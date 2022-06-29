Недавно на одном из мероприятий мне довелось увидеть видео ингушской женщины, на отлично защитившей диплом о высшем образовании в городе Цюрихе. Отдельное внимание привлек момент вручения ей диплома, когда преподаватель вуза протянул руку выпускнице для пожатия. В самых красивых ингушских традициях, тонко и тактично, ингушка обошла этот ритуал, продемонстрировав культуру своего народа — вместо своей руки она протянула преподавателю... букет цветов. Мужчина оценил ее поступок, в знак благодарности прижав букет к груди. Это очередной раз показывает, насколько высокая культура людей не мешает им с пониманием и уважением относиться к различиям в традициях народов.

Впечатленная этой картиной, я искренне захотела больше узнать о нашей соотечественнице, соблюдающей свои адаты, даже находясь далеко за пределами любимой республики. Ею оказалась Бэлла Цокиева, с 2013 года проживающая в Швейцарии.

— Бэлла, расскажите немного о своей жизни до переезда в Европу. Где вы родились, жили, учились?

— Я родилась в Ростовской области. В городе Таганроге, где мы жили, я посещала художественную школу. В 90-х годах мы переехали в Ингушетию, в город Малгобек. Это именно такой период, когда нужно было куда-то поступать после школы. А также время политических перемен: осетино-ингушский конфликт, война в Чечне. Учебных заведений в Ингушетии было мало.

Я получила профессию технолога швейного производства в Ставрополе. Художественные заведения были в крупных городах России, куда ехать не было возможности. Затем работала в малгобекском доме быта в швейном ателье.

— Отличался ли кто-то из ваших родных творческими способностями?



— В нашей семье, кроме меня, никто не увлекался живописью. Время от времени я рисовала. Это было моим хобби.

— С какими сложностями столкнулись, переехав в Европу? Легко ли было адаптироваться в новой стране?

— Самая большая сложность, с которой мы столкнулись, это незнание языка. Люди социальны, и больше всего не хватало общения. Официальный язык тут немецкий, но все также говорят на английском. Вроде бы в России мы все учим этот язык, но так, что на практике его почему-то совершенно невозможно применить.

Я заметила, что методика преподавания языков тут, в Европе, такая, что язык применяется на практике. К тому же часто сами носители языка (англичане) его преподают.

Сейчас смешно вспоминать, но когда в аэропорту Цюрих по приезде полиция спросила у нас, как мы приехали, я перепутала автобус с велосипедом и сказала на английском, что приехали на велосипеде. Потом удивлялась, почему все выглянули и странно смотрели на меня (женщину в длинной юбке и классическом жакете), пока мой 11-летний сын не объяснил мне, как произносится автобус на английском.

В жизни важен человеческий фактор. Нам повезло, что в основном на нашем пути попадались хорошие люди. А в общении с хорошими людьми всегда можно понять друг друга, даже если не очень хорошо владеешь языком.

Еще облегчение, что Швейцария многоязыковая страна. По стране говорят на 4-х языках, сами швейцарцы из французской зоны плохо изъясняются на немецком, и наоборот. А также тут можно увидеть людей со всего мира, начиная с Африки, заканчивая Японией. Поэтому все относятся в этом вопросе с пониманием.

Период адаптации все же нелёгкий процесс. На него понадобилось время. Примерно 3 года.

— Изначально ли вы планировали получать высшее образование в Европе?

— Нет. Когда я начала учить язык мне было 40 лет, и я понимала, что достичь больших результатов будет сложно. Это дети через пару лет начинают говорить, как носители языка. Если ребёнок один раз услышит и сразу запомнит, то мне нужно было по 10, 20, 100 раз повторять одно и то же, чтобы запомнить. Со временем я заметила, что моя память улучшается, и я быстрее запоминаю. Ещё поначалу было какое-то сопротивление к немецкому языку. Мы часто слышали его в фильмах про войну в такой грубой форме в России. Только благодаря очень доброй первой учительнице, которая мне очень понравилась, я смогла избавиться от неприязни к языку.

Сначала я поставила себе цель: доучить немецкий до уровня B2. Мне понадобилось на это 2 года. Затем для закрепления языка я продолжала посещать бесплатную школу (Autonome Schule Zürich), преподавателями которой являются волонтеры.

В эту школу приходили студенты и преподаватели моего будущего университета, чтобы организовать различные проекты (совместное посещение музеев, совместное прослушивание лекций в университете, совместное изготовление чего-либо в мастерской университета). Я с удовольствием принимала участие в этих проектах. В основном из всех проектов меня притягивала живопись. Я ходила каждую неделю в мастерскую при университете и писала картины.

Участие в проектах дало мне понимание, что студенты, которые тут учатся, обычные люди, и в принципе каждый при желании и усилии справится. Также в Швейцарии признавались российские дипломы Москвы, Питера, но не мой Ставропольский диплом. Нет диплома, нет нормальной работы.

Я начала готовить портфолио для поступления в университет, на факультет Art Education (преподаватель искусств). В портфолио входили рисунки, живопись, фотографии одежды, которую я сшила. Если портфолио устраивает комиссию, то вступительных экзаменов нет, а только собеседование. Так случилось и у меня. Сначала я поступила на подкурс, затем на бакалавра. Итого вместе 4 года.

Получается, что я поступила через четыре года по приезде в Швейцарию, в 44 года.

— С какими сложностями столкнулись при поступлении в вуз?

— Сложности, как я сказала выше, были только языковые. Было страшно, вдруг что-то не пойму при собеседовании, не так отвечу. Да, действительно, что-то не поняла, но комиссия отнеслась с пониманием, и все получилось.

— Расскажите подробнее об учебном заведении, которое вы окончили.

— Zürcher Hochschule der Künste (Художественный университет искусств в Цюрихе) является самой большой школой искусств в Швейцарии. В ней учатся 2 тысячи студентов со всего мира в сфере искусства, дизайна, музыки, театра, фильма, танца и педагогики.

Мне очень нравятся методы преподавания в Швейцарии. Даётся больше свободы в творчестве, важно высказывать свое мнение, задаваться смыслом: что я делаю и почему. Все, что бы мы ни делали, также важно было и объяснить, и рассказать, и презентовать. Презентации были постоянным спутником всех готовых проектов. Проводились выставки.

Я научилась лучше задумываться и понимать, что я делаю, выражать свои мысли, высказывать свое мнение. В ходе учёбы я познакомилась с необыкновенными людьми, а также познакомила их с культурой и традициями Ингушетии.

— Почему вы выбрали именно этот факультет?

— Проекты, как я и рассказала ранее. Глубоко окунулась в то, что они делают, ещё до поступления, и мне это понравилось. Как говорится, пока не попробуешь — не поймёшь. Также, так как я сначала пошла учиться на подкурс, там была возможность попробовать себя в разных направлениях. Что-то было совсем не моё, что-то было по душе.

— Трудности были во время учёбы?

— Тот объем информации, который я получала, как будто невозможно было в меня вложить. Приходилось тратить в 3 раза больше усилий на подготовку к экзаменам, нежели носителям языка. Поэтому в теоретических предметах (психология, нейропсихология, теория искусств, теория дизайна, педагогика, общая дидактика) я чувствовала себя слабой.

Начинала готовиться к экзаменам намного раньше других, делала упор на каждодневное повторение материала утром и вечером, просила, чтобы мне выделили студентку, которая мне поможет подготовиться лучше. Так все и получилось. Невозможное становится возможным. В практике я была в своей колее, чувствовала свои сильные стороны, получала положительные комментарии от преподавателей и студентов.

Мои сыновья мне помогали и с немецким, и в работе на компьютере с различными программами. Когда я начала учебу, практически ничего не умела делать сама (работать в дизайне, в фотошопе, с фотокамерой), что важно в процессе обучения. Сейчас научилась.

Хочу добавить, что я была единственной студенткой в хиджабе и на протяжении 4-х лет учёбы в ZHdK никогда ни от кого не было недопонимания, неприязни, косых взглядов, насмешек. Всегда проявлялось уважение к моим религиозным убеждениям.

Также с терпением относились к тому, что немецкий это не мой язык и я могу сказать что-то неправильно. При этом меня никогда не исправляли. Также мне приходилось часто переспрашивать, просить объяснить то, что я могла не понять. Всегда получала помощь и поддержку. В процессе учёбы индивидуальный подход, и с меня не был такой спрос, как с носителей языка. Это все в комплексе помогло мне осилить учёбу, чего всем желаю.

— Какие остались самые яркие воспоминания об учебе?

— Самые яркие воспоминания для меня об учёбе — это, конечно же, момент поступления, когда я ступила на «палубу» университета, будучи студенткой. Невозможно не запомнить выставку дипломных работ, когда ты видишь результаты своей работы. И ещё один яркий и немного грустный момент — это получение диплома.

— До получения диплома предстояла его защита... Чему была посвящена ваша дипломная работа? Как мы уже знаем, она была оценена на отлично.

— Название моей дипломной работы «Что скрыто за швейцарским паспортом. Мои воспоминания как эмигрантки». В моей работе я показываю свой путь с его радостными и грустными моментами, а также мои воспоминания и надежды. Эту дорогу можно сравнить с дорогой бумажного корабля, причал которого неизвестен.

Джинсовая картина «Аэропорт Цюрих» напоминает мне проживание в транзитной зоне аэропорта по приезде в Швейцарию в течение почти двух месяцев, почти как в фильме «Терминал», но немного полегче. Нам нужно было ждать разрешения миграционной службы, прежде чем нам можно было бы оттуда выйти. Разные буквы на одной из картин представляют статусы до получения швейцарского гражданства.

Одна из картин, как воспоминания о запрете учиться в университете, который я получала на первом курсе от местного управления, где я проживала. Некоторые считали, что приезжие должны браться за различную грязную работу, нежели получать высшее образование. Но с переездом в город Цюрих я получила разрешение на учёбу. Как я говорила, везде человеческий фактор. Хороших людей больше, хвала Всевышнему.

В общем, дипломная выставка состояла из 40 картин, так как места для остальных 20 картин не хватило. Украшали дипломную выставку, конечно же, картины с изображением Ингушетии. В своей дипломной я также подчеркнула, что внимание и поддержка добрых людей на моем пути было очень ценным для меня и, наверное, только по этой причине я согласилась бы пройти этот путь вновь!

— В начале нашего интервью вы говорили о том, что не только знакомились с замечательными людьми, но и сами знакомили их с культурой и традициями Ингушетии. Что именно вызывало наибольший интерес с их стороны?

— Традиционные башни представляли интерес и то, что природа Кавказа очень схожа с природой Швейцарии. Тут тоже горы, поля, леса.

Им было интересно узнать новое о нашей культуре. Например, когда я представляла картину «Лезгинка», я и сама много для себя узнала о ней. При каждой презентации нужно было многое рассказывать. Я рассказала, что во время танца мужчина ассоциируется с орлом, а женщина с лебедем. Мужчина не должен во время танца дотронуться до женщины, а женщина не должна смотреть прямо в глаза. Задавали ответные вопросы: популярны ли и сейчас традиционные танцы в Ингушетии? Я ответила, что да. Потом спросили, танцуют ли мои дети? Я сказала, что нет, и они засмеялась.

Однажды я загадала загадку: давным-давно в Ингушетии воду носили в кувшинах двух разных видов. Почему они имели разную форму? Мало кто мог угадать, что один кувшин был предназначен для замужней, другой для девушки.

То, что зять не может видеться с тёщей, кажется, конечно, странным, но мужчинам это вполне нравится.

Ну и как я уже писала, были в восторге от старинных орнаментов. Это именно то, что от нас хотели преподаватели: смысловое значение того, что мы делаем.

— Принимали ли участие в каких-либо конкурсах, выставках?

— Так как на учёбу уходило много времени, я лишь пару раз принимала участие во внешкольных выставках (в Art Galerie Zürich и Gemeinschaft Zentrum Oerlikon).

Сейчас после получения диплома я сотрудничаю с сообществом художников (Kunstkaufzürich) и осенью планирую принять участие в международной выставке в Германии.

— Как бы вы описали свой творческий путь?

— В начале моего творчества (я имею в виду в Швейцарии) мои картины представляли собой идеальную жизнь, природу. Когда я представляла Ингушетию, также представляла ее в идеальном свете, хотя на самом деле везде существует и другая сторона (политические, социальные, экономические проблемы).

Со временем я научилась показывать реальность, перенося на полотно как веселые, так и грустные воспоминания. Иногда живопись для меня — это возможность что-то сказать, донести до людей, а иногда что-то скрытое, недосказанное.

В некоторых картинах я применяла ингушский традиционный орнамент. Многое узнала об его истории. Интересно, что форма орнамента имела смысловое значение, и они не были просто декоративным украшением. Восхищает то, как много лет назад люди задавались глубоким смыслом, чтобы сотворить что-то свое, неповторимое. На тему ингушских орнаментов я также писала научную работу на немецком языке.

Меня инспирируют работы фотографа Фатимы Арчхоевой, сюжеты которых также можно увидеть на моих картинах в моей интерпретации, конечно.

Больше всего люблю писать картины масляными красками. Джинсовые картины и картина из рыбьей кожи — также результаты моих поисков и экспериментов.

— Что в планах на ближайшее будущее?

— Хочу развиваться дальше как художница, организовывать курсы живописи, мастер-классы.

Так как я проходила практику, как арт-терапевт, хочу попробовать найти работу в этом направлении, пройдя дополнительное обучение.

Желаю всем не бояться пробовать новое, идти навстречу переменам. У корабля, который не плывёт, никогда не будет попутного ветра.