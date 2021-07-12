Как рассказал в интервью нашей газете молодежный активист, грант будет потрачен на строительство в сельском поселении Али-Юрт спортивной площадки с турниками и уличными тренажерами, на которых смогут заниматься все желающие.

«Сущность проекта заключается в создании в моем родном селе условий для профилактики асоциальных проявлений среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет», — сказал собеседник нашего издания.

По его словам, он не понаслышке знает, что такое терроризм, и уверен, что вовлеченность молодежи в занятия физической культурой и спортом будет способствовать профилактике экстремизма и терроризма.

«Строительство спортивной площадки — это инструмент для решения проблемы асоциальных проявлений в данной местности», — считает Аслан Евлоев.

Реализация проекта ориентировочно начнется в октябре нынешнего года и завершится летом 2022 года. По подсчетам активиста, строительство спортивной площадки даст возможность более чем двум тысячам его односельчан систематически заниматься спортом. У автора проекта далеко идущие планы: после строительства объекта он намеревается организовать в родном селе турнир по кросс-фиту, в чем ему во время недавней встречи пообещал помочь руководитель регионального Минспорта Али Дошхоклоев.

Как стало известно «Ингушетии», Аслан Евлоев не впервые становится победителем грантового конкурса. За счет выигранных средств ему уже удалось реализовать в родной республике ряд проектов по профориентации школьников и студентов, организовать два форума молодых строителей и даже открыть цех по производству кровельных материалов. В настоящее время активист занимается разработкой мобильного приложения по изучению ингушского языка, запустить которое планируется уже через 2 месяца.

Что же касается фестиваля Open Chechnya — 2021, проходившего на базе спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» с 6 по 8 июля, то, по словам Аслана Евлоева, данное мероприятие произвело на него положительное впечатление, а программа была интересной и насыщенной.

Как сообщают организаторы фестиваля, он проводился с целью популяризации туризма и пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям оздоровительным и спортивным туризмом, а также развития и укрепления межрегиональных отношений в молодежной среде. Подать заявки на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках фестиваля могли его участники в возрасте от 14 до 35 лет. Гранты разыгрывались по 9 направлениям, их максимальный размер составил 1 500 000 рублей.