Речь в моём очерке как раз пойдёт о таком человеке — Ахмеде Муссаевиче Чахкиеве, который имеет опыт работы во многих отраслях народного хозяйства и сегодня успешно реализует свои возможности в педагогической деятельности, делится своим опытом с будущими профессионалами, работниками разных отраслей экономики.

У ингушей есть такое уникальное качество, прежде чем начать рассказывать о себе, они считают своим долгом познакомить вас со своей историей, историей своих предков, своей семьи. Не обошлось без этого и в нашем случае, тем более, Ахмеду Муссаевичу есть кем и чем гордиться. Он представитель древнего ингушского рода, выходцами которого были видные религиозные, политические деятели, уважаемые народом люди, среди которых и наши современники. Мы не будем охватывать всю историю рода нашего героя, но расскажем об участниках Великой Отечественной войны, коими были его отец и дядя.

Из истории семьи Ахмеда Муссаевича Чахкиева

Его отец — Мусса Магомедович Чахкиев, 1917 года рождения, был призван в Красную армию за месяц до начала Великой Отечественной войны и попал в Белоруссию. На границе с Польшей они строили военный аэродром. На Западе уже два года как шла война. Солдаты слышали взрывы и наблюдали, как над ними иной раз летали немецкие самолёты. Было очень неспокойно. А вскоре началась война. После отступления их батальон был расформирован, и Мусса Чахкиев попал в 553-й пехотный полк 20-й гвардейской дивизии. Воевал в звании младшего сержанта и в должности командира отделения. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.

В 1944 году он получил тяжёлое ранение. После лечения, комиссованный, возвращаясь из госпиталя домой, он узнал на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону, что его народ депортирован. Какой это был удар для солдата, который четыре года, находясь между жизнь и смертью, отстаивал свободу своей Родины, думаю, говорить излишне. Отсюда же, с вокзала, он отправился в Казахстан, вслед за своими родными. Семью искал почти полгода и нашёл в Кустанайской области.

В 1959 году семья Чахкиевых вернулась на родину. Отец большого семейства, в котором подрастало три сына и шесть дочерей, занимался хозяйством, строил дом и до самой пенсии, начиная с 1967 года, работал в военизированной охране на водоканале. Имел множество благодарностей и государственных наград. Ушёл из жизни в 1998 году.

После смерти ветерана его старший сын — Магомед Чахкиев, главный редактор городской газеты «Керда ха» города Карабулака, напишет о боевых дорогах своего отца в книге «И жизнь, и смерть...». «Мы выросли на рассказах отца о войне, — говорит он, — собственно, они и легли в основу документальной повести, рассказывающей о перипетиях его боевого пути и о боевом братстве».

Мама Ахмеда Чахкиева — Хава Озиева, тоже была родом из знатной ингушской семьи. Её отец — Дудар Озиев — был офицером царской армии, владел торговой лавкой во Владикавказе.

Трудовой путь Ахмеда Чахкиева

Итак, вернёмся к герою очерка.

Ахмед Чахкиев родился в 1958 году в Казахстане, в городе Алма-Ате. На родину, в селение Насыр-Корт, семья Чахкиевых, как мы уже отметили выше, вернулась, когда ему исполнился год.

После окончания школы в 1974 году Ахмед поступил в Назрановский совхоз-техникум, после окончания которого был призван в ряды Вооружённых сил СССР. Служил он в Киеве, в строительных войсках.

После демобилизации в 1980 году поступил в Чечено-Ингушский государственный университет на физико-математический факультет с уклоном математики. Тому способствовали его уникальные способности по математике. Но Ахмед Муссаевич мечтал быть механиком и потому в 1983 году перевёлся в Донской государственный технический университет на конструкторское отделение. Параллельно работал механиком кормодобывающей бригады в совхозе «Назрановский», директором которого был Батыр Дударов. Здесь Ахмед Чахкиев осваивал разные профессии, был слесарем, некоторое время исполнял обязанности инженера, потом и старшего инженера.

Опыт и знания Ахмеда Чахкиева были везде востребованы. Вскоре его переводят в Насыр-Кортское отделение на должность бригадира тракторно-полеводческой бригады, в котором он вскоре становится управляющим и одновременно выполняет обязанности агронома.

В конце 80-х в стране наступили тяжёлые времена. Начался экономический и политический кризис, последствием которого стал развал великой державы СССР. Не удалось избежать этой судьбы и совхозу «Назрановский». Всё сложнее стало управлять хозяйством, доставать детали, горюче-смазочные материалы и решать многие, многие другие вопросы.

Тут Ахмед Чахкиев принял предложение Аюпа Тутаева, предприимчивого и решительного человека, имевшего большой опыт работы в сельском хозяйстве. Так, на базе отделения было создано Насыр-Кортское акционерное общество закрытого типа (АОЗТ), которое возглавил Тутаев, а Ахмед Муссаевич стал работать главным инженером. Дела на время сдвинулись с мёртвой точки. Вскоре Ахмед Чахкиев возглавил это самое предприятие, где работал до 2001 года в должности директора.

В те годы было практически невозможно развиваться без поддержки государства, которое всё ещё находилось в состоянии экономического кризиса. Так, передав своё хозяйство под колледж, за организацию которого взялся успешный предприимчивый человек, энтузиаст своего дела Юсуп Арапиев, Ахмед Чахкиев переезжает в Иркутскую область, где ему предлагают поставить на ноги запущенное сельскохозяйственное предприятие, наподобие совхоза. Встречают его с большой надеждой, и решением общего собрания он возглавляет СХПК «Луч». Проработав здесь два года, подняв на высокий уровень все показатели, Ахмед Чахкиев принимает предложение вышестоящего руководства, взять на себя очень ответственный участок в ЖКХ — должность главного энергетика в Заларинском районе, это административно-территориальное образование и муниципальное образование в Иркутской области.

— Здесь мои знания в математике, которую я знал хорошо, мне очень пригодились, — говорит Ахмед. — Хозяйство было большое, можно сказать, огромное. Сюда входило много важных участков, это водоотведение, водопотребление, электроэнергия, тепловая энергия и т. д. И это все надо было разруливать, и без знаний формул определения тепловой энергии, главному энергетику делать было нечего.

Через пару лет работы на этой должности Ахмеду Муссаевичу доверяют уже руководство жилищно-коммунальным хозяйством Заларинского района Иркутской области. Работа была не из лёгких, но Ахмед Чахкиев справлялся с нею. Иначе никак нельзя было держать высокую планку на такой ответственной должности.

Вскоре генеральный директор крупной строительной компании в Иркутске предложил Чахкиеву работу начальника строительного участка. Эта строительная компания взяла подряд на строительство линии электропередач (ЛЭП) в Амурской области.

— Я смело взялся за эту работу, — говорит Ахмед Муссаевич. — Мы тянули линию от Зейской ГЭС, что расположена в городе Зее, крупнейшей на Дальнем Востоке электростанции, до Эльгинского угольного комплекса в Якутии, одного из ведущих в России горнодобывающих и металлургических компаний «Мечел».

Работа и здесь была нелёгкой, признаётся Ахмед Чахкиев, но к трудностям он привык, и пасовать перед ними ему не пристало. И не только сама работа, но и условия проживания в рабочих вагончиках, и порой скудное питание, и многие другие вопросы бытового характера, не говоря уже о рабочих моментах, о тяжёлой работе зимой при низких температурах.

Но работа ему нравилась, были и сложные моменты и хорошие, признаётся он.

В 2014 году Ахмед Чахкиев вернулся на родину, оставив на Дальнем Востоке своих друзей и товарищей, проверенных временем и трудовыми буднями. И не потому что работалось там плохо. Нет. Просто тянуло на родину. Такие мы, ингуши, уж крепко нас держат отцовские корни. И это правильно. А с друзьями он постоянно на связи.

Пару лет Ахмед Муссаевич сидел без работы. Тут ему предложили возглавить производственный отдел в мэрии Магаса. Работа была тоже не из лёгких. Но основная сложность заключалась в том, что город молодой и организационная работа пока ещё не поставлена на должный уровень. Но это другая история.

Педагог — возможность быть в среде молодых, жизнерадостных и энергичных

С 2016 года Ахмед Чахкиев занимается педагогической деятельностью. Ведёт специальную дисциплину в Политехническом колледже имени Юсупа Арапиева. В том самом колледже, который был основан на месте АОЗТ «Насыр-Кортское».

— Преподаю будущим нефтяникам, газовикам, строителям, автодорожникам дисциплину «техническая механика», — говорит он. — Оказывается, работать со студентами — это интересное занятие. И вообще, я люблю студентов, всех, таких разных. В этом, то есть в индивидуальности, и вижу ценность человека. Мне вдвойне приятно, что я открыл для себя, что люблю эту работу, хотя поначалу были и сомнения. Да, это огромный труд, требующий самоотдачи и терпения. Но это и радость от того, что ты делишься опытом с молодыми, и что у тебя есть что им рассказать. Вообще, я пришёл к выводу, что педагог в профессионально-технических образовательных учреждениях должен иметь за плечами определённый опыт работы, иначе никак. Ведь он куёт молодые профессиональные кадры.

Ахмед Чахкиев нашёл своё признание. Свои дети у него выросли. Два старших сына обзавелись семьями, младший ещё не сделал свой выбор, работают в Иркутской области, в лесном хозяйстве. Две дочери тоже живут своими семьями. Самое время делиться знаниями и мудростями жизни с молодыми. Да и студенты ценят своего преподавателя, его умение интересно вести свой предмет и, конечно же, его интересные рассказы из жизненного опыта.

А наш герой Ахмед Чахкиев признаётся, что свою нынешнюю профессию ценит за возможность всегда быть в среде молодых, жизнерадостных и энергичных людей.