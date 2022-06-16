5 500 предпринимателей юга России оформили бесплатную электронную подпись в Сбере в 2022 году

Последние несколько лет все больше распространение в жизни предпринимателей получают квалифицированные электронные подписи. Уже сегодня без нее не обойтись при работе с ЕГАИС, налоговыми органами в электронном формате, при оформлении сделок онлайн и во многих других случаях.

Предприниматели юга России и Северного Кавказа могут получить электронную подпись в Сбере вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Для этого руководитель организации или ИП должен посетить одно из отделений из списка вместе с паспортом, СНИЛСом и ИНН. А пользователям интернет-банка СберБизнес достаточно оставить заявку через мобильное приложение или веб-версию в разделе «Документооборот».

Цифровизация экономики с каждым днем все набирает свои обороты. Рано или поздно электронная подпись станет необходимой обыденностью для каждого предпринимателя. Более пяти тысяч бизнесменов юга России и Северного Кавказа уже получили свои электронные подписи. Из них более 480 — оформили КЭП в первый раз. Помимо самого бесплатного оформления новые клиенты Сбера могут также бесплатно получить защищенный токен для безопасной эксплуатации подписи.

Светлана Гладкина

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Напомним, что Сбербанк является доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.