Жителю Ингушетии заплатили за мобильный телефон 29 тыс. рублей фальшивыми купюрами

По версии следствия, злоумышленник, в мае 2020 года, увидев в социальной сети «Интернет» объявление о продаже мобильного телефона марки «IPhone Х», в ночное время суток он позвонил продавцу и получил согласие на его продажу. После чего, по месту жительства последнего передал ему 29 купюр номиналом 1 тыс. рублей, имеющих явное несоответствие с подлинными банковскими билетами Центробанка и не являющихся денежным средством.

Мужчина в темноте не заметил подлога и передал злоумышленнику мобильный телефон. После совершения преступления тот немедленно скрылся и отключил свой мобильный телефон.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд региона для рассмотрения по существу.