Журнал авиакомпании S7 знакомит своих читателей с национальной культурой ковроткачества ингушей
Июньский номер журнала российской авиакомпании S7 знакомит своих читателей с древней национальной культурой ковроткачества ингушей, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Предоставила материалы и подробно рассказала корреспонденту журнала о ремесле руководитель ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» Танзила Дзаурова.
«О нашей миссии, как мы ее видим, я рассказала автору текста Дмитрию Корюхину, который напечатал статью в журнале для пассажиров различных транспортных средств в журнале S7 Airlines», — рассказала она.
По ее мнению, важно распространять информацию о древнем ремесле ингушей за пределами республики.
«Необходимо, чтобы о нас говорили, говорили о нашей культуре, чтобы у нас были свои «фишки», — считает Дзаурова.
По ее словам, это поможет ремесленникам развивать свою отрасль и совершенствовать свое мастерство.