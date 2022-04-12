Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства

«На этот раз жители Ингушетии будут выбирать дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 2022-2023 гг.», — сказал собеседник.

По его словам, организаторами мероприятия выступают Минстрой и Минцифры России совместно с АНО «Национальные приоритеты».

На текущий момент во всех районах республики завершена подготовительная работа. На региональном и муниципальном уровне сформированы рабочие группы, определен перечень общественных территорий к благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-проектов, размещена на платформе вся необходимая информация о дизайн-проектах, проведена модерация карточек объектов голосования.

До 31 мая каждый житель республики в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству той или иной территории. Всего на голосование выставлено порядка 44 дизайн-проектов, по два от каждой территории. Расположены они в 9 муниципальных образованиях, добавили в Минстрое.

Как сообщил министр строительства Микаил Балахоев, благодаря сервису обратной связи — единой всероссийской платформе по голосованию за объекты благоустройства — каждый житель республики смог принять участие в судьбе своего города или села в прошлом году.

«Ингушетия благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения установила показатель, превышающий норму на 15%. Мы рассчитываем и в этом году, как минимум, достигнуть показателя, установленного для республики», — отметил Балахоев.

По данным пресс-службы, количество территорий по благоустройству, отобранных на 2022 год, составляет 22 единицы. Общий объем финансирования федерального проекта в 2022 году планируется в размере 136,639 млн рублей.