Нестеровский завод является поставщиком разных строительных объектов, как в республике, так и за её пределами. «Решили воспользоваться услугами компании, по совету друзей, и в целом довольны, — пишет к примеру частный строитель А. Понтелеев. — Цены не кусаются, качество соответствует ожиданию, обещанные сроки поставки выполняются». «Довольны сотрудничеством. Все сделано добросовестно, персонал знает свое дело», — пишет директор ООО «ПИК» К. Самсонов.

А всё началось с того, что в прошлом столетии, а точнее в 90-х годах, когда наш соотечественник Абукар Гадиев, более десяти лет возглавлявший в министерстве здравоохранения Чечено-Ингушской Республики строительное дело, в самый разгар развала Советского Союза загорелся страстным желанием построить в республике Нестеровский кирпичный завод большой мощности, понимая, какая эта прекрасная долгосрочная перспектива для развития Ингушетии и для создания рабочих мест его народу.

Гудиев Абукар Абдурахманович родился 29 декабря 1937 года в селении Ахки-юрт Пригородного района Чечено-Ингушской Республики.

Ему только исполнилось шесть лет, когда семью, вместе со всем ингушским народом депортировали 23 февраля 1944 года в Казахстан. Семья Гудиевых в поселении жила в Кустанайской области Казахской ССР.

После смерти Сталина, в обществе было заметное ослабление к репрессированным народам, что дало возможность в 1955 году, как раз после окончания школы, Абукару Гудиеву поступить во Фрунзенский политехнический институт.

В 1957 году, после восстановления Чечено-Ингушской Республики семья Гудиевых возвращается на родину. Но вернуться в его родное село Эхки-юрт, которое ныне носит название Сунжа, ингуши так и не смогли. Пришлось семье Гудиевых основаться в городе Грозном. Здесь Абукар продолжает учёбу в Грозненском нефтяном институте, на строительном факультете.

С 1961 года дипломированный специалист работает в различных организациях республики, на строительных объектах в должности мастера строительного участка, потом главного инженера; в должности заведующего промышленно-транспортным отделом Назрановского РК КПСС; начальника управления в системе объединения «Грознефть» в тресте «Грозгазстрой»; заместителем генерального директора «Грознефтехим» и более десяти лет заместителем министра здравоохранения ЧИАССР по строительству, где он руководил планированием проектированием, строительством и оснащением районных, городских и участковых больниц. Здесь в частности, под его руководством были построены: Многопрофильная больница в Грозном; Центральный родильный дом; Станция Скорой помощи; Многопрофильная больница в Малгобеке, а так же, больницы в Ножай-юртовском, Урус-Мартановском и Сунженском районах Чечено-Ингушетии.

В сложнейших условиях развала Советского Союза в 1989-1990 годах Абукар Гудиев занимается продвижением своей идеи — строительства Нестеровского кирпичного завода с привлечением иностранных фирм. На тот период он был в этом вопросе одним из первых. Для производства этого завода были привлечены две югославские фирмы «Мелиорация» из города Сплит, и «Ива Лола Рибар» из Белгорода. По условиям контракта в 1990-1991 гг из Грозного железнодорожным транспортом через порт Поти в Грузии были отгружены 140 тысяч тонн мазута. Благодаря неоценимой помощи друга Абукара — академика Нодара Намадзе, из грузинской академии наук мазут был переправлен на пяти танкерах в Югославию. Вот с того момента вступил в силу контракт по строительству Нестеровского кирпичного завода. В общем была проделана большая работа в лабораториях, в заводских условиях были изучены месторождения глин в районе станции Нестеровской для пригодности в данном производстве. Больших усилий потребовалось на строительство автодороги, газопровода, высоковольтных линий электропередач, водоснабжения, моста через реку Асса.

Но окончательный развал Советского Союза, затем последовавшие трагические события в Пригородном районе в 1992 году, а также события в Чечне, начавшиеся в 1994 году внесли свои коррективы в это дело. Строительство завода было приостановлено, а затем и заморожено на неопределённый срок.

Несмотря на экономический и политический кризис по всей стране в начале 90-х годов, это и не состоявшаяся как таковая ингушская государственность, осетино-ингушский конфликт и чеченские военные события, которые могли, казалось бы, убить на корню саму идею строительства кирпичного завода, Абукар не расставался со своим делом. В самое тяжелое время он обеспечивал за свой собственный счет охрану строительного материала, оборудования и строительной техники, стоимостью более 8 млн рублей. Он верил, что дело его жизни будет иметь хороший конечный результат, и нисколько не сомневался, что завод будет и он заработает на всю мощь. Но нужно было переждать тяжёлые времена. И он это сделал. Абукар Гадиев не позволил распродать и разворовать строительный завод, как это случилось со многими предприятиями не только в нашей республике, но и по всей стране. А всё потому, что Абукар Гадиев никогда не преследовал корыстных целей. Он желал только одного — чтобы в Ингушетии функционировало мощное производство, чтобы были рабочие места, и производился такой необходимый для жизнедеятельности строительный материал.

В 1993 году в Ингушетии было создано строительное объединение «Ингушстрой» которым руководил опытный строитель, много лет возглавлявший Чечено-Ингушское управление строительства — Эльмурза Исмаилов, при котором были частично выполнены работы по строительству завода. В частности, были проведены работы по монтажу железобетонных сооружений и кровельные работы. Однако, это объединение существовало недолго и строительство остановилось в 1994 году.

И вот, наконец, в 1997 году югославская фирма завершила свою работу. Нестеровский кирпичный завод мощностью 17,5 млн штук в год был построен!

Надо отдельно сказать и об общественной деятельности Абукара Гудиева. Он был настоящим патриотом, принимал активное участие в общественной жизни республики, стоял у истоков образования ингушской государственности, будучи в составе оргкомитета по восстановлению нашей республики.

Далее, события развернулись очень стремительно. Вскоре Абукара Гадиева смещают с должности директора завода. Как не печально, но такая несправедливость в нашей жизни случается часто. Хозяином становится «Зона экономического благоприятствования Ингушетии». Конечно же, не нужно лишних слов, эпитетов, чтобы передать, как это было тяжело Абукару Гадиеву, который отдал заводу много сил, средств, много бессонных ночей, много надежд. Ведь по сути это было его детище. Но завод работал. И это не могло его не радовать, и многие, кто знает роль Гадиева в этом деле, остаются ему благодарны за неугомонное желание построить этот кирпичный завод в Ингушетии.

После небольшого перерыва, а точнее в 2002 году Абукар Гудиев создаёт собственную строительную фирму и продолжает строить объекты народного хозяйства Ингушетии. Он возводит жилые дома для пострадавших в наводнении в Сунженском районе Ингушетии и в городе Назрань. Потом занимается строительством здания Пенсионного фонда и Инженерно-лабораторного корпуса Госстандарта в столице Ингушетии.

Семья: супруга — Лейла Хаджимуратовна, профессор, доктор педагогических наук; три сына и дочь, двое из которых пошли по стопам отца.