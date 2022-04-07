Без ценовой конкуренции
Антимонопольное ведомство Ингушетии выявило нарушения в мэрии Магаса при осуществлении госзакупок
В ходе проверки в отношении администрации г. Магаса на предмет соблюдения закона «О контрактной системе» Ингушским УФАС России было проанализировано 56 закупочных процедур на общую сумму около 86 млн рублей. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал руководитель антимонопольного ведомства республики Батыр Точиев.
— Без проведения торгов были заключены 23 муниципальных контракта на проведение работ по благоустройству территории столицы в части ремонта тротуаров, аллей, очистных сооружений, покраски дорожного покрытия, поставки урн, скамеек и уличных фонарей, ремонта здания администрации, выполнения ямочных работ, установки детских площадок, ремонта пьедесталов и установки новых памятников, — поделился он деталями проверки. — Законом принципиально гарантируется право участия в закупках любого заинтересованного лица, соблюдая при этом добросовестную ценовую конкуренцию.
По словам собеседника, контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
— В нарушение указанных норм администрацией г. Магаса заключены контракты без проведения конкурентных процедур, то есть с единственным поставщиком, — подчеркнул руководитель антимонопольного ведомства Ингушетии. — Особое внимание привлекли закупки на ремонт пьедесталов и установка новых памятников. Законодательно регламентировано, что годовой объем закупок, целями которых является сохранение и популяризация объектов культурного наследия, не должен превышать 5 млн рублей, если нет исключительных случаев. Однако в ходе проведения проверки не обнаружены исключительные случаи, которые могли бы стать причиной заключения 23 контрактов с единственным поставщиком, что свидетельствует о наличии признаков административных правонарушений.
Точиев добавил, что на основании материалов проверки возбуждены административные производства в отношении виновных должностных лиц.