В этот день 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского», руководителем которой назначен гвардии майор Семеновского полка Михаил Иванович Волконский.

«Майорская» следственная канцелярия явилась первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Майорские следственные канцелярии подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество.

Петр I впервые предпринял попытку борьбы с коррупцией на государственном уровне, и она была весьма успешной.

Так, в начале XVIII века в результате работы, проведенной следственными канцеляриями, были привлечены к уголовной ответственности 11 из 23 российских сенаторов.

Это, конечно же, многим чиновникам не понравилось, и после смерти Петра I «майорские канцелярии» были упразднены, тема независимого следственного органа надолго забыта, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства.

До середины XIX века расследованием преступлений занимались различные структуры — полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды. Это было крайне неэффективно и к тому же привело к повсеместному росту коррупции в стране.

В 1860 году Александр II в ходе судебной реформы предпринял попытку реорганизации системы предварительного следствия, однако не по «петровской» модели, а принял решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам.

Позже данная судебная модель легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах страны.

В 1929 году функции расследования преступлений перешли к следственному отделу Прокуратуры РСФСР, а военные следователи перешли в подчинение военной прокуратуры.

В 1938-1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах государственной безопасности и милиции (подведомственных в то время НКВД СССР), в 1963-м — и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел).

В 2007 году были приняты изменения в уголовно-процессуальное законодательство России и в закон «О Прокуратуре Российской Федерации», которые исключили из компетенции прокуроров полномочия по процессуальному руководству следствием.

Окончательное становление независимых следственных органов произошло 15 января 2011 года со вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому руководство деятельностью этого нового органа осуществляет Президент России.

Руководство и коллектив следственного управления СК России по Республике Ингушетия поздравляют всех сотрудников следствия с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Выражают искренние слова благодарности и признательности ветеранам следствия, которые отдали все свои силы и знания служению Отечеству и сегодня делятся своим бесценным опытом с молодым поколением следователей, а также и всем сотрудникам СК России, неустанно стоящим на страже законности и правопорядка.

В этот праздничный день желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, успехов и счастья в личной жизни, профессиональных и творческих достижений на благо нашей Родины!

З. И. Героев, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Ингушетия, полковник юстиции.