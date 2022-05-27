Каждый день мы разговариваем на своем родном языке или языке того государства, в котором живем, но хорошо ли нам знакома история возникновения и особенности диалекта, которым мы пользуемся?

Попробуем разобраться и для начала скажем, что красивая, грамотная речь, знание установленных правил и понимание механизмов развития языка, создания и интерпретации различных текстов — пространство деятельности такой науки, которая называется филологией.

Наверное, у каждого из нас есть знакомый, ну, или не очень знакомый, специалист из этой области. С этими товарищами шутки плохи, вдруг ударение неправильно поставишь, букву перепутаешь, слово не то употребишь, а тут и «совесть» твоя за спиной стоит — поправляет!

Слово «филология» в переводе с греческого языка означает «любовь к слову». В самом деле, кто еще так трепетно относится к нашему словарному богатству, кроме филологов? И в конце весны эти специалисты в области словесности: учителя русского и иностранных языков, студенты и преподаватели филологических факультетов, языковеды, переводчики, лингвисты и просто ценители родного языка, а также те, кто по роду деятельности работают с текстами — библиотекари, журналисты, отмечают свой профессиональный праздник — День филолога.

Известно, что в 1930-е годы Лондонская школа лингвистики в Великобритании выступила с предложением ежегодно отмечать профессиональный праздник языковеда. Чуть позже эту идею подхватили студенты и преподаватели других стран. В Россию эта памятная дата пришла довольно поздно, что не мешает лингвистам отмечать ее с большим размахом.

Как рассказала нам старший преподаватель кафедры немецкого языка филологического факультета ИнгГУ Хадижат Мальсагова, в стенах Ингушского университета этот праздник особо не выделяется, но студенты стараются в этот день провести какие-то мероприятия, посвященные культурному развитию разных народностей, проживающих на территории нашей огромной страны.

«Не зря считается, что День филолога — это праздник умных людей, — говорит Хадижат Абдурахмановна, — поэтому могу сказать, что значимость этой даты сложно переоценить. Как известно, основной составляющей любого народа является его язык, культура, письменность и история, поэтому филологи делают великое дело, изучая и сохраняя все это для последующих поколений. И совсем не обязательно филологу заниматься одним языком, он может заниматься разными языками, но здесь очень важное значение имеет литературный текст, посредством которого филолог изучает культурное наследие народа».

Из истории видно, что самые ранние попытки теоретизации языка возникли в Древней Индии и античном мире, когда первые филологи создали самые ранние (III тысячелетие до н. э.) жанровые интерпретации текстов. Поэтому полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

Первым филологом называют древнегреческого философа Эратосфена, который, впрочем, был успешен во множестве других сфер, включая математику, музыку и астрономию.

В Древней Греции и Древнем Риме высокое мастерство достигло еще одного ответвления античной филологии — риторики, то есть искусства красивого построения речи, которое использовалось для публичных выступлений.

«Как область научного знания филология оформилась в Европе только в XVII-XVIII веках, — рассказывает Хадижат Абдурахмановна. — Её предшественником была наука, предметом исследования которой были язык, история, культура, философия. Тогда большое внимание уделялось древним языкам и текстам. Сегодня очень часто люди путают лингвистику и филологию и не видят разницу между ними.

На самом деле это разные дисциплины, и, несмотря на то что они обе занимаются языком, у них разные подходы и методы исследования. То есть если лингвистика интересуется только структурой языка, то филология объединяет в себе целый цикл наук, и, вопреки распространенному мнению, филология занимается далеко не только анализом языка. Это целая область гуманитарного знания, включающая в себя ряд наук: литературоведение, этнографию, фольклористику, лингвистику и другие. Через исследование словесности в том или ином ее виде филологи изучают культуру разных народов. Они анализируют письменные артефакты, современные труды. Серьезно изучают природу определенного языка, его происхождение и историю, особенности. Это творческий умственный труд, связанный с прочтением и анализом большого количества текстов, систематизацией полученных выводов и открытий».

В Россию слово «филология» пришло в XIX веке. До того момента отечественные ученые занимались «словесными науками». Факультет исторических и словесных наук создали в 1819 году в Санкт-Петербургском государственном университете. В его состав входила кафедра российской словесности.

В 1850 году историко-филологическое отделение преобразовали в историко-филологический факультет, а его в свою очередь в 1917 году — в педагогический институт университета. В 1937 году на базе историко-лингвистического факультета создали филологический факультет.

Проникновение термина «филология» в широкие массы связано с первым специальным российским научным журналом «Филологические записки», издававшимся под редакцией А. А. Хованского в Воронеже с 1860 года. Большой вклад в развитие российской филологии также внес Михаил Ломоносов, автор «Российской грамматики».

Сегодня в мире насчитывается около шести с половиной тысячи языков, две тысячи из которых стоят на грани исчезновения. Русский язык — один из самых распространенных в мире. По самым скромным подсчетам, на нем говорят около 260 млн человек.

На сегодняшний день сферы, в которых могут работать филологи, очень широкие, но основная масса, конечно, идет работать в образовательные учреждения.

«Особенно востребованы те специалисты, которые изучали и могут преподавать иностранную филологию, — говорит Хадижат Мальсагова. — Они работают в школах и высших учебных заведениях, преподают иностранные языки студентам и школьникам. Помимо этого, филологи могут заниматься частным репетиторством, а также сотрудничать в средствах массовой информации и различных рекламных компаниях в качестве журналистов и переводчиков. А пройдя курс переподготовки, филологи могут работать логопедами и психологами в дошкольных образовательных учреждениях и средних специальных учебных заведениях».

Хадижат Абдурахмановна поведала нам и о такой совершенно новой для нашего общества профессии под названием «тифлокомментатор», который также должен иметь филологическое образование.

«Сегодня эта профессия очень востребована, — говорит Хадижат. — Тифлокомментаторы — это такие специалисты, которые владеют целевой информацией, специально подготовленной для слепых и слабовидящих людей для замещения или дополнения визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты им недоступна или малодоступна. Эти люди помогают инвалидам по зрению познакомиться с изобразительным искусством: то есть они со свойственным им красноречием детально описывают изображения на картинах, а для фильмов делают звуковое сопровождение, чтобы слепым людям было понятно, что показывается на экране.

Тифлокомментаторы, кроме филологического образования, должны обладать широким кругозором и богатым словарным запасом. Ну а творческое мышление и знание языка является первостепенным условием для таких специалистов, осуществляющих лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему без помощи извне».

Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. Значимость их профессии для общества трудно переоценить. Поэтому День филолога — это еще один повод поблагодарить людей данной профессии за их бесценный труд, выразив им почтение и уважение.