Конечно же, интерес к работе антимонопольщиков, по понятным причинам, прежде всего проявляют представители бизнес-сообщества и органов исполнительной власти. Как всегда, на подобное общение приглашают и наших коллег — журналистов. Спикером на встрече выступил заместитель руководителя Ингушского УФАС России Рамазан Евлоев, который сразу же поблагодарил присутствующих за отклик, подчеркнув, что антимонопольное ведомство Ингушетии всегда открыто для взаимодействия по любым вопросам, поддерживающим честную конкуренцию.

— Нам важно максимально доходчиво и объемно донести информацию до жителей региона, органов власти, — отметил Евлоев, начиная обсуждение повестки встречи. — Сегодня мы подводим итоги первого полугодия. Впервые в этом году мероприятие проходит очно, а не в Ютубе и соцсетях, накопилась масса крайне острых вопросов, которые нужно обсудить с представителями органов власти, предпринимателями, участниками закупок.

По обыкновению, участников публичных обсуждений больше всего привлекала тема государственного заказа. К слову, большинство присутствующих являлись специалистами именно этого направления. Поэтому на встрече озвучивалась не только статистика дел о нарушениях антимонопольного законодательства, но и примеры некоторых из них, с тем чтобы предотвратить в будущем возможные типовые нарушения.

Так, за первое полугодие 2022 года управлением было рассмотрено 69 жалоб и обращений при осуществлении закупок в сфере закона о контрактной системе. По итогам рассмотрения, 33 жалобы и обращения были признаны обоснованными либо частично обоснованными, 36 — необоснованными. Нарушения выявлены в 38 закупках.

— Нужно отметить, что с 1 января закон о контрактной системе претерпел большие изменения, многие специалисты не слишком углубляются в его изучение, что является большой ошибкой, — посетовал Евлоев. — Как следствие — появление нового перечня типовых нарушений.

В ходе разговора спикер признался, что лидером по нарушениям среди участников рынка являются представители власти.

— И это несмотря на то, что мы встречаемся на методических семинарах, в рамках круглых столов, обязательно проводим публичные обсуждения 4 раза в год очно или заочно, — выразил сожаление Евлоев. — Ингушским УФАС России в первом полугодии 2022 года в этом направлении рассмотрено 13 дел, на стадии рассмотрения 26 дел, выдано 6 предупреждений, рассмотрено 13 жалоб по ст. 18.1 ФЗ 135. Кроме того, рассмотрено 5 дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации г. Магаса по итогам проведенных аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 1 дело в отношении министерства промышленности и цифрового развития республики в связи с отказом выдачи свидетельств, предоставляющих право на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Также рассмотрено пять дел в отношении медицинских учреждений в части ограничения конкуренции и нарушения статьи 17 закона о защите конкуренции при проведении электронных аукционов на закупку медицинского оборудования и медицинских изделий.

Огласил председательствующий и суть основных нарушений. Так, при составлении технической части аукционной документации заказчик указывает параметры поставляемого товара одного производителя без возможности поставки товара эквивалента. При этом на рассмотрении дела заказчик не может представить доказательства, что в соответствии с параметрами, указанными в технической части задания, имеется возможность поставки товара двух и более производителей.

По словам Евлоева, в итоге, по пяти делам заказчики признаны нарушившими статью 17 закона о защите конкуренции.

— К сожалению, права потребителей нарушаются и монополистами, коими являются ресурсоснабжающие организации, — продолжил тему спикер. — К примеру, в отношении хозяйствующих субъектов из числа монополистов рассмотрено 4 заявления. На стадии рассмотрения 2 заявления: это заявление одного индивидуального предпринимателя на «Россети» (составление акта о бездоговорном потреблении электроэнергии) и «Газпрома» на МУП «ЖКХ Малгобек» (неисполнение обязательств по договору в части отказа от оплаты за поставляемый газ).

Собравшихся на публичные обсуждения интересовал и вопрос рекламы. В этой связи Евлоев сообщил, что в первом полугодии 2022 года Ингушским УФАС России возбуждено и рассмотрено три дела по признакам нарушения требований законодательства Российской Федерации о рекламе. По итогам рассмотрения указанных дел вынесено три решения о нарушении рекламного законодательства, выдано три предписания об устранении нарушений. Все предписания исполнены в установленные сроки.

— Хотелось бы рассказать подробнее об одном из таких дел, — заинтересовал гостей спикер. — Дело в том, что в ходе осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о рекламе и по итогам проведения анализа рекламы, размещенной в интернете, было установлено, что на одном из сайтов размещена реклама, основанная на риске, заключенном в играх с использованием образа человека, что противоречит требованиям закона о рекламе. По данному факту нашим управлением было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении юридического лица, являющегося рекламодателем. По результатам рассмотрения дела было вынесено решение о нарушении рекламного законодательства и выдано предписание об устранении нарушения путем исключения данной рекламы. К чести рекламодателя, он согласился с позицией Ингушского УФАС России и удалил вышеприведенную рекламу с сайта еще до выдачи обязательного для исполнения предписания.

Говорили на встрече и о проблеме с навязчивыми SMS-сообщениями. Впрочем, по признанию Евлоева, в Ингушетии она не столь остра в силу того, что крупные торговые сети у нас появились лишь недавно. В основном именно они «достают» покупателей просьбами заполнить анкету со своими данными и номером телефона для оповещения об особых условиях, на которых можно приобрести товар.

Евлоев проинформировал, что в случае получения подобных эсэмэсок на свой мобильный номер житель Ингушетии может обратиться в Ингушское УФАС России и рассчитывать на помощь в решении данной проблемы.

Присутствующих волновал и вопрос возможности избежать административного наказания в случае обнаружения нарушения.

— В случаях, когда это предусмотрено законом, естественно, мы выдаём только предупреждение, — пояснил спикер. — Мы сами рады сначала предупредить, чтобы нарушение исправили, избегая административного наказания. Но в большинстве случаев, к сожалению, нарушения меняют ход закупки, влияют на закупочные процессы, и тогда административного наказания избежать бывает невозможно.

Завершая встречу, Евлоев сообщил, что Ингушским УФАС России в первом полугодии 2022 года вынесено 181 постановление на общую сумму 3 млн 774 тыс. рублей. Оплачено административных штрафов на сумму 2 млн 556 тыс. рублей. Следовательно, сумма, подлежащая взысканию, на сегодняшний день составляет 1 млн 867 тыс. рублей.

В частности, за нарушения требований закона о контрактной системе вынесено 164 постановления на сумму 2 млн 017 тыс. рублей, из них оплачено 1 млн 150 тыс. По факту нарушения требований закона о защите конкуренции, вынесено 14 постановлений на сумму 1 млн 657 тыс. рублей, из них взыскано 1 млн 406 тыс. рублей. За нарушение норм рекламного законодательства всего вынесено 6 постановлений. Из них 5 постановлений прекращено на основании части 4.1.1. КоАП РФ, ввиду того что юридические лица и индивидуальные предприниматели ранее не привлекались к административной ответственности и являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Одно постановление вынесено на сумму 100 тыс. рублей.