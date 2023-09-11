Амур Магомедович Амерханов — выпускник Театрального института имени Бориса Щукина и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, известен как солист любимой и популярной в прошлые года среди ингушского народа группы «LKN», а также как режиссёр фильма на родном языке «Сайти — сын Зоули», который стал победителем 16 российских и международных кинофестивалей.

Ещё раз напомним читателям, что проект фильма «Письмо» — победитель Северо-Кавказского питчинга дебютантов киноиндустрии, который прошёл в июне 2021 года. Это историко-приключенческая картина, которая рассказывает о героях-ингушах, участниках Великой Отечественной войны, об общественных деятелях, писателях и ученых, сыгравших большую роль в восстановлении республики. Фильм повествует не только о судьбе ингушского народа, он про великие идеи о свободе и равенстве, которые вмещаются в простые истины семейных ценностей.

— Как возникла идея фильма «Письмо», и связана ли она с вашей личной историей?

— Да, конечно. Мои родители были участниками национального движения по воссозданию республики Ингушетия ещё в 90-х годах. Они были помощниками народного депутата РСФСР, члена Совета национальностей Верховного совета РФ в 1990-1993 гг., автора законов «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской Республики» Ибрагима Костоева. Закон о реабилитации писался, в том числе, на нашей кухне. Вся история общенационального движения, его деятельность, беседы, дискуссии, собрания, письма, подписи — в общем, работа по восстановлению республики происходила на моих глазах, в моём детстве.

Помню, как Бембулат Богатырёв выступал на съезде народных депутатов СССР, и какое ликование было на улицах наших сёл и городов, какая надежда поселилась в душах каждого ингуша на восстановление попранных прав. Помню день, когда в историческом местечке Аби-Гув объявили о создании республики, где в толпе среди людей был и я с родителями. Помню слёзы на их глазах, на глазах всего народа. Это навсегда отпечаталось в моей памяти, хотя я был ребёнком. Эта часть меня, часть жизни моих родителей и часть жизни всех-всех ингушей. Всё это вместе взятое сподвигло меня рассказать всему миру историю моего народа, рассказать о тех, кто стоял у истоков нашей государственности.

Наша цель, не зацикливаясь на горе, показать характер ингушей, показать, как мы умеем консолидироваться, как умеем выбираться из передряг, пережить трагедию. Как пришли к нынешним достижениям, о чём говорит и тот факт, что мы делаем сегодня своё кино.

— Как прошла защита проекта? И как вы думаете, почему министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала ваш проект и даже поделилась именно вашим постом на своей странице в соцсетях?

(«Один за другим новые проекты, которым была оказана поддержка в этом году, отправляются на съемки. Отдельная радость, когда речь идёт о региональных проектах. Когда это становится настоящим событием для кинематографистов», — О. Любимова)

— На питчинге я выступал первым, где было более ста кинокомпаний, когда еще не успели устать и разойтись 120 киноэкспертов со всей страны. Конкуренция была бешеная, учитывая, что я был новичок в этом деле и меня никто не знал. А в питчинге участвовали солидные кинокомпании, к примеру Никиты Михалкова и Тимура Бекмамбетова.

Я не лукавил, вышел и прямо сказал то, что хочу сделать, о чём хочу рассказать. И то, что меня услышали, считаю большой удачей.

С министром культуры Ольгой Любимовой я лично не был знаком. Но ей понравилось то, что региональное кино задало такую планку, понравился замысел фильма, масштабность проекта. О чём она и написала на своей странице в соцсетях.

Хочется сказать, что мы три года работали над сценарием, прежде чем представить его в Министерство культуры. Была проведена огромная историческая работа по архивам, изучены протоколы, дневниковые записи, очерки, были встречи со многими очевидцами исторических событий. Мы изучали характеры, образы, поведение персонажей, психологизм отношений между ними, так как мы создаём не документальное кино, а художественно-постановочный фильм с диалогами, которые надо выстраивать. В общем, мы подошли к делу со всей ответственностью. И, конечно же, это чудо от Всевышнего, и я об этом говорю не раз, что такой проект одобрило Министерством культуры РФ. Это большая победа и для меня лично, и для нашего народа, и для всех депортированных народов.

— Расскажите немного о своей команде.

— Основной костяк моей команды — это оператор-постановщик Александр Родин, художник-постановщик Александр Кудрявов, с которыми мы снимали первое кино «Сайти — сын Зоули». Моя поддержка — сестра Ириза Амерханова, исполнительный директор — Александр Юбко, который делает всю административную работу, довольно-таки напряженную с учетом нашего финансового состояния. Один из лучших художников по костюмам в стране — Татьяна Котес, один из лучших художников по гриму — Мария Новикова, которая работала с Михалковым, Бекмамбетовым, Кончаловским. Постановщик трюков Олег Поддубный, ребята, кстати, работали в Голливуде. И графикой будет заниматься известная студия Андрона Кончаловского.

Мои непосредственные помощники — Зураб Зурабов и Ибрагим Костоев. В целом, у меня крепкая команда, команда людей, которых я сам собрал, потому как вряд ли у нас будет ещё такой шанс — снять фильм такого плана, такого замысла.

Но если говорить об ингушах, о моей семье, то это одно дело. Но рядом с нами люди разных национальностей, которых можно заразить только собственной любовью к тому делу, чем я занимаюсь, заразить собственным уважением к своему народу, к своей истории. В противном случае никто за тобой не пойдёт. Их просто невозможно будет зажечь, тем более и средств как таковых нет, чтобы покупать больших специалистов. Всё делается на личном энтузиазме, на упорстве и на личной смелости идти на какие-то риски.

— Поэтому согласились на ваши предложения сниматься и народные артисты Юрий Шлыков и Андрей Смоляков?

— Ну, во-первых, Юрий Шлыков — мой педагог. Меня в вузе уважали и знали все педагоги, потому что за всю столетнюю историю «Щукинки» я был самым молодым студентом — мне было 14 лет. К тому же я ингуш. И мне приходилось своим упорством, характером доказывать, что я могу, что я не хуже других. Я обратился с просьбой к Юрию Шлыкову, он сразу откликнулся, пошел навстречу. И Андрей Смоляков сказал, что давно не видел такого замысла кино в российском кинематографе, что это по-хорошему наглый и смелый фильм, и что он готов в нём участвовать. Я им благодарен. Это народные артисты, и они согласились нас поддержать. Помимо них, у нас участвуют в фильме и другие известные российские актёры. Пусть это пока останется тайной.

(«Я очень город, что попал в это кино, потому что режиссера фильма знаю со студенческой скамьи. Амур Амерханов очень талантливый человек. Если он снимает кино, то снимает не для денег, не для славы, ему это не надо. Он хочет рассказать об ингушах, об истории народа, трагических моментах, не обвиняя кого-то, а пытаясь понять, почему такое могло случиться. Мне, как педагогу, приятно, что он меня пригласил, что создал замечательную атмосферу в коллективе. Ведь никто и ничто лучше, чем кино, не скажет об Ингушетии», — Ю. Шлыков)

— В феврале прошлого года вы проводили съёмки в республике. Какова цель вашего приезда сегодня, предстоят ли новые съёмки?

— Да, мы готовимся к осенним съёмкам. Часть истории, которая происходила в 70-х годах, будет сниматься здесь. Мы приехали с командой: каскадерами, постановщиками трюков, администраторами. Отбирали локации. Смотрим, ищем игровой транспорт, который будет участвовать в съёмках. Зураб Зурабов, мой помощник, он же актёр, будет работать здесь администратором по сценам. Предвидится много работы, предстоит постройка декораций и довольно-таки тяжелые съёмки, будет много массовки, будет погоня и многое другое.

— Вы говорили, что была колоссальная поддержка со стороны жителей республики. А как обстояли дела в Казахстане, где недавно прошли ваши съёмки? И почему выбор пал на Казахстан?

— Да, поддержка была колоссальная и в нашей республике, и в Казахстане как со стороны простых людей, так и предпринимателей, работников разных ведомств и структур. В этом плане наши люди удивительно открыты. Ребята из «Ингушнефти» помогли стройматериалами, сотрудники МЧС палатками. По личной инициативе Макки Аушевой, сотрудницы мэрии, руководители разных ведомств Сунженского района предоставили нам массовку, автобусы. Многие проявляли сами желание участвовать в массовках. Очень тронула 80-летняя бабуля, которая пришла на съёмки, посчитав это своим долгом перед ушедшими и перед потомками. Так с миру по нитке, как говорится.

Несомненно, была поддержка и в Алма-Ате, в частности от Али Хамхоева, главы ингушской диаспоры, братьев Гагиевых, каждый день приходили ребята, предлагали свою помощь.

А почему в Казахстане? Это моя принципиальная позиция — придерживаться историзма. 23 февраля 1944 года депортация народа проходила на территории Ингушетии, потому в феврале фильм снимался здесь. После высылки в большинстве ингуши жили в Казахстане, в местах поселения, и мы снимали события, которые происходили именно там.

— Но вы говорили, что фильм будет сниматься в четырех странах?

— Да, мы планируем съёмки в Белоруссии и Узбекистане, потому как нам нужны идентичные города. На Северном Кавказе, к сожалению, не осталось старых городов.

— Закончился ли отбор актёров? И по каким критериям вы проводили кастинг актёров?

— Актеров я выбираю сам, не очень доверяю кастинговым директорам. У них свое понимание. А я вижу по-своему, потому как являюсь автором сценария, режиссером и постановщиком, понимаю, что мне нужно, как должно быть. Первое моё образование — театральный институт, второе — ВГИК, кинорежиссура и кинодраматургия. Поэтому понимаю, что и как должен играть человек. Немного сложновато с ингушами, поскольку возрастных персонажей у меня больше, многие не подписываются играть, приходится их уговаривать. Моё принципиальное решение, чтобы актёры говорили на ингушском языке. Я не хочу брать представителей другой национальности, потому как надо знать подоплёку нашего народа, его внутреннюю суть, некие такие тонкости менталитета, где даже походка своя, свои повадки, пластика и многое другое. Это довольно-таки сложно передать не ингушу. Я понимаю их сущность, понимаю, что мне нужно показать. Моё кино не этнографический очерк, я хочу показать красоту народа, традиции народа, раскрывая их суть. Хочу показать в лучшем виде культуру народа, бытовые и социальные отношения в нашем обществе. Тем более, это 70-е года, когда народ ещё крепко держался за устои.

Но надо сказать, что с ингушами мне легче. Они по сути артистичные. Если человек подписался, то уже всё, он играет по полной. Это наша природная суть, там уже не надо ничего изображать.

Актёрский состав почти собран. В фильме участвуют известные российские актёры, известные актёры Республики Ингушетия, молодые начинающие артисты.

— Как по поводу костюмов? Не говоря об актёрах, одеть массовку, наверное, нелегко?

— Справляемся, что-то достаём, что-то приносят, что-то берём в костюмерных Мосфильма и студии Горького — там огромные цеха. Сами шьём, вот сегодня заказали костюмы для «мурдаш» (представители религиозного сообщества). Мы очень скрупулёзно подходим к костюмам. Об этом говорит и грамота от Академии России по первому фильму «Сайти — сын Зоули», где говорится о полном историческом соответствии.

— Фильм готовится к 100-летию республики? Как вы думаете, успеете к этому времени?

— Да, фильм готовится к столетию воссоздания Республики Ингушетия. Я чувствую колоссальную ответственность перед всеми, кто поверил в меня, в том числе и перед экспертной комиссией Министерства культуры РФ во главе с министром Ольгой Любимовой, перед теми, кто рядом со мной, перед всеми, кто ждёт фильм. Мы прилагаем все усилия, чтобы к сроку завершить задуманное. Нам тяжело, много проблем, трудностей, но никто не сказал, что будет легко. «Дала аьннадале» (даст Всевышний), в мае 2024 года сдадим фильм в Госфильмофонд.

— А когда всё гладко и хорошо, это хорошо или плохо?

— Не знаю, наверное, это хорошо, но я ещё не наработал «гладкое состояние». Пока сам ношусь по площадке, строю с ребятами декорации, таскаю доски, вожу актеров, постоянно езжу, ищу машины. У меня нет финансовой возможности расширять технический штат. Но все с этого начинали. У нас всё впереди. Моя киностудия называется Ингушская национальная киностудия. Я снимаю довольно масштабное историческое кино об ингушах, прекрасно понимаю, где я это делаю и как я делаю. Готов был к тому, что легко не будет, а по-другому смысла нет. Так что настоящее кино про ингушей будет! Кто, если не мы и если не сейчас?

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем неравнодушным людям — нам нужна массовка в конце ноября. Нужны парни, старики, пожилые люди, женщины в возрасте, нужны типичные ингушские лица, потому как, повторю, склонен к тому, чтобы в ингушском кино были ингушские лица, ингушский язык, ингушские традиции.

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