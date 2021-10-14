В частности, он заявил о том, что готов встретить людей на вокзале или в аэропорту и доставить их бесплатно в предполагаемое лечебное учреждение. Сообщение сразу же облетело все новостные паблики. Столичные журналисты и наши коллеги из Дагестана о волонтёре-водителе уже успели написать материалы под заголовками: «Своих в беде не бросают», «Волонтер из Северного Измайлова бесплатно подвозит больных людей», «Автоволонтёр из Северного Измайлова подвозит людей до больницы» и т. д. Мы тоже решили связаться с Ахмедом по мобильному телефону, указанному им в объявлении.

Ахмед Садакиев родился и вырос в городе воинской славы Малгобеке. После окончания школы в 1997 году поступил на исторический факультет Ингушского государственного университета, который окончил в 2005 году. В 1998 году он проходил срочную службу в войсках МЧС в Москве. По возвращении домой работал одно время в патрульно-постовой службе в Малгобеке, затем в аналогичных войсках в Нижневартовске.

С благодарностью вспоминает Ахмед своего покровителя и наставника Руслана Мейриева, бывшего министра МВД Ингушетии, который в те годы был заместителем начальника милиции города Нижневартовска. Он помог ему устроиться на работу в ППС, потом и инспектором по делам несовершеннолетних, где наш герой не раз отмечался поощрениями и благодарностями как со стороны руководства, так и простых жителей города за хорошую работу и ответственное отношение к своему делу.

Был в жизни Ахмеда Садакиева и опыт работы проводником на поезде «Москва — Назрань». За безупречную работу и вежливое отношение к пассажирам в его адрес было получено семь благодарностей из семнадцати, поступивших в депо за три месяца по горячей линии, за что руководство ходатайствовало о повышении его в должности. Но помешало этому обычная человеческая зависть со стороны некоторых коллег, в результате его просто перевели на другой маршрут, но более ответственный — «Москва — Сухуми».

С работой он справлялся легко. Пассажиры были довольны своим опекуном, отзывы как всегда были только положительные. В один свой рейс он поехал на юг, сопровождая вагон с детьми и по неосторожности сломал руку, как потом выяснилось, у него был сложный перелом со смещением. Но Ахмед не покинул своего поста, превозмогая боль, выполнил свой долг проводника. Но этот рейс оказался последним. С работой проводника пришлось расстаться.

Потом шли долгие, мучительные дни лечения и реабилитации, череда мытарств и неудач, безденежье и прочие неурядицы, о которых он не любит вспоминать, пока не устроился работать охранником в частном магазине.

А в 2018 году Ахмед стал заниматься частным извозом. Вот тогда и пришла ему мысль помогать тем, кто приезжает в столицу на лечение. Сам когда-то оказавшись в тяжёлой финансовой ситуации, пока лечился в разных лечебных учреждениях, он понимал, насколько тяжело в чужом городе остаться без средств к существованию и распределить скудную сумму на лечение и проживание. О своём предложении оказывать помощь в таком формате он написал на своей странице в соцсетях и оставил контакт. На второй же день ему позвонили. Так и пошла его благотворительная миссия на дорогах столицы.

«Я помогаю всем, кто мне звонит, — говорит Ахмед, — независимо от национальности. Вчера встречал больного из Ингушетии, завтра из Чечни, потом Дагестана, Осетии. Помогаю пенсионерам и больным из самой столицы. В основном, я занимаюсь по роду своей деятельности, бесплатной перевозкой людей от аэропортов и вокзалов до лечебных учреждений».

Присоединиться к такой деятельности Ахмед призывает своих коллег, друзей и знакомых, и уже нашёл среди них единомышленников.

«Со мной на связь вышли многие из тех, кто тоже хочет помогать, — говорит он, — я им отправляю видеоотчет об очередной акции добра, и это, скажу вам, многих подвигает на такие же поступки».

«Ахмед Садакиев — очень хороший отзывчивый человек, — говорит Радима, мама девочки, которая проходила лечение в ожоговом центре Москвы. — Моя дочь получила сильные ожоги в результате несчастного случая и нуждалась в столичном лечении. В соцсетях моя знакомая увидела его объявление. Мы позвонили. Он сказал, что волонтёр и помогает развозить бесплатно своих земляков. Нас было три женщины с больными детьми. Он нас встретил, развёз всех по разным больницам. Одни были с проблемами сердца, мы двое ехали в ожоговый центр. Потом мы раза три приезжали на лечение в столицу, и он так же встречал и провожал нас. Я его номер давала знакомым, которые на лечение ездили, он никогда не отказывал в помощи. Просто добрый и отзывчивый человек».

Но его благотворительная миссия не обходится без казусов. Вот, например, его услугами воспользовались недавно мошенники. Они просто вызвали его по ложному сигналу и на ровном месте создали проблемы. Но Ахмед не отчаивается. «Зло наказуемо, — говорит он, — а добрых людей на земле больше. К тому же благие дела делаются ради милости Всевышнего».

Ахмед Садакиев — интересная и разносторонняя личность. Куда только не забрасывала его судьба. Служил в войсках МЧС и ППС, работал с несовершеннолетними, проводником поезда, охранником, таксистом, занимается благотворительностью, и вот теперь открыл в себе ещё и талант актёра. Да, именно актёра. Он уже успел сняться в пяти сериалах, таких как «Горячая точка», «След» и др.

«Роли, конечно же, эпизодические, — говорит Ахмед, — но мне интересно заниматься этим ремеслом. Есть что-то новое, захватывающее».

Но съемки в фильмах — это скорее его хобби. А что касается благотворительности, в дальнейшем он думает снять для своих подопечных квартиру в Москве, чтобы сопровождающие или сами больные могли бесплатно провести отведённое на лечение и обследование время. Также он планирует подключить к своей деятельности одну из служб столичного такси. А пока получает звонки о помощи и спешит на своей арендованной машине просто творить добро.