Согласно статистике, россияне после пандемии стали чаще приобретать недвижимость за рубежом. Многие граждане России предпочитают покупать жилье в Турции, однако теряются, когда специалисты агентства недвижимости Турции предлагают приобрести такой вариант жилья как апартаменты. И это понятно, поскольку в нашей стране этот термин не ассоциируется с жилой недвижимостью. Что же такое апартаменты в Турции? Расскажем в нашей статье.

Апартаменты в Турции

Для начала разберем, почему термин апартаменты вводит в заблуждение некоторых иностранных покупателей. Для русских апартаменты — это объект недвижимости, который не имеет статус жилого объекта. Это коммерческое помещение, в котором есть все условия для жизни: кухня, спальня, ванная комната, санузел и прочее. Но такой тип недвижимости нельзя оформить в частную собственность. Также апартаменты для русских — это некое подобие гостиничного номера.

В Турции апартаменты — это объект жилого имущества, который выполняет все функции жилого помещения. Апартаментами в Турции могут даже называть не только квартиры, но и дома или виллы, таунхаусы, пентхаусы, дуплексы.

Объясним причину, по которой любой вариант жилья в Турции принято называть апартаментами, все довольно просто. Иностранные инвесторы, а именно жители Европы, при покупке жилья в Турции объяснялись на английском языке и употребляли слово «apartment», что в переводе на русский означает «квартира». Со временем это слово стали употреблять и сами турки к любому типу жилья, и это стало нормой. Однако если вы будете говорить об апартаментах в агентстве недвижимости, вам будут подбирать именно квартиры в многоквартирных домах, а для отдельно стоящих объектов использовать понятие виллы или коттеджа.

Характеристика апартаментов в Турции

При выборе жилья в Турецкой Республике принято указывать такие характеристики как: 0+1, 1+1, 2+1 и так далее. Таким образом девелоперы и продавцы обозначают количество помещений в квартире.

Первая цифра говорит о количестве спален, а вторая — о кухне-гостиной. К примеру, обозначение «0+1» говорит о том, что это квартира-студия, где на одной площади размещены небольшая кухня, она же гостиная, она же спальня. Если вы увидите характеристику «1+1», это означает, что в квартире имеется одна спальня и совмещенная кухня-гостиная. Соответственно, «2+1» — две спальни и кухня-гостиная и так далее.

Количество спален практически всегда равно количеству санузлов. Чем больше спален, тем больше предусмотрено ванных комнат, которые непосредственно относятся к каждой спальне.

Стоит отметить про специфику обозначения этажности в здании. Здесь отсчет этажей начинается с цифры 0. Фактически объект жилой недвижимости находится на первом этаже, но имеет обозначение «нулевой этаж».

Еще один интересный факт — то, как турецкие девелоперы указывают метраж помещения. Вместо понятий «общая площадь помещения» и «жилая площадь помещения» здесь существует характеристика под названием «брутто». Это общая площадь помещения, которая исчисляется по периметру стен. Интересно, что в брутто входит также толщина межкомнатных перегородок, балконы, террасы и даже площадь лестничной площадки, прилегающей к апартаментам.

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