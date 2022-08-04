В ходе общения с журналистами антимонопольщики республики в основном говорили о нарушениях законодательства страны участниками рынка из числа монополистов.

В качестве наглядного примера, спикер — заместитель руководителя управления Рамазан Евлоев озвучил тяжбу между акционерным обществом «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» (хозяйствующим субъектом, занимающим на рынке доминирующее положение) и ООО «Финал». Заместитель управления сообщил, что стороны заключили договор на поставку электрической энергии. Но дальше все пошло не по «договору».

— Долгий и большой путь этого разбирательства начался, как и у многих наших дел, с обращения заявителя, — сразу же раскрыл суть проблемы Евлоев. — «Незаконно составлен акт о безучетном потреблении», — значилось в жалобе ООО «Финал». Выяснилось, что монополист в отношении заявителя провел внеплановую проверку, в ходе которой и составил акт о проверке учетного оборудования — счетчика. Однако, по закону, о проведении внеплановой проверки необходимо заявить за пять рабочих дней. Датой же вручения уведомления о проверке заявителю явилась суббота — выходной день, а отсчет начинается с рабочего дня. Получается, что уже на стадии вручения уведомления были допущены нарушения. Но самое интересное здесь то, что во врученном заявителю уведомлении проверка значится как «плановая». Кроме того, акт проверки составлялся в отсутствие потребителя.

По словам Евлоева, отдельного внимания заслуживает и акт проверки прибора учета, который гласит: «Счетчик имеет повреждения, будет произведен расчет объема неучтенного потребления энергии».

— Однако подписи потребителя на нем никакой нет: есть только подписи представителей «Ингушэнерго», что противоречит законодательству, — пояснил он. — Потребитель также должен был явиться на составление акта о безучетном потреблении в 10 часов в назначенный день, а письмо почтой вручили в тот же день в 10:33. По итогам рассмотрения дела, Ингушский УФАС России вынес решение о наличии нарушений антимонопольного законодательства и выдал предписание об их устранении. Материалы дела были обжалованы в Арбитражном суде Республики Ингушетия, который также признал недействительным акт о безучетном потреблении и отказал «Ингушэнерго» в заявленных требованиях.

На этом рассмотрение не закончилось. Материалы дела были обжалованы «Ингушэнерго» в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Ессентуки. Суд не поддержал позицию Ингушского УФАС и суда первой инстанции, сославшись на правомерность действий «Ингушэнерго». Однако наше управление отстояло свое решение до конца: следующим этапом развития дела стало его рассмотрение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, который в очередной раз подтвердил аргументированность и состоятельность решения Ингушского УФАС.

Таким образом, пройдя три судебных инстанции решение нашего управления признали обоснованным. Впереди — административные взыскания в размере более 1,5 млн рублей.

Евлоев упомянул и другие дела, где Ингушским УФАС России выявлены нарушения при проведении закупок на право размещения нестационарных торговых объектов

— К примеру, администрацией г. Магаса было проведено 25 закупок на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города, — раскрыл он детали одного дела. — Нашим управлением при изучении материалов выявлены следующие нарушения. Так, схемы размещения НТО изданы с нарушением требований закона о торговле, нарушен порядок закона об инвестиционной деятельности.

Более того, установлено, что размещение нестационарных торговых объектов ограничивается в охранных зонах памятников истории, культуры и архитектуры, в зонах исторических центров городов, охранных зонах регулирования застройки, на резервных территориях, предназначенных для капитального строительства, территориях, занимаемых зелеными насаждениями, и в водоохранных зонах, на территориях, занятых подземными коммуникациями, а также на тротуарах, проездах и других участках, где затрудняется движение пешеходов и транспорта, усложняется проведение механизированной уборки. Не разрешается размещение объектов на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий.

По словам Евлоева, в ходе проверки установлено, что в нарушение настоящих требований исполнителями по договору велись строительные работы по выемке грунта большой длины и небольшого сечения с вертикальными стенками, которые устраиваются для фундаментов, инженерных коммуникаций, систем полива и дренажа, а также иные виды работ, с использованием строительной техники для размещения НТО, на газонах, в местах отдыха граждан, в том числе на площадях, улицах, тротуарах, парках, аллеях, скверах и прочих объектах территории города Магас.

— Однако администрация Магаса на требования нашего управления не представила документы, подтверждающие согласование схемы с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, охраной общественного порядка, а также органами по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, — подчеркнул собеседник. — Администрацией Магаса установлен запрет подачи заявок на участие в аукционе индивидуальными предприниматели, в случае если у них отсутствует вид деятельности «розничная торговля». Мы установили, что у участников аукциона отсутствовали виды экономической деятельности — розничная торговля. Изложенные обстоятельства послужили основанием к признанию нарушения при проведении торгов. В настоящее время вынесенные решения переданы на дальнейшее административное расследование.

Евлоев отметил, что в этой связи антимонопольщиками Ингушетии готовится дополнительный материал для направления в прокуратуру республики. Цель — спросить у должностных лиц администрации г. Магаса, что стало основой правовой оценки заключённых договоров на право размещения НТО на территории г. Магаса.