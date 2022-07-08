Журналистов и блогеров Ингушетии приглашают принять участие в экологическом конкурсе

Творческое состязание направлено на стимулирование интереса медиа- и блогосферы к активному освещению мероприятий, направленных на сохранение и развитие экосистем, тиражирование успешных природоохранных практик, вовлечение широких слоев населения страны в обеспечение устойчивого экологически ориентированного развития государства, сообщает пресс-служба ВООП.

Работы на конкурс принимаются до 30 сентября включительно. Награждение победителей состоится в декабре 2022 года. Финалисты проекта получат дипломы и денежные премии. Вся информация о конкурсе представлена на сайте ВООП voop-rf.ru в разделе «Проекты».

«Уверен, публикации, радио- и видеоматериалы, подготовленные журналистами и представителями экологической общественности, в полной мере отразят глубину осознания обеспечения экологической безопасности и важность сохранения экосистем, будут способствовать объединению усилий органов власти, общества и бизнеса в социально значимой деятельности», — отметил исполнительный директор ВООП Андрей Шаповалов.