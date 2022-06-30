Более 15 тысяч потребителей газа Республики Ингушетия пользуются сервисом «Личный кабинет»

«Личный кабинет абонента» позволяет фиксировать показания приборов учета газа, в режиме онлайн производить оплату потребленного газа, самостоятельно контролировать историю внесения показаний и прохождения платежей в удобное время с любого компьютера, планшета или смартфона, имеющего выход в интернет.

С начала года через сервис «Личный кабинет» абоненты — потребители газа Республики Ингушетия произвели оплату газа на сумму более 20 млн рублей.

Напомним, с 6 июня при оплате газа в кассах платежных агентов взимается комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.

Потребители газа могут платить за газ через личный кабинет «Газпром межрегионгаз Назрань», либо посредством сайта «МойГаз» без каких-либо комиссий или дополнительных начислений.

«Одна из ценностей нашей компании — это клиентоорентированность. Еще несколько лет назад «Личный кабинет» воспринимался как нечто уникальное, а сегодня стал обычной практикой», — отметил заместитель генерального директора по реализациям газа компании ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Ибрагим Имиев.