«Азбука интернета»: в вебинаре «Ростелекома» приняли участие представители 55 регионов России

«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами; организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов. В вебинаре приняли участие спикеры из Санкт-Петербурга и Иркутской области. Они рассказали об опыте организации курсов при библиотеке, особенностях работы с пенсионерами в малых населенных пунктах, о плюсах и минусах дистанционного обучения возрастной аудитории. Тема онлайн-обучения вышла на передний план в 2020 году, когда проводить очное обучение стало невозможно из-за пандемии коронавируса. Поэтому вопросы организации дистанционного обучения слушателей стали самой востребованной темой для преподавателей.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По данным Института информатизации образования Российской академии образования, все материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.