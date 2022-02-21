Знакомясь с творчеством известного композитора и исполнителя, заслуженного работника культуры Республики Ингушетия Александра Чередниченко, всё больше убеждаешься в его самобытном таланте и незаурядных способностях. Красивые ингушские мелодии, национальные ритмы, на которых построено его творчество, говорят о его преданной любви к той земле, на которой он родился и вырос. Особенно привлекают его песни для детей и юношества, которые проникнуты духом патриотизма, любовью к своей Отчизне и искренней добротой.

Преданность музыке, любовь к своей малой родине — Ингушетии, уважение к старшим, верность в дружбе — все это самым естественным образом уживается в душе нашего земляка Александра Чередниченко.

Но, к слову, Александр Романович никогда не забывал и о своих родовых корнях, он также искренне любит Кубань, гордится ею и посвящает ей лучшие свои произведения.

В этом мы воочию убедились, когда встретились с ним после торжественного мероприятия, посвященного 30-летию со дня трагической гибели ингушского генерала Суламбека Осканова, на котором Александру Романовичу была отведена особая миссия. Дело в том, что именно на этой встрече с родными и единомышленниками прославленного лётчика состоялась премьера новой песни композитора, посвященная первому Герою России.

Ушедшие в бессмертие

Предыстория рождения этого триумфального произведения такова. Некоторое время назад, будучи на одном из праздничных огоньков в Назрани, где группа «Престиж» совместно с автором исполнила песню «Мой салам тебе, Ингушетия», Александр познакомился с ингушской поэтессой Заретой Ахильговой, и попросил её сделать подстрочный перевод нескольким стихотворениям, которые он хотел включить в свой новый песенный альбом. На что Зарета ответила, что переводами она не занимается, а сама пишет стихи и на ингушском, и на русском языках.

«Знакомясь с творчеством Зареты Ахильговой, я наткнулся на одно стихотворение, которое меня потрясло до глубины души, — рассказывает Александр, — тем более что оно было посвящено первому Герою России Суламбеку Осканову. А когда я прочитал заглавную строчку «Никому не отнять дарованье Создателя», мне и вовсе стало ясно, что из этих слов может получиться реквием. Может быть, не каждый поймет, в чём суть этого изречения, но я это прочитал так, что такие люди, как Осканов, не умирают, а уходят в бессмертие. Точнее, в благодарность за такое благородство, которое он проявил по отношению к мирным людям, которые, ничего не ведая, спокойно спали в своих домах, Создатель дает ему такой уникальный подарок — бессмертие. Что может быть выше?! Поэтому, когда я прочитал эти строки, я содрогнулся, и с этой минуты не находил себе покоя, пока не написал музыку».

Изначально, как рассказывает Александр Романович, музыка к «Посвящению Осканова» была написана для хора, солиста и симфонического оркестра, но по стечению обстоятельств, сделать такую серьезную работу авторы не успели, так как все силы в республике были направлены на подготовку празднования 30-летия со дня возрождения Ингушетии. У самого композитора также не было возможности сделать оркестровую постановку, и поэтому он решил записать эту песню в Краснодаре, в записывающей студии, где ему помогал давний друг, аранжировщик Александр Навоец, который является музыкальным редактором альбома «Под одним небом».

Но приехав сюда на генеральную репетицию, композитор понял, что выбор подачи произведения в вокальном плане его не устраивает, и поэтому решил приехать в Малгобек, и переписать всё это на студии городского КДЦ.

«Сделал я это потому, что здесь работает мой ученик, мой преемник Амир Солтукиев — очень талантливый музыкант, — говорит Александр. — Он вырос на моих произведениях, знает, чего я хочу, и записал меня так, как считал нужным. В итоге получилось, на мой взгляд, хорошо. Ну, а в будущем я надеюсь, что это произведение будет записано хором в сопровождении симфонического оркестра, и войдет в золотой фонд Республики Ингушетия».

Несмотря на то, что на торжественную встречу в Назрани, состоявшуюся 7 февраля 2022 года, композитор привез только демонстрационную версию и показал её зрителям в собственном исполнении, мнения любителей музыки не заставили себя долго ждать. Во многих соцсетях в тот же день стало известно о том, что герою С. Осканову посвящена уникальная по своему содержанию песня, и люди начали присылать на страничку композитора свои комментарии.

Вот что написал на своей страничке в Фейсбуке заслуженный артист Российской Федерации Сергей Марасанов. «Хочется поделиться гордостью, что в России есть такие замечательные композиторы как Александр Чередниченко, который написал очень драматическое и одновременно светлое произведение «Герою России». Несомненно, и автору стихов, и композитору удалось воспеть подвиг мужественного генерала, рожденного в Ингушетии. Ни одной избитой строчки, ни одной заезженной ноты в гармонии этого искреннего произведения-посвящения великому человеку по профессии летчик».

«Огромное спасибо авторам за яркое проникновенное звучание музыкального произведения, где композитор через вокальное искусство раскрывает саму суть произошедшего, а именно трогательный рассказ о герое, который не вернулся домой с полёта. Он погиб при выполнении летного учения, ценой своей жизни предотвратив падение самолета на жилые дома. Мурашки по коже, когда по-настоящему приходится сдерживать слезы. Да! Это наш современник — ингушский генерал Суламбек Сусаркулович Осканов! И это имя должно быть на устах у будущих поколений!». Такое мнение после просмотра оставил Олег Коледин, Народный артист Республики Ингушетия, член Союза композиторов России.

В ответ на этот репост, композитор и музыкант, автор группы «Билет в СССР» Вячеслав Песенников пишет: «Пожалуй, я соглашусь с Олегом. Всё произведение от начала до конца выстроено на одном дыхании, и являет собой память на многие поколения вперед. Действительно порадовал автор таким произведением, которое не должно остаться незамеченным широкой общественностью. Саша, спасибо огромное! Была бы моя воля, я бы это произведение номинировал как самое лучшее не только этого года, но и за все прошедшие лета!»

«Когда я написал первый вариант музыкального сопровождения, я решил отправить его Зарете, и стал ждать её реакции, — вспоминает музыкант. — Сижу, жду, а в ответ — тишина. Про себя думаю, наверное, волнуется, не может говорить. И тут же на экране телефона появляется СМС от Зареты: «Я плачу». Понимаете, какое у меня тогда было эмоциональное состояние! Ведь и вправду, сочетание слов и музыки в этом посвящении получились настолько гармоничными, что без волнения слушать это просто невозможно. Даже самому непросвещённому человеку бросается в глаза, что автор стихов настолько живо выразила свое душевное состояние и изложила его на бумаге, а я написал музыку, руководствуясь чувствами гордости и восхищения за своего земляка, ингуша и истинного офицера! А как можно было её написать по-другому? Я недавно читал книгу про летчиков, и знаю, что таких случаев аварий на воздушных судах бывает достаточно много, но летчики, как обычно, спасая свои жизни, нажимают на катапульт, а вот ингуш Осканов избрал иной путь. Вернее, он не смог этого сделать. Чувство собственного достоинства и совесть сделали свое дело. Когда он ясно осознал, что эта огромная махина, которой он управляет, упадёт людям на голову, в случае, если он выпрыгнет, Суламбек не дрогнул, и принял единственно правильное решение: увести самолет как можно дальше от населенного пункта. Таким образом, ценой собственной жизни он спас мирных людей от верной погибели. Я всегда думаю так: если бы он катапультировался и остался в живых, он не смог бы жить спокойно. Точно такого же мнения придерживаются и все его коллеги, друзья и близкие родственники, которые хорошо знали Героя».

Новые люди — новые возможности

Как рассказал Александр, этот новый творческий тендем с ингушской поэтессой сулит нашим зрителям много хорошего. К примеру, после совместной работы на суд слушателей Ингушетии и всего Северного Кавказа и Кубани будут представлены новые песенные композиции Александра Чередниченко на стихи Зареты Ахильговой, которая, по мнению композитора, является не только профессиональной поэтессой, но и настоящей женщиной гор и заботливой хранительницей домашнего очага. За то непродолжительное время знакомства с ней, он и его супруга Ирина не раз убедились в этом, и, наверное, поэтому у них завязались такие теплые рабочие и дружеские взаимоотношения.

«Я благодарен судьбе за то, что дала мне возможность познакомиться с этой замечательной поэтессой, которая, являясь эталоном вайнахской женщины, вобрала в себя столько лирики и оптимизма, что я вдохновляюсь и хочу творить бесконечно», — говорит Александр.

Теперь стало понятно, откуда и как появилось это посвящение герою Осканову. Но мне было интересно не только это. И тогда наша беседа за чашкой чая в тихом, уютном кафешке у Назрановского амфитеатра быстро вышла за рамки творческих планов, и мы с удовольствием говорили о жизни, об отношениях людей к истории, о разных человеческих судьбах и вечных ценностях.

Признаться, хотелось докопаться до самых первых истоков и понять, с чего всё началось, и откуда в этом человеке столько искренности, живой энергетики и неисчерпаемого сердечного тепла. И уже ближе к середине стало проясняться, кто привил ему неподдельное чувство патриотизма и трогательное уважение к фронтовикам и откуда ему достался бесценный дар творить музыку.

Любовь к истокам

Как оказалось, дед Александра по отцовской линии — Сергей Иванович Чередниченко был не из робкого десятка, и очень хорошо играл на баяне, за что пользовался большой популярностью у односельчан и местных девчонок. Когда после Октябрьской революции и Гражданской войны на Кубани были созданы колхозы, новое руководство страны стало требовать от местных органов власти, чтобы они наращивали темпы производства не только на полях, но и развивали культуру в сёлах и деревнях. Дедушке Александра в ту пору едва исполнилось 15 лет, хотя выглядел он не по годам высоким и статным. А в клубе села Отрадо-Ольгинское срочно нужен был заведующий, который мог бы музицировать. Недолго думая, руководство решило — быть им Сергею Чередниченко: парень он башковитый, шустрый, на гармошке хорошо играет, да и с людьми умеет ладить. Так и случилось.

Но вскоре ситуация в корне изменилась. В 1937 году, когда в стране началась политическая вакханалия, дед Александра, будучи ветераном войны, чтобы не попасть под репрессии, увозит свою семью в Азербайджан.

"Моему отцу Роману Сергеевичу Чередниченко тогда было лет 12-13 от роду, — рассказывает композитор. — И когда ему исполнилось семнадцать лет, папа поступил в нефтяной техникум, но начавшаяся война не дала ему учиться, и он добровольцем уходит на фронт. Поскольку мой отец был родом из Кубани, его определяют в казачий полк. Вернулся папа с войны контуженным, наверное, потому он неохотно говорил про войну. Но, несмотря на это, быстро восстановился в учёбе, и в 1948 году закончил полный курс Бакинского нефтяного техникума. Надо сказать, что мой папа был очень справедливым человеком, жёстким, но не жестоким, честным, отважным и решительным.

У него было очень много благодарностей от военного командования, два боевых ордена, которые тянули на Героя Советского Союза, поэтому был представлен советским руководством на получение этого высокого звания. Но после окончания учебы в техникуме, он по семейным обстоятельствам вынужден был остаться дома и устроиться на работу нефтяником, хотя думал возвращаться на военную службу.

К сожалению, устроившись на работу по специальности, у папы каким-то образом произошел конфликт с начальством, и перед ним поставили условие: либо мы тебя сажаем в тюрьму, либо ты женишься и уезжаешь отсюда навсегда. А он в это время встречался с моей мамой, несмотря на то, что её родители были против этого союза. Они категорически не хотели отдавать свою дочь за папу, потому что для них он был казак, бандит и убийца, а она принадлежала к знатной еврейской семье из Западной Украины.

Рассказывают, что мой дед был очень набожным человеком, и, наверное, поэтому не хотел идти против воли родителей девушки, в которую был влюблён его сын. И тогда мои родители тайно расписались. Какой это был скандал! Особенно со стороны родителей мамы. И этот шум не прекращался долго: мамина родня не хотела признавать ни свою дочь, ни зятя, хотя, должное надо отдать, они помогали им в материальном положении. Но когда родился я в 1961 году, между ними появилась оттепель. Сейчас мои братья, которые живут в Америке, говорят, что я явился на свет как знамение того, как должны жить люди на земле — в дружбе и терпении«.

Таким образом, после женитьбы родители Александра были определены в нефтяной город Малгобек, куда они переехали в 1948 году. В то время ингуши всё ещё пребывали в местах депортации, а в Малгобеке в основном жили русские. Роман Сергеевич работал на нефтяных скважинах, был наставником, а мама композитора Анна Михайловна всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Здесь, на малгобекской земле она и похоронена.

Невозможно было не заметить, что когда бы ни заходила речь о родителях, Александр всегда с восхищением говорит о них и вспоминает с теплотой в душе. Видно, они были достойными людьми, раз дети по праву могут гордиться ими.

Начало большого пути

Как и свой дедушка Александр очень любил музыку, и поэтому после окончания средней школы поступил учиться в музыкально-педагогическое училище г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) по классу баяна, несмотря на то, отдавал предпочтение игре на гитаре и фортепиано. Любовь к музыке у юноши была настолько сильна, что он вынужден был отказаться от желания близких родственников, которые очень хотели определить парня в Бакинское военно-морское училище. А он выбрал зов предков и стал музыкантом.

«Дело в том, что старший брат моей матери был ученым-физиком, и имел большие связи в Баку и во всём Закавказье, — рассказывает Александр, — и поэтому все считали, что моя дорожка в военно-морское училище уже уготована. Ещё с раннего детства помню, как у нас дома шли разговоры на счет моего будущего, и все, особенно мамина родня, склонялись к такой версии, что я обязательно должен стать военным. Но отец никогда не требовал у меня подчиняться воле старших, ну и мама смотрела на меня и тоже молчала. Видимо понимала, что навязывать свою идею даже родному ребенку — не хорошо».

Рассказывают, что с юных лет Саша отличался музыкальными способностями. В доме семьи Чередниченко было фортепиано (кстати, большая редкость для 60-х годов), и старшие сестры будущего композитора любили музицировать, аккомпанируя брату. Мальчик вставал на высокий стул и пел с удовольствием, так как обладал прекрасным музыкальным слухом. Как оказалось, наделенный природным талантом, он быстро схватывал мелодии, и тут же их воспроизводил. Конечно, тогда никто всерьёз не воспринимал Сашины успехи, и не думал, что из этого маленького артиста в будущем вырастет большой композитор.

Александр Романович вспоминает из детства много эпизодов, которые запали ему в душу, но один из них стал закономерностью для музыканта. Однажды на уроке чтения Саша признался учителю, что никак не может выучить стихотворение М. Лермонтова «Бородино» наизусть, но, когда мальчик решил пропеть слова на придуманную мелодию, тут же достиг желаемого результата. Может быть, это и были первые его шаги в музыке.

Жизнь на музыкальный лад

По окончании училища Александр Романович некоторое время работает учителем музыки и пения в СШ № 18 г. Малгобека. А после службы в рядах Советской Армии становится руководителем хоровых и эстрадных коллективов в учреждениях культуры.

В 1982 году А. Чередниченко поступает в Краснодарский Государственный институт культуры на отделение хорового народного пения. Музыка и здесь заполнила всю его жизнь, стала главным ее смыслом. К слову, будучи студентом института культуры, он совершал творческие экспедиции в различные регионы страны. К примеру, приезжал он и в станицу Вознесенскую Малгобекского района, чтобы записывать терские казачьи песни. Кстати, расшифровки этих песен до сих пор используются в репертуаре хоровых коллективов Кубани и Ставрополья. А творчество Кубанского казачьего хора Александру Чередниченко особенно близко и понятно еще и потому, что учился он на отделении хорового пения под руководством Виктора Гавриловича Захарченко.

В том же году молодой студент сплотил вокруг себя творчески одарённых работников Малгобекского управления буровых работ и создал самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль «Престиж». Благо, опыт в этом направлении у парня имелся и тогда, ведь еще в 10-м классе он был солистом школьного ВИА «Юность» и исполнял свои авторские песни.

Позднее Александр Романович возглавил городскую детскую музыкальную школу и создал эстрадный центр-студию «Престиж», который профессионально готовил певцов и исполнителей для Ингушетии. Сегодня учениками Чередниченко могут себя называть такие музыканты и исполнители, как Ляля Богатырёва, Артур Хулагов, Амир Солтукиев, Шамиль Гарданов, Альви Альтемиров, Гирихан Дзортов, Анжела Даурбекова и многие другие.

Также Александр Романович руководил хором и детской эстрадной инструментальной группой «Гном» при Малгобекском Доме культуры.

Таким образом, отслеживая начало трудовой деятельности Александра Чередниченко, можно прийти к выводу, что самые лучшие годы жизни композитора прошли в Малгобеке: здесь он родился и здесь начинался его большой творческий путь.

Композитор и педагог Александр Чередниченко в своей композиторской деятельности главными целями считает воздействие посредством музыки и хорошей песни на духовный мир ребёнка, на развитие воображения, впечатлительности, на формирование его нравственности. С такими мыслями он работал всегда, начиная с первого рабочего дня в детской музыкальной школе.

Тогда, в середине 80-х на волне всеобщего подъёма, у композитора появились на свет музыкальные произведения на стихи замечательного ингушского поэта и писателя Саида Чахкиева, с которым Александр Романович дружил. К 60-летию поэта композитор написал романс «Звезда», который автор впоследствии отредактировал. В итоге получилась музыкально-поэтическая новелла под названием «Звезда Саида». Такой редко встречающийся жанр автор использовал для раскрытия содержания двух удивительных по красоте стихотворений «Если б только я знал» и «Звезда», вышедших из-под пера ингушского поэта и драматурга Саида Чахкиева. Эта поэтическая лирика, воспевающая чувства и природу, умело сочетается в мелодии композитора, и так четко и искусно передает её характер.

Интересны творческие поиски музыканта и в написании мелодии к детскому спектаклю С. Чахкиева «Ничего не бойся, Зураб». Здесь также проявляется желание и большое стремление композитора выразить в звуках и неподдельно-искреннюю детскую наивность, и глубокие сердечные переживания матери за судьбу своего сына, и напутствия, которые навсегда сохранит в своем сердце сын.

«Наьна илли» — это произведение, написанное в духе эпических песен, которые при своем возникновении вобрали в себя художественный опыт нескольких жанров фольклора. Об этом говорит уже вступление, повествующее о самом дорогом — об истоках родной земли. А в конце, благодаря разнообразной фактуре подачи, это произведение воспринимается как музыкально-эпическая баллада.

Надо сказать, что Саид Чахкиев и Александр Чередниченко были очень близки и духовно, и творчески, и может быть, поэтому многие несведущие люди частенько приписывают Александру авторство Гимна Республики Ингушетия и даже называют якобы баснословные по этому поводу полученные им гонорары.

В действительности же, работу над гимном ему предлагал Саид Чахкиев. И даже текст у него уже был для этого готов. Но Александр Романович был в курсе, что над гимном Ингушетии работают музыканты Руслан Зангиев и Руслан Мухиев, и он сказал об этом Саиду. Также он сказал писателю, что ему сразу же понравилась и музыка, и слова будущего символа республики, и он в самом начале понял, каким будет окончательный проект гимна.

Как мы отметили выше, время творческого расцвета для композитора Чередниченко пришлось на 80-е — 90-е годы. В 1986 г. Александр пишет песню «Город-труженик» на стихи Гапура Бокова, а спустя некоторое время, немного интерпретировав её, выпускает уже под названием «Город-труженик, город-боец»!

С написанием гимна Малгобеку (песня называется «Славим тебя, Малгобек) у композитора произошла не совсем приятная история. Дело в том, что Александр Чередниченко со своей семьёй жил уже на Кубани, когда вышел Указ о присвоении Малгобеку почетного звания «Город воинской славы», и, как только он услышал об этом из СМИ, решил навестить свой родной город и друзей. Приехал, и ему говорят, что в честь присвоения городу такого высокого звания, каким-то московским композитором по заказу Минкульта РИ написан специальный гимн, о чем сообщали во всех местных средствах массовой информации. Александр послушал эту новость, которая перевернула всё его нутро наизнанку. В недоумении и с обидой он начал задаваться вопросами: «А что, получается, у нас больше некому писать музыку в честь такого события? Или обязательно нужно было обращаться в Москву, когда рядом есть свои — обученные специалисты?»

Ему было по-настоящему обидно, во-первых, потому что районная газета писала, что среди наших композиторов вряд ли нашелся бы такой, который написал бы подобное произведение, а во-вторых, потому что к нему никто из минкульта по этому поводу не обращался, даже не заикнулся. С этими мыслями, Александр сказал себе строго: «Я член союза композиторов России, и у меня есть право на свое музыкальное слово», и немедля приступил писать свою версию гимна. Время показало, какой из двух вариантов стал ближе народу, и произведение Чередниченко, посвященное родному городу, было принято на «ура», и оно до сих пор живо.

«Поймите меня правильно, для меня Малгобек — это всегда гордость, — говорит Александр Романович. — Меня воспитывали на патриотизме, и я всегда знал, что память — это священное чувство. На все праздники мы любили ходить с папой и чтить память погибших солдат. Мы часто ездили в Архыс, где отец воевал, делали табличку с именами солдат из его взвода, который почти полностью погиб в бою. И вот эти отголоски войны я пропускал через свои произведения, посвященные героическому городу, где я родился, жил и вышел на большую дорогу. Для меня было очень важно оставить для потомков патриотический след. И поэтому я считал своим долгом написать это произведение «Гимн Малгобеку».

Премьера песни состоялась возле мемориала памяти на центральной площади в Малгобеке, где автор солировал в сопровождении детского хора. Это произошло по просьбе Мадины Богатыревой, которая работает с юнармейцами, и Александр Романович говорит, что очень благодарен ей за то, что она предложила ему спеть с детьми на открытие мемориала. От этого композитор получил колоссальное удовольствие.

Кроме патриотических песен композитор часто пишет музыку и на лирические стихи. К примеру, нельзя не обратить внимание и на другие проникновенные песни, такие как «Я сегодня пройдусь на заре...», «На Кубани вольной» на слова Г. Тюкаева, «Синева над Россией» на слова И. Лысцова, а также песню «Небо без войны» на слова В. Николаева.

Что касается композиции под названием: «Небо без войны», надо сказать, что песню на военную тематику композитор хотел написать давно, в память об отце, фронтовике с боевыми наградами, в память о тех, кто грудью защищал свою Родину и пал смертью храбрых. Но не было подходящего текста, который запал бы в душу и тронул до слёз. И вот однажды композитор наткнулся на стихотворение Вадима Николаева, которое задело его за живое и пронзило насквозь.

«Не вправе мы забыть о тех, кто жизни

Отдать не побоялся в трудный час.

О тех, кто грудью от врага закрыл Отчизну,

В бессмертие ушедших ради нас!»

Это был своего рода набат по безвинно убиенным, призыв, зов совести, обращённый к современному человеку, гражданину новой России, благополучно живущему сегодня на своей родной земле благодаря тому беззаветному подвигу, который совершили наши деды и отцы. И мимо таких слов композитор пройти уже не смог.

В соавторстве с поэтом-песенником В. Николаевым «Небо без войны» появилось на свет в 2018 году, а спустя два года Александр Чередниченко представил её на конкурс композиторов Республики Ингушетия, где песня стала победителем на лучшую композицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказывает сам композитор, тема войны для него, как и для любого гражданина нашей страны, очень болезненна и дорога. Поэтому о войне, о солдатах войны, об их героизме и стойкости Александр Романович писал и пишет с особым трепетом и уважением.

Лишним тому подтверждением является его следующая композиция «Ни шагу назад», которая звучит одновременно трагично и возвышенно. Она посвящена автором героическому подвигу ста двадцати тысяч бойцов, сражавшихся под Малгобеком, ценой своих жизней перекрывшим путь вражеским силам вглубь Северного Кавказа, который непосредственно вёл к грозненской нефти. Эта песня стала неким украшением на московском фестивале «Красная гвоздика», учрежденном в память Иосифа Кобзона, и была очень высоко оценена музыкальными критиками и публикой.

Говоря на тему трагических страниц истории нашей страны, Александр Романович отмечает, что необходимым условием значительности воплощаемых композитором идей является историзм его мышления.

«Другими словами, автор любого произведения: будь-то живопись, музыка или другой вид искусства, должен уметь улавливать связь времен, которая протягивается от искорки народного духа, вспыхнувшей в далеком прошлом, до самоотверженной борьбы за всеобщий мир на Земле для всех народов, — говорит он. — А как мы знаем, появление каждого сочинения всегда обусловлено потребностями своей эпохи. Особенно это касается героических образов в произведениях, посвященных темам воинского долга, патриотизма, верности и преданности высоким гуманистическим идеалам. Такие произведения понимаются и усваиваются слушателями благодаря тому, что в них в полной мере раскрываются их характерные особенности. Война безжалостно отбирала у людей самое дорогое: любовь, родных, уверенность в завтрашнем дне, детство и счастье, даже надежду, но всегда у людей оставалось желание творить и делиться своим творением с окружающими. Это и стало утверждающей необходимостью в борьбе за себя, свой народ и свою Отчизну. Просто необходимо осознавать, что сила воздействия музыки определяется двумя качествами: правдой и красотой».

Безусловно, роль песни в годы войны была чрезвычайно высокой. Она складывалась обо всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души и воспевало великий подвиг советского солдата. Музыка поддерживала людей в трудные минуты, утешала их измучившиеся души. Она была необходима человеку как воздух, с ней человеческое сердце не черствело, и находило в себе новые силы хранить надежду. У каждой песни военного времени, и у тех, которые появились намного позже, своя история, свой путь, и своя судьба.

Самые лучшие песни — для детей

Люди, занимающиеся песенным искусством, хорошо знают, что музыка и песни для детей даются не каждому. Но Александр Чередниченко взялся и за это направление и создал такие замечательные мелодии, которые понятны и любимы среди маленьких исполнителей. Скорее всего потому что никогда не писал по заказу, а только по велению сердца.

К примеру, для создания военизированного произведения для детей, композитор обратился к стихам поэта Саида Чахкиева и написал песню «За республику в ответе», адресованную юным кадетам, обучающимся в Ингушском кадетском корпусе. Эта песня, как правило, звучащая на торжественных учебных построениях, учит кадетов быть честными, отважными, а также призывает беззаветно любить свою Родину и уважительно относиться к традициям славных предков.

В 2021 году его песня «Страна Воображария» стала визитной карточкой и своеобразным гимном в проекте «Маршрут развития», реализуемом в г. Гулькевичи благотворительной организацией «Всем сердцем». А исполнила эту песню внучка композитора — Софья, которой в полной мере передались музыкальные способности Александра Романовича. Он рассказывает, что заняться детскими песнями его надоумила именно внучка Софья, которая любит музыку и мечтает стать музыкантом.

Она так же, как и дедушка, была участницей престижного международного конкурса «Красная гвоздика», где в отделении юных талантов выступила с песней «Страна Воображария» (слова В. Николаева и Е. Гриценко-Фурцевой) и прошла в полуфинал в номинации «Новые песни — новой России», став дипломантом II степени. И это очень примечательный факт.

Композитор рассказывает, что после этого случая он получил моральную поддержку от союза композиторов России, а в Минкульте РИ дали понять, что заинтересованы в этих проектах не меньше, потому как детские песни очень нужны молодой Ингушетии. Учитывая это, основным фронтом композитора на сегодняшний день является издание детского сборника, куда войдут 18 произведений ингушских и русских авторов.

Под одним небом

В 2020 году Ростовским издательским центром «БИБОП» был выпущен уникальный песенный сборник «Под одним небом», в котором собраны песни, пьесы и романсы Александра Чередниченко. В качестве учредителя выступило Министерство культуры Республики Ингушетия в лице министра Темерлана Дзейтова, по словам которого издание такого труда с символическим названием — это дань глубокого уважения творчеству Александра Чередниченко, многогранный талант, преданность делу и целеустремленность которого позволили ему достичь высот профессионального мастерства и реализовать творческий потенциал, заслужить любовь и признание слушателей.

«Вы никогда не разрывали связь со своей малой родиной — Ингушетией, и благодаря этому сборнику наши солисты-вокалисты могут пополнить свой репертуар песнями в различных жанрах, которые поддаются Вам без труда» — сказал Темерлан Дзейтов, принимая в дар подарочный экземпляр нового издания.

В ответ Александр Чередниченко заверил своего коллегу, что, несмотря на произошедшие какие-то миграционные процессы, он до сих пор остается верен своей малой родине, продолжает творить и завязывать узы творчества между Союзами композиторов двух регионов. Также он высказал надежду, что сборник понравится не только любителям музыки, но и почитателям художественного искусства, так как в нем представлены картины ингушских и кубанских художников.

Известный певец и композитор собрал в своем издании все, что особенно близко и дорого, на что ушли годы творчества и большого труда, что принесло заслуженную славу и уважение. И нужно отметить, что значительную часть сборника занимают произведения, написанные композитором на стихи выдающихся ингушских поэтов.

«Я очень рад, что мои ингушские коллеги откликнулись воплотить в жизнь этот проект, потому как для меня выход этого сборника в свет стал очень важным и ответственным событием, — говорит Александр Романович. — И в первую очередь потому, что в год издания сборника совпали сразу три знаменательные даты: 75-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, 250-летие единения Ингушетии с Россией и 145-летие со дня образования города Гулькевичи, в котором мы сейчас живем.

Как мы знаем, мелодии и слова любой композиции, отражают особые события, внутренние переживания человека, а также раскрывают разные человеческие истории и тайны. Поэтому в свою книгу я постарался включить произведения различных жанров, написанные в разное время, начиная с 1984 года. В сборнике, наряду с ингушскими поэтами и композиторами есть музыка, написанная в соавторстве с кубанскими поэтами — поэтому сборник так и называется «Под одним небом». Должен признаться, что мои друзья с Кубани, да и все жители этого благодатного края, через призму моего творчества и песен узнали о современной Ингушетии, полюбили её красоты, и познакомились с традициями и обычаями прославленного горского народа. Сегодня жители Кубани восхищаются нравами и устоями ингушей, так же, как и я продолжаю восхищаться своей малой родиной!»

Александр Романович выразил искреннюю благодарность Темерлану Дзейтову, экс-министру культуры РИ, а также двум его заместителям Айне Ильясовой и Рустаму Таркоеву за оказанную поддержку и помощь в выпуске этого издания.

«Мой салам тебе, Ингушетия!»

Одно из центральных мест в альбоме занимает ставшее поистине легендарным произведение на стихи А. Чередниченко и К. Арчаковой «Мой салам тебе, Ингушетия», которое появилось на свет в первый же год воссоздания ингушской государственности.

Эту песню, созданную автором под впечатлением от инаугурации первого Президента Республики Ингушетия Руслана Аушева, и по сей день исполняют на самых важных и значимых мероприятиях республиканского значения. «Мой салам тебе, Ингушетия!» по праву называют вершиной творческого вдохновения Александра Романовича.

Это произведение, по мнению автора, будет жить даже тогда, когда нас уже не будет. Вот как вспоминает рождение песни сам Александр Романович: «Я не скрываю, а открыто говорю, что эта песня — моя гордость! Всё, о чем поется в этом произведении, я пропустил через самого себя. Я сопереживал, душой болел за возрождение Ингушетии, а тут ещё эта авария и начавшаяся полномасштабная миграция, когда русскоязычному населению, годами проживавшему на Северном Кавказе, показывали, где у них родина и недвусмысленно указывали «на дверь». Поверьте, очень тяжело было смотреть на всё это людям, которые связывали себя с этой землей, и осознавать, что мы тут — чужие, было просто невыносимо больно. У меня, например, к этому времени была работа в музыкальной школе, мои воспитанники, которые не хотели со мной прощаться, студия «Престиж» и большие планы на будущее. Понятное дело, я не хотел всё это бросать, ведь в этой работе был смысл моей жизни! И тогда в какой-то момент мне хотелось крикнуть, что есть мочи, и я крикнул, и сказал: «Мой салам тебе, дорогая Ингушетия».

Когда руководство республикой принял Герой Советского Союза генерал Руслан Аушев, у населения появилась уверенность в завтрашнем благополучии, и будущее стало обретать позитивные черты. В то время Александр находился дома на лечении после ДТП, но это вовсе не помешало ему, откидывая загипсованную ногу в сторону, складывать звуки будущего шлягера. Его часто навещали друзья из нового состава группы «Престиж», что вселяло уверенность в том, что песня должна получиться хорошей.

«В то время я работал директором Малгобекской музыкальной школы и вёл часы детского хора, — вспоминает он. — Передвигаясь на костылях, я старался не пропускать занятия, тем более что уже была начата работа над новой песней. Однажды меня осенила хорошая мысль, и я решил объявить конкурс на лучшее четверостишье для второго куплета песни. Сколько же тогда мне пришлось почитать детских стишков, которые были написаны по-детски наивно и искренно. Но конкурс — есть конкурс, и в итоге победила 10-летняя моя ученица Камила Арчакова, которая очень точно и лаконично выразила патриотические чувства многострадального народа. Вот и получилась песня-призыв, в которой мы выражаем и любовь, и боль, и гордость за свою непоколебимую страну».

Как говорят музыкальные критики, песня «Мой салам тебе, Ингушетия!» — пример редкого сочетания истинно народных музыкальных средств и возвышенных чувств, которые вызывают восхищение теми событиями, о которых повествуется в произведении. По своей значимости и художественной ценности его по праву можно поставить в один ряд лучших песен об Ингушетии.

Как мы знаем, в начале 90-х годов на Кавказе было совсем неспокойно, и когда детский хор впервые исполнил на фестивале в Нальчике «Мир Кавказу» песню «Мой салам тебе, Ингушетия», Александр Чередниченко так определил это событие: «Мы выполняли тогда самую лучшую миссию, какую мог только предоставить нам Создатель — мы пели о мире голосами детей, и были услышаны».

Позже исполнителями этой песни стали детский хор ДШИ г. Малгобека, группа «Престиж», а также Народные артисты Ингушетии Хадишат Ахциева, Роза Ахциева, Алаудин Эсмурзиев и Николь Ю.

В мае 1993-го года Александр взял отпуск и уехал на Кубань к отцу. Семейный совет обеспокоенно решал вопрос переезда его семьи на историческую родину. Тем более что и сестры, и отец хотели видеть его, всё ещё не оправившегося от автомобильной аварии, рядом с собой. Но спустя несколько дней, Александр получил телеграмму от руководителя КДЦ г. Малгобека Магомеда Газдиева: «Саша, срочно приезжай. Ты нужен».

Перезвонив по межгороду, Александр Романович узнал, что на одной из презентаций в годовщину республики хотят услышать его песню «Мой салам тебе, Ингушетия!», которая к этому времени уже имела ошеломляющий успех. Учитывая специфику проведения данного мероприятия, его масштабы, композитор понял, что детский хор на стадионе звучать, как надо, не будет, и поэтому принял решение включить песню в репертуар эстрадной группы «Престиж», в которой играли известные музыканты — Гирихан Дзортов (ударные), Ибрагим Цороев (гитара) и Саша Асессоров (бас-гитара).

«Этот день я не забуду никогда, — вспоминает он. — Мы запели, и на танец под такт музыки вышел Президент Руслан Аушев и величаво начал гарцевать! Это было нечто. Ликование, овации, всеобщий восторг, стрельба — всё смешалось воедино. Своим танцем первый руководитель возрожденной Ингушской Республики представлял всё значение происходящих событий тех дней. Казалось, что музыка эта будет звучать вечно. Помню, ударник подбежал ко мне и уже охрипшим голосом кричит: «У меня палочки сломались». А я ему в ответ: «Ты не просто поёшь! Ты поёшь историю!» И мы продолжали петь и играть до тех пор, пока организаторы (дабы не нарушать регламент) не объявили следующий номер».

Как рассказывает наш герой, именно на этой встрече произошло его, более близкое знакомство с Русланом Аушевым, которое повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Тогда они долго говорили с президентом о перспективе коллектива, и уже через год созданный музыкально-эстрадный центр «Престиж-студия» стал открывать новые имена.

Не покинутая родина моя!

Как мы поняли, Александру Чередниченко всё-таки пришлось переехать в Краснодарский край к отцу, который, проработав всю жизнь в Малгобеке, и, выйдя на пенсию, вернулся на родину предков, и уже нуждался в том, чтобы сын был рядом. В 2000-х Александр Романович с семьёй переезжает в Гулькевичи, и обустраивает свой быт на своей исторической родине.

«Я помню ещё маленьким, как отца всё время тянуло на родину, но работа держала его в Малгобеке, — вспоминает Александр. — Теперь ностальгия по родным краям не даёт покоя и мне, тем более на малгобекской земле похоронены мои мама, дедушка и бабушка. Я могу сказать только одно: прав оказался Саид Чахкиев, который говорил: «Александр, я точно знаю, где бы ты ни жил, ты всегда будешь предан своей республике, и всегда тебе будет, что рассказать людям об Ингушетии». Так и произошло».

Обосновавшись на Кубани, все эти 20 лет он не порывает связи со своей малой родиной. Часто приезжает в Ингушетию, принимает самое активное участие в различных культурных мероприятиях и концертах.

«Каждый раз, когда календарь приближается к 4 июня, мою душу наполняют противоречивые чувства — гордость и радость, боль и печаль, — говорит Александр. — Гордость и радость оттого, что в течение восьми лет я принимал самое активное участие в сложном историческом моменте — возрождении молодой республики. И я рад, что мой разум позволяет мне вспоминать яркие, впечатляющие моменты. Это и встречи с руководителями тогдашней республики, работа по организации концертов разного уровня, включая звёзд российской эстрады, и подготовка концертов в Москве, участие во всевозможных фестивалях и форумах, творческая работа и дружба с писателем-драматургом Саидом Чахкиевым. Это и талантливые ученики, и надёжные друзья.

Боль и печаль, которые я испытываю, имеют свое начало с момента, когда суровая осень 1992-го года наложила черный отпечаток, и разделила жизнь людей на «до» и «после». Как мы знаем, этот период и последующие годы стали тяжелым испытанием для ингушского народа. Кроме всего прочего, как бы я ни сопротивлялся, процесс миграции русскоязычного населения коснулся и меня. Я родился, рос, окреп и стал тем, кем стал на ингушской земле, поэтому мне очень трудно было расставаться с друзьями, соседями и коллегами по работе. Более того, мой переезд стал главной причиной того, что эстрадная группа «Престиж» и детский ансамбль инструментальной музыки прервали свою творческую работу. Тем не менее, благодаря вниманию друзей, которые остались в Ингушетии, а также коллег по работе, все эти годы я имел возможность участвовать в созидательных процессах становления новой республики в плане развития и сохранения культуры. Нам удалось не растерять штатный состав музыкальной школы, привлечь специалистов хореографии и создать при КДЦ г. Малгобека музыкально-эстрадный центр «Престиж-студия», благодаря которому были услышаны первые молодые ростки талантливой и творческой молодёжи республики».

Мои друзья — моё богатство

Сегодня композитор Александр Чередниченко признан и по достоинству оценен. Он — член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Ингушетии, награжден Российским Лермонтовским комитетом медалью Саида Чахкиева за вклад в культуру Республики Ингушетия и пропаганду творчества поэтов республики. Музыкальные заслуги А. Чередниченко отмечены известными деятелями искусств Кубани, Ингушетии, России.

Но сам автор уверен, многое в его творческой жизни могло бы и не состояться, если бы не подарила ему судьба талантливых и верных друзей, настоящих единомышленников, справедливых ценителей его таланта и строгих критиков одновременно. Он с благодарностью называет тех, кто помогал и продолжает помогать прокладывать дорогу к успеху, кто бескорыстно поддерживает и выступает с ним в соавторстве.

«Всегда в моем сердце останутся мои друзья и верные товарищи, — говорит Александр Романович. — Это ингушский писатель, поэт, драматург Саид Чахкиев, российский поэт, публицист Иван Лысцов, поэт и переводчик Геннадий Русаков, поэт и журналист Гапур Боков, поэт-песенник Вадим Николаев, поэтесса Елена Фурцева-Гриценко, поэт, музыкант, композитор Руслан Зангиев, музыкант, композитор, аранжировщик Александр Навоец, поэт, учитель Григорий Тюкаев, филолог, режиссер Владимир Половинка и многие другие. С каждым из них я работал с удовольствием, вместе создавали прекрасные произведения, и дарили их людям.

Ну а в последнее время я познакомился с такими творческими людьми, с помощью которых можно и горы свернуть: это Зарета Ахильгова и никому пока ещё неизвестная Таня Колосова, которая, будучи беженкой из Грозного, работает на одном из участков ЖКХ в Гулькевичи, но пишет так, что хочется всему миру поведать об этом. Достаточно сказать, что один из её стишков начинается такими словами «Я небо подмету руками...» Когда я прочитал это, я просто обомлел. И самое поразительное то, что эта тихая скромная женщина пишет свои стихи не для афиши, а просто для себя, чтобы душу отвести, как говорится. Теперь же я хочу сделать её своим соавтором.

Но особенные слова благодарности я хотел бы сказать своему самому преданному ученику и преемнику Амиру Солтукиеву, который также как и Саша Навоец, является талантливым аранжировщиком и музыкантов до мозга костей. Я объясню, почему я вижу в нём продолжение себя. Дело в том, что Амир доподлинно сохранил все мелодии, которые были в репертуаре группы «Престиж», и сегодня он очень бережно относится к этому материалу. Этим самым он вернул меня в наше светлое прошлое, когда мы создали группу, вдохновленно писали музыку и верили в счастливое будущее. Это были произведения, которые формировали молодежь 80-х годов. Более того, Амир с какой-то волшебной силой раскрывает мои произведения, что я остаюсь в восторге от его мастерства. Но самое главное, этот человек умеет работать с людьми, слышать, он профессионал своего дела, и он сделал себя сам. Будучи технически подкованным, Амир умеет правильно ставить голос, направлять интонацию в нужное русло, и поэтому мне всегда было интересно работать с ним. Не скрою, что был приятно удивлен и восхищен, когда узнал, что в репертуар ансамбля возвращены все авторские песни из 80-х годов. Талантливый аранжировщик придал им новое звучание, не изменив ни одной ноты. Он всегда говорит, что в начале его пути эти песни сформировали его как цельного музыканта«.

«Я — за культурный взаимообмен!»

Дело в том, что в Краснодарском крае компактно проживают многие выходцы из республики, люди, родившиеся и выросшие в этом солнечном крае, воспитанные, как и наш герой в духе кавказского менталитета. И поэтому для каждого из них редкие встречи с ингушским национальным искусством становятся подлинным праздником. Поэтому композитор предложил ведомству организовать более активный культурный обмен между регионами.

В марте 2018 года А. Чередниченко организовал гастроли деятелей культуры Ингушетии по некоторым городам, станицам Краснодарского и Ставропольского края. Так у жителей этих регионов появилась возможность встретиться с Государственным фольклорным ансамблем песни и танца «Магас» (руководитель Юнус Кодзоев). Жители Кубани с восторгом встречали каждый номер искромётной программы, долго не отпускали со сцены артистов после выступления, делились впечатлениями, дарили подарки.

В рамках гастрольного тура артисты свой первый концерт дали в станице Тбилисской. Местный ансамбль «Казачата» тепло приветствовал коллег из Ингушетии, подарив свои лучшие номера.

Жителям станицы была представлена концертная программа, включающая зажигательные танцы народов Северного Кавказа. Зрители смогли познакомиться с культурой, обычаями ингушского народа, ведь каждый танец — это настоящая история, в которой заложено много смысла. Одним таким примером является постановка «Горский характер», отражающая борьбу, вражду и примирение. Также артисты покорили зрителей такими номерами, как «Ингушский праздничный танец», нежный «Девичий», фееричный номер «Ритмы гор».

Коллектив сумел завоевать публику красотой национальных костюмов, музыки и танцев. Каждый новый выход артистов зрители встречали бурными аплодисментами. В концертной программе также приняли участие известные ингушские певцы Рахман Беков и Любовь Барахоева.

После выступления в станице Тбилисской ансамбль «Магас» отправился в город Гулькевичи, где зрители так же тепло и радушно встретили гостей из Ингушетии. Продолжился гастрольный тур с выступлениями в концертном зале культурно-досугового центра «Ладожский» станицы Ладожская. Второе выступление прошло в ДК ст. Кущевская и завершающий концерт состоялся в прекрасном городе Новопавловске.

А. Чередниченко говорит, что все организаторы получили огромное удовольствие от работы с коллективом «Магас». Несмотря на то, что это был большой риск (пять концертов за один месяц), все артисты успешно справились с поставленной задачей. В целом можно сказать, что гастрольный тур прошел с большим успехом.

В июле того же года Александр предложил ветеранам культуры Гулькевичского района Краснодарского края поездку в Ингушетию, где в это время проходил праздник, посвящённый очередной годовщине образования республики. Гости посетили комплекс боевых башен ХIV века «Вовнушки», древний христианский храм «Тхаба-Ерды», водопад на реке Армхи и многие другие достопримечательности Ингушетии. Но больше всего гостей восхитили люди, с которыми им довелось встречаться. В результате этой поездки появилась еще одна песня об Ингушетии «Башня рода». Впечатлённая древними красотами поэтесса Елена Гриценко-Фурсова написала красивое стихотворение, а Александр Чередниченко положил его на музыку.

Филолог, режиссер, поэт, писатель из Кубани Владимир Половинка, который тоже был в числе почетных гостей, вспоминает: «Всё в жизни познаётся в сравнении. Хочу сказать, что когда мы приехали на базу республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи» было уже за полночь, но его директор Магомет Торшхоев встречал нас лично, оказывал помощь во всех бытовых вопросах и сопровождал на экскурсиях по историческим местам Ингушетии. Удивлению и восторгу кубанцев не было конца!

Мы побывали во всех городах Ингушетии, но столица республики — Магас поразила наше воображение. Удивили также небольшие посёлки с прекрасными дорогами, домами и заборами из современных строительных материалов. Если в сёлах Кубани ежегодно закрываются клубы, больницы и школы, в Ингушетии даже в небольших поселениях мы любовались новыми огромными школами, спортивными залами и домами культуры. Размах повсеместного строительства просто поражает. Приятно отметить, что в архитектуре современных зданий ненавязчиво просматриваются черты национального колорита. Конечно, это не помпезные небоскрёбы центра Грозного, но зато они носят практичность и создают удобства жителям.

Перед отъездом из Ингушетии мы остановились на окраине Малгобека, чтобы купить продукты на дорогу. Очень хотелось пить, и мы обратились к хозяину магазина с просьбой подогреть чайник. Вскоре к нам вышли дети владельца магазина с чайником, кульком конфет и блюдами с колбасой. Представить себе такое на Кубани невозможно. И подобных примеров в нашей поездке по Ингушетии было много. Из них сложилась яркая незабываемая картина региона, куда хочется приезжать ещё и ещё раз».

Высокая оценка честного труда

К слову сказать, в Ингушетии и на Кубани немало талантливых музыкантов и исполнителей, и мы гордимся ими. Значит, есть уверенность, что лучшие музыкальные произведения еще впереди. Тем более что музыканты полны творческих сил, настроения, вдохновения.

Совсем недавно, в марте прошлого года Глава Ингушетии отметил заслуги Александра Чередниченко перед республикой, наградил его юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» и поздравил с 60-летием.

«Вы посвятили свою жизнь служению творчеству и многие года отдаете все свои силы и знания любимому делу. Яркий талант, трудолюбие, увлеченность творчеством позволили Вам достичь высокого исполнительского мастерства. Своим творчеством Вы внесли большой вклад в развитие национального искусства. Все эти годы Вам удавалось сплачивать вокруг себя неравнодушных, творчески одаренных людей. Ваши песни долгие годы радуют жителей Ингушетии. Созданные Вами произведения стали настоящими хитами, они и сегодня пользуются популярностью, их знают и любят представители старшего поколения и молодежь», — написал Махмуд-Али Калиматов в поздравительном адресе и пожелал ему доброго здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и новых ярких идей. М-А. Калиматов отметил, что Александр Чередниченко является бессменным руководителем группы «Престиж», которая берет начало своего творческого пути с 1982 года, и продолжает трудиться на благо Ингушетии.

Новое дыхание «Престижа»

В 2019 году при поддержке администрации и руководства КДЦ города Малгобека, Александр Чередниченко вместе со своим преемником Амиром Солтукиевым, музыкантами Гириханом Дзортовым, Ибрагимом Цороевым и Рустамом Аушевым дали новое дыхание ансамблю «Престиж». Ребята полностью восстановили свою программу, куда вошли все произведения, и успешно выступают на концертных подмостках Северного Кавказа и Юга России.

«Когда-то мне предлагали должность замминистра культуры Ингушетии, но я отказался и уехал, потому что по-другому было нельзя, — рассказывает Александр. — А вот, когда директор КДЦ г. Малгобека Магомед Газдиев предложил мне воссоздать группу «Престиж», я был несказанно рад. Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо Газдиеву за то, что он оказал содействие и поспособствовал тому, чтобы мы собрались вновь и продолжили творческую деятельность. К сожалению, бас-гитариста Александра Асессорова уже нет в живых, но на его место пришел не менее талантливый Рустам Аушев — очень целеустремленный парень, грамотный музыкант и поэт-песенник, который быстро влился в коллектив. И вот уже три года, как я снова бок о бок работаю со своими ребятами и пишу, восхваляя родную республику и отчий дом».

Болея душой за ситуацию, которая сложилась вокруг музыкальной школы, А. Чередниченко обратился к Главе республики М-А. Калиматову, чтобы он помог со строительством нового здания, так как в старом неприспособленном помещении, в котором в данное время располагается музыкальное учреждение, нет необходимых условий для полноценной работы. Во-первых, из-за сырости по всему периметру здания, музыкальные инструменты быстро портятся и выходят из строя, а покупать новые не получается.

«Несмотря на то, что я живу достаточно далеко от Малгобека, душой я нахожусь здесь, и поэтому болею за будущее детей, которые хотят заниматься музыкой, — говорит композитор. — Для меня это жизненно важно, поэтому я периодически приезжаю в республику и слежу за ситуацией. Неоднократно я просил чиновников показать мне хотя бы участок, где будет строиться новая школа, ведь на меня, как на директоре, лежит большая ответственность, тем более сейчас, когда я по контракту работаю с «Престижем», которому нужны будут молодые кадры».

Хорошо забытый старый дуэт

Наверное, многие помнят, как на последнем новогоднем огоньке в Назрани Александр Чередниченко спел дуэтом со своей женой песню Цороева Ибрагима «Тахан мара» на ингушском языке, но не все поняли, что это была их первая совместная работа на неродном для них диалекте.

«Кстати, идею воссоздать свой дуэт нам подала Тамара Мальсагова, с которой мы давно дружим, — рассказывает Александр. — Правда, вначале мы подумали, что ничего толкового из этого не получится, ведь наш дуэт был в далекой молодости, потом, когда мы поженились, он распался, Ира воспитывала детей, и вот теперь с легкой руки Тамарочки и с помощью Амира Солтукиева решили тряхнуть, как говорится, стариной! Этим самым мы, как бы, возвращаем себе вторую молодость: состоялись уже записи нескольких песен на русском и ингушском языках, которые, надеюсь, будут интересны слушателям».

Не отходя от темы, хотелось бы отметить, что Ирина Викторовна всегда была и остается верной спутницей и надежным творческим партнером Александра Чередниченко. На протяжении долгих лет, сама являясь преподавателем музыки, она активно, даже самозабвенно поддерживает все начинания своего супруга. Она сумела стать надежным тылом для своего мужа, помогая ему и советом, и делом.

Певец родного края

Уроженец города Малгобека, ныне житель Краснодарского края, Александр Чередниченко и сегодня творит произведения на стихи российских и ингушских поэтов, которые пользуются популярностью, входят в репертуар солистов и хоровых коллективов, звучат на разных сценических площадках страны. Автор благодарен судьбе за то, что имел возможность участвовать посредством своего творчества в созидательных процессах возрождения Республики Ингушетия.

"Подытоживая прошедший год, юбилейный для меня, кстати, я хотел бы сказать, что начался он довольно не просто. Да и вообще 2021-ый год вел себя как капризный ребенок. Мы его встречали в больнице, и я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить врачей красной зоны Малгобекской районной больницы, которые провели очень хорошее комплексное лечение, и помогли нам победить коровирусную инфекцию и благополучно выписаться домой.

Безусловно, пандемия внесла в нашу жизнь свои коррективы, и мы долгие месяцы работали в режиме онлайн и на удалёнке. Тем не менее, эти временные неудобства не остановила нас: мы с женой участвовали во всех культурно-массовых мероприятиях в Ингушетии и на Кубани.

И, конечно же, хотелось бы замолвить словечко о том, что на всём протяжении творческого пути нас сопровождали репортеры и обозреватели из различных средств массовой информации. С благодарностью вспоминаем журналистов Зину Солтукиеву, Ахмеда Картоева, Магомеда Зангиева, Ахмеда Газдиева и многих других, которые стояли с нами плечом к плечу.

С благодарностью и любовью

...О музыке и творчестве, о талантливых людях можно говорить и писать бесконечно. Но рамки газетных полос имеют свои ограничения, и к этому приходится относиться с пониманием. Но перед тем как поставить точку в этом очерке, посвященному замечательному человеку, талантливому композитору и певцу, хотелось бы напомнить нашим читателям, что сегодня, 21 февраля 2022 года Александру Романовичу Чередниченко исполняется 61 год, с чем мы его от души поздравляем! Спасибо Вам, дорогой Александр Романович за ту гармонию и красоту, которую Вы привносите в нашу жизнь! В этот знаменательный день примите от нас — Ваших поклонников, слова искренней благодарности за ваш профессионализм и неустанное творчество. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви Вам и Вашим близким! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей Вашей малой родины — Ингушетии!