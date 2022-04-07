— Без проведения торгов были заключены 23 муниципальных контракта на проведение работ по благоустройству территории столицы в части ремонта тротуаров, аллей, очистных сооружений, покраски дорожного покрытия, поставки урн, скамеек и уличных фонарей, ремонта здания администрации, выполнения ямочных работ, установки детских площадок, ремонта пьедесталов и установки новых памятников, — поделился он деталями проверки. — Законом принципиально гарантируется право участия в закупках любого заинтересованного лица, соблюдая при этом добросовестную ценовую конкуренцию.

По словам собеседника, контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

— В нарушение указанных норм администрацией г. Магаса заключены контракты без проведения конкурентных процедур, то есть с единственным поставщиком, — подчеркнул руководитель антимонопольного ведомства Ингушетии. — Особое внимание привлекли закупки на ремонт пьедесталов и установка новых памятников. Законодательно регламентировано, что годовой объем закупок, целями которых является сохранение и популяризация объектов культурного наследия, не должен превышать 5 млн рублей, если нет исключительных случаев. Однако в ходе проведения проверки не обнаружены исключительные случаи, которые могли бы стать причиной заключения 23 контрактов с единственным поставщиком, что свидетельствует о наличии признаков административных правонарушений.

Точиев добавил, что на основании материалов проверки возбуждены административные производства в отношении виновных должностных лиц.