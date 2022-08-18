К акции подключились депутат Народного собрания республики Ахмед Дидигов, работники регионального исполнительного комитета «Единой России» во главе с руководителем Ибрагимом Картоевым, активисты, сторонники и волонтеры «МГЕР», а также Ингушское региональное отделение Союза женщин России.

«Мы очень надеемся, что благодаря таким важным акциям дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать любимые детские книжки на русском языке! Мы должны помогать тем, кто в этом нуждается. Особенно детям, которые растут в таких непростых условиях. Считаю, что добрые детские книжки помогут ребятам из Донбасса хотя бы на некоторое время забыть о трагической истории их земли и их семей», — сказал Картоев.

Напомним, общероссийская акция «Книги — Донбассу» реализуется по всей стране по инициативе партии «Единая Россия» и Министерства просвещения Российской Федерации. Сбор книг проводится с целью пополнения библиотечных фондов школ Донбасса, оказания помощи детям в изучении предметов на русском языке, а также для помощи педагогам в подготовке к новому учебному году.