Журналист газеты «Ингушетия» занял призовое место в конкурсе на «PRO Кавказ»

«В рамках форума, помимо мастер-классов и дискуссий, прошел конкурс среди журналистов республики и всего Северо-Кавказского федерального округа. В нем отдельно учреждена номинация «Кавказ. Ломая стереотипы», посвященная формированию образа Северного Кавказа как динамично развивающегося региона, источника позитивной информационной повестки. Журналисты представили работы по теме социально-экономической отрасли, затрагивающей разные стороны общественно-политической жизни региона и позиционирование Северного Кавказа как региона мира, безопасности, развития, добрососедства, мультикультуры», — сказал собеседник.

Победителям конкурса в номинации «Кавказ. Ломая стереотипы» вручили по три денежных премий: I место — 50 тыс. рублей; II место — 30 тыс. рублей; III место — 15 тыс. рублей, а также фирменные статуэтки.

Медиафорум «PRO Кавказ» впервые проходит в Северной Осетии с 29 июня по 30 июля. В нем принимают участие порядка 300 журналистов Северного Кавказа. Форум стал площадкой для общения представителей медиасообщества, обмена опытом, обсуждения новых медиатрендов и инструментов работы с аудиторией.