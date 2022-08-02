На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии.

«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье, и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», — рассказал Андрей Турчак.

Он отметил также, что при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», — сказал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги — Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться, в том числе, дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более 1000 добровольцев «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты». Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР — их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города.

«Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

«Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», — заключил он.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии Ибрагима Картоева, Ингушетия с первых дней спецоперации оказывает помощь жителям и беженцам Донбасса.

«С первого же дня проведения спецоперации «Единая Россия» в Ингушетии открыла оперативный штаб по оказанию гуманитарной помощи на базе региональной общественной приемной председателя партии. Для жителей освобождённых территорий было собрано и отправлено уже 7 автофур гуманитарной помощи общим весом более 143 тонн. В сборе гуманитарной помощи принимают участие депутаты всех уровней, предприниматели, неравнодушные жители республики. В основном это предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, питьевая вода, одежда, игрушки и канцтовары для детей. На этой неделе к отправке готовится очередной гуманитарный груз. 20 тонн муки отправится в Ростов-на-Дону для помощи жителям Донбасса», — сказал Ибрагим Картоев.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Первый и самый большой центр помощи «Единая Россия» открыла 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Сегодня в городе работает уже 10 таких центров. Здесь организована раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими боевиками. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.