Профессию врача он выбрал не случайно. Это был обдуманный шаг, можно сказать, в один миг повзрослевшего ребёнка, который потерял из-за тяжёлой болезни не только своего старшего брата, но и друга, защитника и самого близкого человека.

Дело в том, что депортированных ребятишек там, во Фрунзе, где жила семья Бекботовых в годы высылки, часто обижали и на улице, и в школе. А Руслан, старший брат Беслана, в свои 12 лет был очень смелым, благородным мальчишкой, всегда защищал слабых и отстаивал интересы не только младших братьев и сестёр, но и всех детей депортированных, независимо от национальности.

Но болезнь не пощадила его. Смерть брата Беслан пережил очень тяжело. Его не покидали сомнения, что брата могли спасти, если бы была оказана профессиональная медицинская помощь, что где-то недосмотрели, не приложили все усилия, чтобы он остался в живых. И тогда-то он принял твёрдое решение, стать врачом, и не просто, а хорошим специалистом, посвятить себя и свою жизнь самой благородной в мире профессии. Клятву Гиппократа он мысленно дал еще в те годы, потом уже вторично, будучи студентом мединститута, осмысленно, с полной ответственностью и возложенным на себя чувством долга перед Всевышним и перед людьми.

В 1957 году семья Бекботовых с первыми переселенцами вернулась на родину. Беслан школу окончил в Назрани и в 1962 году поступил в медицинский институт города Орджоникидзе. Со второго курса его забрали в армию, вернулся он через три года. Высокий, сильный, красивый, к тому же умный, порядочный и добродушный. Внешность соответствовала его внутреннему содержанию, его мужскому характеру. Вот за эти качества его уважали и педагоги, таким его знали и однокурсники, которые по сегодняшний день поддерживали отношения с семьёй Бекботовых. Да, именно с семьёй, потому как супруга Беслана, тоже бывшая однокурсница, «комсомолка, спортсменка и просто красавица» — Мадина Костоева, единственная дочь Магомеда Костоева, человека образованного, достойного и почитаемого. Они поженились после окончания вуза.

Мадина всегда гордилась своим мужем, понимала, что вышла замуж в хорошую ингушскую семью, причём за старшего брата, что требовало от неё большой ответственности и немало забот. Но она, воспитанная в понятиях ингушских традиций, со всеми своими обязанностями справлялась, как положено, да ещё и успевала работать. И даже страшный диагноз «онкология», поставленный ей в 1999 году, не сломал Мадину, а сделал сильнее и мужественнее. И тогда болезнь чудесным образом отступила, продлила ей жизнь для более важных дел.

В конце 2014 года самого Беслана Бекботова схватил инсульт. Родные, близкие, знакомые все, кто знал его, переживали и поддерживали его. И вот после лечения и реабилитационного курса, проведённого в Москве, он не только встал на ноги, но и года два продолжал ещё свою врачебную практику.

Затем — заслуженный отдых.

— Я пришла в эту семью сразу же после окончания вуза, — говорит Мадина, — это была очень хорошая семья. Отец у них был педагогом и привил детям любовь к знаниям, потому они все шестеро — две девочки и четыре сына — получили высшее образование. Ещё в советские годы, я как раз была молодой снохой в семье, совершенно неожиданно пришли к нам журналисты и сняли короткометражный фильм для киножурнала «Северный Кавказ» (мы так и не поняли, по чьей наводке). В те годы были совершенно другие ценности, но эту семью уважали в Ингушетии и понимали, что дети своими усилиями и стараниями заканчивали вузы и прокладывали себе дорогу по жизни.

Так, старший — Беслан — стал врачом, по его стопам пошли сёстры, братья получили высшее образование и работали в разных отраслях сельского хозяйства и промышленности. В семье у них всегда царили гармония, уважение и заботливое отношение друг к другу.

— У Беслана в трудовой книжке всего две записи, — продолжает Мадина. — Он проработал в больнице скорой помощи в Назрани, а потом главным врачом в Назрановской районной больнице. И так 25 лет, посвятив свою жизнь самой благородной и человечной профессии, 24 года их которых он стоял на руководящей должности, между прочим единственный главный врач в республике, столько лет проработавший на таком посту.

И это не случайно. Беслан был всегда и во всём предельно честный, предельно порядочный, очень требовательный к себе и к своим подчинённым, при этом очень внимательный к коллегам, к их личным проблемам. Не было такого, чтобы кто-то вышел из кабинета главного врача не понятым, не получившим его поддержки, даже если это надо было делать иногда в обход законам. Так говорю не я, а его коллеги, бывшие его сотрудники. К нам приходили даже домой с разными просьбами, и он всегда готов был их выслушать и пойти навстречу. И сегодня все бывшие его коллеги, подопечные, а за все эти годы их было немало, как один говорят о нём с уважением, вспоминают его как вежливого, высококвалифицированного врача, волевого, принципиального руководителя.

Сам он всегда оставался бескорыстным человеком. Ему были чужды понятия личного обогащения.

— Вообще, отношение к жизненным установкам у нас с ним гармонировали. Я всегда принимала всё, что нам даёт Всевышний, с благоговением, со спокойной душой — и испытания, и болезни, и всё что имела и имею в этой жизни. А наше богатство основывалось на морали, на добропорядочных отношениях с людьми, на бескорыстном служении своему врачебному долгу.

У Мадины и Беслана Бекботовых один сын и две дочери. Они сумели привить детям любовь к человеческим ценностям, к знаниям, к традициям, учили их доброму и честному отношению к жизни. Дети стали достойными членами нашего общества, получили образование, ученые степени. Есть и сноха, которая пришла в этот дом студенткой мединститута, получила учёную степень и работает педиатром в Москве. Жизнь у детей, слава Богу, удалась.

Беслан Бекботов начал свою трудовую деятельность в июле 1970 года в качестве врача-терапевта Назрановской станции скорой помощи, и уже в августе был переведен на должность главного врача этого медучреждения, где проработал до 1985 года. Под его руководством станция скорой помощи стала занимать стабильно второе место в Чечено-Ингушской республике. За годы работы он расширил автопарк, установил рацию на всех машинах, оборудовал станцию новейшей медицинской аппаратурой и техникой, благоустроил само здание и территорию скорой помощи, добился стажировки для своих сотрудников, следил за тем, чтобы все владели навыками электрокардиографии, так как инфаркты занимали лидирующую позицию.

Незаурядные способности руководителя были отмечены вышестоящими инстанциями, и Беслан Багаудинович был назначен в январе 1985 года главным врачом районной больницы № 1 (с апреля 1993 г. — центральная районная больница). В короткие сроки на базе терапевтического отделения были созданы кардиоревматологическое отделение на 40 коек, пульмонологическое отделение на 40 коек, гастроэнтерологическое отделение на 30 коек. Стали работать биохимическая лаборатория, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, переливания крови, физиотерапии и массажа.

Благодаря его настойчивости и последовательности были введены в эксплуатацию долгострои — врачебные сельские амбулатории в населенных пунктах Насыр-Корт, Барсуки, Гази-Юрт. А врачи проходили курсы усовершенствования в центральных базах города Москвы.

Благодаря его гражданской позиции большую поддержку оказали вынужденным переселенцам из Северной Осетии и Чечни в тяжёлые времена — после событий 1992 года в Пригородном районе и военных действий в Чеченской Республике.

Отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач РФ, почетный гражданин г. Назрани, награждён многочисленными грамотами и орденом «За заслуги» Республики Ингушетия. И всё же главное его достижение — это любовь и уважение народа за его добросовестное отношение к людям, к своей работе, к своему человеческому долгу.

Когда Руслан Аушев, первый президент республики, предложил ему стать министром здравоохранения, Беслан Багаудинович ответил: «Я думаю, что больше принесу пользы народу, если останусь на своём месте». В этом он и был весь такой — Беслан Бекботов. И этим всё сказано.

7 апреля 2022 года после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный врач Российской Федерации Беслан Багаудинович Бекботов. Редакция газеты «Ингушетия» выражает соболезнование родным и близким. Дал гешт долда цун!