Журналистов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Союза журналистов России, прием заявок осуществляется до 15 января.

«Желающие принять участие в состязании должны прислать яркие и интересные работы, раскрывающие проблемы взаимодействия человека с окружающим миром, демонстрирующие то, как люди помогают животным или же как братья наши меньшие на своем примере показывают, что такое настоящая преданность и искренняя любовь», — рассказал собеседник.

Отмечается, что торжественная церемония награждения победителей пятого сезона Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» состоится в апреле 2024 года.

Все интересующие подробности можно узнать, перейдя по ссылке https://dobrovserdce. ru/images/content/polojenie-smi2023.pdf.