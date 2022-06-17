Журнал авиакомпании S7 знакомит своих читателей с национальной культурой ковроткачества ингушей

Предоставила материалы и подробно рассказала корреспонденту журнала о ремесле руководитель ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» Танзила Дзаурова.

«О нашей миссии, как мы ее видим, я рассказала автору текста Дмитрию Корюхину, который напечатал статью в журнале для пассажиров различных транспортных средств в журнале S7 Airlines», — рассказала она.

По ее мнению, важно распространять информацию о древнем ремесле ингушей за пределами республики.

«Необходимо, чтобы о нас говорили, говорили о нашей культуре, чтобы у нас были свои «фишки», — считает Дзаурова.

По ее словам, это поможет ремесленникам развивать свою отрасль и совершенствовать свое мастерство.