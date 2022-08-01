О востребованности английского языка говорить не приходится. Родители уже с малых лет стараются записать своих детей на всевозможные кружки, обучающие иностранным языкам. Но некоторые мамы решили пойти другим путем: языковую среду они создают сами и прямо в доме. Достигнув определённого уровня владения английским языком, мамы обучают ему своих малышей. В числе первых англо-мам оказалась и ингушка Фатима Гандалоева.

«В 30 лет, с рождением первенца, я внезапно захотела, чтобы мой ребёнок знал английский, но не просто знал отдельные слова, а чтобы владел им на хорошем уровне. Не знаю, откуда это у меня, почему я решила это сделать, прекрасно понимая, что мой уровень владения этим языком был только школьный базовый и его недостаточно, чтобы самостоятельно учить ребёнка разговаривать на нем, но почему-то я решила дать это своему сыну, — делится Фатима. — Я просто начала включать ребёнку что-то на английском языке — сказки, песни, а сама каждую свободную минуту, в период его дневного или ночного сна, садилась и штудировала английскую грамматику. Где-то за 5 месяцев обучения я смогла разговаривать на этом языке. В общем, так я начала свой путь «англо-мамства». Есть такое сообщество «Англо-мама», это просто мама, которая учит своих детей с рождения английскому языку. Мой путь длится уже 8 лет».

Ингушская англо-мама родилась на Украине в небольшой по ингушским меркам семье: отец, мать и трое детей — Фатима и два ее брата. В девяностых годах их семья переехала в Ингушетию, до 17 лет девочка жила и росла в селении Сагопши Малгобекского района, а затем уехала учиться в Ростов-на-Дону. Поступила она не на факультет иностранных языков, а в Академию государственной службы по направлению «Государственное муниципальное управление». Оканчивать иняз девушка и не думала. Она была уверена, что тратить пять лет на учебу в университете нет необходимости, выучить английский можно и вне стен вуза.

«Мое знакомство с английским состоялось в пятом классе в школе. Когда он только начинался, было интересно, но потом что-то пошло не так. Хотя у нас был сильный и опытный учитель по этому предмету, с практикой языка в англоговорящей стране, с прекрасным произношением и разговорной речью, но, видимо, методика преподавания хромала. В какой-то момент мне это стало не интересно. После, в девятом классе, я стала посещать курсы английского языка, который, по словам репетитора, мне хорошо давался. Потом был институт, и на этом связь с английским прервалась», — вспоминает Фатима Гандалоева.

Интерес к английскому у нее вернулся с желанием дать лучшее сыну Ибрагиму. К тому моменту, когда она подтянула свои знания в этой сфере, мальчику было чуть больше двух лет. Он знал названия цифр, цветов, животных и другие слова на английском, но разговоры на повседневные темы практически не сдвигались с места из-за нехватки специфической лексики для общения с малышами.

«Такие фразы как «не размазывай еду», «не разбрасывай игрушки» и другие было практически невозможно найти. Помочь мне не могли даже те, кто обучался английскому как специальности, ведь это не тот материал, который, как правило, изучают на парах. На своём пути я встречала немало англо-мам, которые окончили вуз, но при этом они не обладали глоссарием, который был необходим для общения с ребёнком», — говорит ингушская англо-мама.

Фатима по крупицам стала собирать необходимый материал, в частности, смотрела видеоролики общения детей с родителями на английском на канале «Ютуб», что отнимало много времени. Настоящей находкой для нее стали сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Молодая женщина нашла группу англо-мам, в которой учителя английского, мамы, проживающие в других странах, или такие же родители, как она, делись ценным материалом на разные темы.

«Как обучать ребенка кататься на самокате, используя английскую речь, как сказать «поставь ножку», «оттолкнись от земли» и т. д. Это все нужно уметь говорить, если хочешь научить его английскому языку. Я такими знаниями не владела, и найти было практически невозможно, поэтому я стала взахлёб это всё учить, сохранять, распечатывать. Так я и начала наконец-то говорить со старшим сыном. Совсем скоро я заметила, что мой ребёнок буквально за неделю стал сперва понимать меня, а затем выдавать фразы и предложения на английском».

Но, несмотря на все усилия Фатимы, окружающая среда брала верх, так как в доме говорили не только на английском, но и на ингушском и русском языках. Как только мальчик пошел в детский сад, он заметно чаще стал употреблять русскую речь. Она всячески старалась создать языковую среду: включала видео, учила с ним стихи и детские песни, играла и целыми днями говорила на английском языке.

«Действительно была борьба за английский, но это и нормально, ведь создавать среду среди другого языка на самом деле тяжело, особенно когда с ребёнком на этом языке говорит только мать. Поэтому это была неравноправная борьба между языками. Это был очень сложный путь. Оглядываясь назад, я понимаю, что выбрала его в тот самый пик своего воодушевления. Если бы в тот период я не попробовала, боюсь, тогда бы всё и осталось нереализованным», — делится Фатима Гандалоева.

Со вторым ребенком, дочкой Аминой, молодая женщина решила не допускать этой ошибки и пойти по другому пути: она с самого рождения говорила с девочкой на английском. По словам Фатимы, разница оказалась колоссальная. Если старший сын в два года только начинал говорить на иностранном языке, то Амина в том же возрасте уже «тараторила» на нем, так как это был ее основной язык. Но тут она столкнулась с новой проблемой: девочка оказалась не готова к детскому саду: она не могла свободно общаться со сверстниками на русском языке, неправильно спрягала слова, подводило произношение. Те же проблемы сулило и поступление в школу. Взяв этот момент на заметку, Фатима вновь внесла корректировки в процесс обучения детей английскому.

«С третьим ребенком, сыном Имраном, я тоже начала говорить на английском с рождения, но с ним я решила разделить время общения на английском, ингушском и русском языках, чтобы ребёнок свободно понимал все языки и мог говорить на любом из них. Бывает, что в первые годы жизни дети смешивают языки, а в определенном возрасте ребёнок выбирает какой-то лидирующий язык, и это нормально. В любом случае с возрастом это балансируется, — рассказывает Фатима Гандалоева. — С каждым ребёнком я вносила какие-то коррективы. Потому что, если с первым ребёнком я сама только училась и ничего в этом не понимала, то в случае с Аминой я уже подошла как продвинутая англо-мама и для меня было всё легко».

Несмотря на то, что английский язык в ее общении с детьми был основным, он не был единственным. Дети росли за пределами Ингушетии, поэтому русскую речь слышали повсюду — на улице, в садике, по телевизору. Важным правилом в их семье было общение на родном.

«У нас всегда была так: если папа приходит с работы домой, мы все дружно переходим на ингушский язык. У нас вообще в семье между родителями не принято говорить на русском, мы стараемся говорить на родном языке», — рассказывает Фатима.

Как признается сама многодетная мама, за ингушский язык она не переживала, так как их семья планировала вернуться жить в Ингушетию.

«Когда мы переехали на родину, я поняла, что вряд ли оправдаются мои ожидания и дети выучат ингушский язык, просто живя здесь. Я думала, что среда возьмёт свое и мне не придется прикладывать особых усилий, но не тут-то было», — говорит она.

Фатима Гандалоева небезразлична к этой проблеме. «Я очень заинтересована в том, чтобы мом дети говорили свободно на родном языке, и надеюсь, что скоро этот процесс пойдет быстрее. Ситуация относительно языка у нас действительно запущена, я не представляю, что через десятилетия наш язык может исчезнуть, это очень страшно. Поэтому дома мы обязаны говорить с детьми на ингушском языке», — убеждена Фатима.

Глядя, как молодая ингушская женщина, не владевшая английским языком, живя в совершенно другой языковой среде, смогла научить своих детей свободно изъясняться на нем, у меня сразу возник вопрос: а почему мы, ингуши, живя в своей национальной республике и говорящие на своем языке, день за днем теряем его?

Я попросила Фатиму рассказать подробнее о своей методике, которую могли бы взять на заметку ингушские мамы, заинтересованные в том, чтобы привить родной язык своим детям.

«Я не придерживалась какой-то методики, но я и не встречала на тот момент каких-то методик, информации особо об этом не было. Я просто понимала, что с ребёнком нужно говорить на разные темы. Но не просто рядовые слова «подойди», «уйди», а общаться с ним, как с взрослым человеком на разные темы. Изучать свой язык на своей родине, на своей земле намного легче и проще. Важно просто говорить с ребёнком на том языке, которому вы хотите его обучать, никаких чудесных методик, ничего особенного для этого не нужно — просто общаться», — делится опытом англо-мама.

Но тут справедливо возникает вопрос: что делать, если сами родители не владеют родным языком в совершенстве? Фатима признается, что тут у нас большой пробел в отличие от английского языка. В английском есть богатая материальная база, которую родители могут изучить и начать применять как образец. В процессе обучения детей английскому она скупала всевозможную литературу, но на ингушском языке литературы очень мало.

«Мы дома обязательно говорим с детьми на ингушском языке, это очень важно. Но вот тут вот какая беда: родители сегодня очень занятые, работают, а дети больше проводят времени в садиках. Я не понимаю, почему в дошкольных учреждениях с детьми говорят на русском? Если хотя бы в младшей группе с ними говорили на ингушском, это было бы большой поддержкой», — задается вопросом Фатима Гандалоева, который, кстати говоря, волнует многих.

Помимо детских садов, большую часть времени занимают просмотры детского видеоконтента на русском языке, который во многом и создает ту самую неингушскую языковую среду.

«Русской речи стало намного больше в их жизни, чем было в наше время, и это огромная беда для нашего языка. Если заменить это всё ингушским языком, наши дети прекрасно бы владели им. Я в этом уверена, поэтому что материальная база играет огромную роль», — говорит опытная англо-мама.

Она убедилась в этом на собственном опыте. Фатима постоянно смотрела с сыновьями и дочкой детские видео на английском, разучивала стихотворения и песни, играла в онлайн-игры, делала поделки, использовала различные приложения. Все это способствовало тому, чтобы заинтересовать детей и создать соответствующую языковую среду.

«Выбора нет, я сама с этим столкнулась. Находила в соцсетях странички организаций, которые пытаются что-то сделать на родном языке. Но это мизер. Даже если ребёнок чем-то заинтересуется на родном языке, он пару раз прослушает и ему это быстро надоедает. Данный вопрос нужно решать на уровне правительства, это очень важно», — убеждена Фатима Гандалоева.

Но молодая женщина не теряет оптимизма. По ее словам, в столице республики, в Магасе, она очень часто слышит ингушскую речь и, что немаловажно, именно на родном языке общаются дети на улицах.

«По поводу ингушского моих детей, тут бы я была идеальной мамой, если бы дети знали на хорошем уровне ещё ингушский, но тут нам ещё есть к чему стремиться. На данном этапе, как и, наверное, многие дети, знают цвета, животных, у них есть понимание языка, знание бытовых фраз. Мы даже знаем наши самые популярные проклятия, — смеется многодетная мама. — Есть такие моменты, которые можно выучить только живя на родине. Сын здесь уже нахватался много чего. С переездом в Ингушетию этот процесс пошёл быстрее».

Сегодня Фатима Гандалоева пробует себя уже в новой роли преподавателя. Накопившийся за годы опыт она с радостью использует на занятиях со своими учениками, параллельно продолжая совершенствовать свои знания. Помимо этого она полна идей и энтузиазма.

«Я не единственная мама из Ингушетии, которая говорит с детьми на английском. Есть ещё три-четыре мамы, у которых хорошие результаты. У меня есть такая мысль — создать англо-сообщество мам из Ингушетии, где мы будем делиться опытом, проводить мастер-классы, форумы. В общем, всё, что молодым мамам могло бы помочь», — отмечает женщина.