«Азбука интернета»: в вебинаре «Ростелекома» приняли участие представители 55 регионов России
«Ростелеком» провел вебинар для преподавателей и организаторов курсов, направленных на обучение пенсионеров компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета». Для участия в мероприятии было подано свыше полутора тысяч заявок из 55 регионов России. Особенности организации курсов для пенсионеров вызывают интерес пользователей от Мурманска до Сахалина.
«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами; организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов. В вебинаре приняли участие спикеры из Санкт-Петербурга и Иркутской области. Они рассказали об опыте организации курсов при библиотеке, особенностях работы с пенсионерами в малых населенных пунктах, о плюсах и минусах дистанционного обучения возрастной аудитории. Тема онлайн-обучения вышла на передний план в 2020 году, когда проводить очное обучение стало невозможно из-за пандемии коронавируса. Поэтому вопросы организации дистанционного обучения слушателей стали самой востребованной темой для преподавателей.
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.
По данным Института информатизации образования Российской академии образования, все материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
Все материалы базового курса программы «Азбука интернета» — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки размещены на сайтах азбукаинтернета. рф и azbukainterneta. ru в открытом доступе.
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