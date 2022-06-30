Более 15 тысяч потребителей газа Республики Ингушетия пользуются сервисом «Личный кабинет»
Более 15 тысяч абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» перешли на дистанционное управление своими лицевыми счетами посредством сервиса «Личный кабинет».
«Личный кабинет абонента» позволяет фиксировать показания приборов учета газа, в режиме онлайн производить оплату потребленного газа, самостоятельно контролировать историю внесения показаний и прохождения платежей в удобное время с любого компьютера, планшета или смартфона, имеющего выход в интернет.
С начала года через сервис «Личный кабинет» абоненты — потребители газа Республики Ингушетия произвели оплату газа на сумму более 20 млн рублей.
Напомним, с 6 июня при оплате газа в кассах платежных агентов взимается комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.
Потребители газа могут платить за газ через личный кабинет «Газпром межрегионгаз Назрань», либо посредством сайта «МойГаз» без каких-либо комиссий или дополнительных начислений.
«Одна из ценностей нашей компании — это клиентоорентированность. Еще несколько лет назад «Личный кабинет» воспринимался как нечто уникальное, а сегодня стал обычной практикой», — отметил заместитель генерального директора по реализациям газа компании ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Ибрагим Имиев.