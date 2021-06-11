Граждан призвали не попадаться на уловки мошенников
Банк России раскрывает данные по компаниям с признаками нелегальной деятельности
Банк России по итогам 2020 года выявил в регионах ЮФО и СКФО 112 организаций с признаками нелегальной деятельности. Перечень организаций опубликован на сайте мегарегулятора. Об этом в ходе пресс-конференции для СМИ регионов ЮФО и СКФО рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.
«Теперь мегарегулятор размещает на своем сайте не только список легальных участников финансового рынка, но и раскрывает данные по компаниям с признаками нелегальной деятельности. Это даст возможность гражданам проверить ту или иную компанию до подписания договора и принять взвешенное решение о своих дальнейших действиях. Публикация списков таких организаций не только защищает права потребителей финуслуг, но и формирует справедливую конкуренцию на рынке», ¬— уточнила Храпунова.
Банк России, по её словам, принял решение информировать граждан о выявленных участниках финансового рынка с признаками нелегальной деятельности до момента прекращения этой деятельности, что очень важно. Это сделано специально для того, чтобы граждане могли заранее сориентироваться, принять обдуманное решение и постараться не попасть на удочку мошенников.
«Мы призываем всех граждан быть внимательными. Что это значит? Мы рекомендуем проверить информацию о компании, финансовые услуги, к которым привлекли вас до момента заключения договора. Это можно сделать на сайте Банка России через вкладку, проверить финансовую организацию. Вкладка находится на главной странице сайта Банка России», — подчеркнула Храпунова.
Самыми частыми вопросами от журналистов были: по каким признакам можно выявить финансовую пирамиду, связана ли активность компаний-нелегалов с местом первоначальной регистрации и как пандемия повлияла на число нарушителей рынка финансовых услуг.
Сейчас в базе компаний с признаками нелегальной деятельности около 1,8 тыс. организаций. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Перечень компаний опубликован на сайте Банка России по ссылке.
Пресс-служба Южного ГУ Банка России рассказала газете «Ингушетия» о том, как распознать финансовую пирамиду:
«Есть несколько признаков, которые помогут вам вычислить строителей пирамид:
1. Гарантируют высокий доход без всякого риска. Организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня. На финансовом рынке такие заявления запрещены. При этом схема начисления дохода часто очень сложна и невнятна. Для расчета вам предлагают огромную формулу с множеством неизвестных — просто чтобы вас запутать. Вас уверяют, что рисков нет. Но так не бывает: любые инвестиции могут обернуться убытками.
2. Просят приводить новых клиентов, за каждого привлеченного вкладчика обещают начислить процент от их взноса. Так преступники пытаются побыстрее вовлечь как можно больше людей в свою аферу, собрать с них деньги и скрыться.
3. Нет подтверждения инвестиций. Вам показывают только красивые презентации и не дают взглянуть на финансовые документы. Деньги предлагают отправить не по тем реквизитам, которые указаны в договоре с компанией, а на счет другого юридического лица. Порой они просят сделать перевод на банковскую карту или по номеру телефона какого-то человека, пополнить чужой электронный или криптокошелек. Либо предлагают внести наличными, при этом не выдают никаких чеков или приходных ордеров. В результате вы не сможете доказать, что вообще делали какие-то инвестиции.
4. На сайте компании нет контактов для связи. Ни номеров телефонов, ни электронной почты, ни почтового адреса. Вы можете только заказать обратный звонок, пообщаться с оператором в чате или мессенджере. Свои контактные данные скрывают только мошенники. В случае проблем ни вы, ни полиция просто не сможете найти обманщиков.
Если к гражданину будут обращаться «нелегалы из списка» и требовать сатисфакции, можно ответить примерно так: «Для решения этого вопроса рекомендуем вам обратиться в Интернет-приемную Банка России или направить письмо по почте. Ваш запрос рассмотрят профильные специалисты, на него будет дан ответ».