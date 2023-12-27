Жителям Ингушетии напомнили основные правила электробезопасности в праздничные дни

Категорически запрещена установка елок, скульптур и других сооружений в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Праздничная иллюминация должна быть исправна, смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок и подключена к электрическим сетям только специалистами.

Фейерверки и салюты ни в коем случае нельзя запускать под линиями электропередачи, вблизи питающих центров и трансформаторных подстанций — подобные действия ставят под угрозу жизни и здоровье людей, а также могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.

Смертельно опасно ловить рыбу в охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними. При проходе под ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам на недопустимо близкое расстояние удилище предварительно нужно складывать.

Недопустимо, чтобы съемочными площадками становились любые объекты электросетевого хозяйства. Существует риск попасть под действие электрической дуги и получить травмы, несовместимые с жизнью.

Запрещается подходить к оборванному проводу ЛЭП ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле; бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки; залезать на опоры ЛЭП; открывать двери трансформаторных будок; пользоваться неисправными электроприборами и ремонтировать электроприборы, включенные в сеть; работать с радио- и телевизионными антеннами, установленными на крыше вблизи ЛЭП; вести строительные и другие работы под линиями электропередачи; вбивать гвозди или сверлить стену в местах, где может располагаться скрытая проводка.