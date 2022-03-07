МВД

Жителю Ингушетии грозит статья за прописку у себя дома двух иностранцев

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Правоохранители в ходе оперативно-профилактических мероприятий вывили в Магасе фиктивную постановку местным жителем на учет двух граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

«Правоохранители в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки местным жителем на миграционный учет двух граждан Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России).

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Также за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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