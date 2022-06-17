Туризм

Журнал авиакомпании S7 знакомит своих читателей с национальной культурой ковроткачества ингушей

0

Июньский номер журнала российской авиакомпании S7 знакомит своих читателей с древней национальной культурой ковроткачества ингушей, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Предоставила материалы и подробно рассказала корреспонденту журнала о ремесле руководитель ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» Танзила Дзаурова.

«О нашей миссии, как мы ее видим, я рассказала автору текста Дмитрию Корюхину, который напечатал статью в журнале для пассажиров различных транспортных средств в журнале S7 Airlines», — рассказала она.

По ее мнению, важно распространять информацию о древнем ремесле ингушей за пределами республики.

«Необходимо, чтобы о нас говорили, говорили о нашей культуре, чтобы у нас были свои «фишки», — считает Дзаурова.

По ее словам, это поможет ремесленникам развивать свою отрасль и совершенствовать свое мастерство.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путин отметил Ингушетию в числе регионов, добившихся прогресса в рейтинге инвестклимата
Калиматов: «Водоснабжение в Ингушетии — это проблема, которую надо решать в комплексе»
В Ингушетии напомнили об ужесточении правил получения разрешения на владение оружием
НБ республики получила в дар книгу «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века»
Около 8 млн руб. получил проект по возрождению музыкального творчества ингушей
Житель Ингушетии получил два года условно и штраф за покупку краденой нефти
Школа имени Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии готова к открытию
Национальный театр Ингушетии приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»
В Ингушетии обсудили вопросы развития среднего профессионального образования
В Ингушетии откроется гончарная мастерская для людей с ОВЗ
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация книги Руслана Парова «Сирота»

Главное

Яндекс.Метрика

 