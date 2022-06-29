Журналист газеты «Ингушетия» занял призовое место на медиафоруме «PRO Кавказ»

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Заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Ибрагим Цороев на медиафоруме «PRO Кавказ», который проходит в эти дни во Владикавказе (Северная Осетия), занял третье место в одном из конкурсов, сообщает пресс-служба форума.

«В рамках форума, помимо мастер-классов и дискуссий, прошел конкурс среди журналистов республики и всего Северо-Кавказского федерального округа. В нем отдельно учреждена номинация «Кавказ. Ломая стереотипы», посвященная формированию образа Северного Кавказа как динамично развивающегося региона, источника позитивной информационной повестки. Журналисты представили работы по теме социально-экономической отрасли, затрагивающей разные стороны общественно-политической жизни региона и позиционирование Северного Кавказа как региона мира, безопасности, развития, добрососедства, мультикультуры», — сказал собеседник.

Победителям конкурса в номинации «Кавказ. Ломая стереотипы» вручили по три денежных премий: I место — 50 тыс. рублей; II место — 30 тыс. рублей; III место — 15 тыс. рублей, а также фирменные статуэтки.

Медиафорум «PRO Кавказ» впервые проходит в Северной Осетии с 29 июня по 30 июля. В нем принимают участие порядка 300 журналистов Северного Кавказа. Форум стал площадкой для общения представителей медиасообщества, обмена опытом, обсуждения новых медиатрендов и инструментов работы с аудиторией.

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