Славно потрудились!
Более 2️2 тыс. школьников Ингушетии собрали 30 тонн макулатуры в ходе экопроекта «Спаси Грута»
В республике завершился экологический конкурс по сбору макулатуры «Спаси Грута» среди школ. В рамках проекта, учредителями которого являются министерство природных ресурсов и экологии республики и комитет по делам молодежи, учащиеся 3️0 школ собрали более 3️0 тыс. кг макулатуры. Это газеты, журналы, тетради, книги и бумага. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в экологическом ведомстве.
«Всего же в конкурсе приняли участие более 2️2 тысяч школьников, к проекту активно подключались и родители учеников, которые помогали собирать старые тетради, журналы и газеты. Школы-победительницы разделят между собой призовой фонд в размере 120 тыс. рублей» — сказал сотрудник пресс-службы Минприроды.
По словам собеседника, самый большой объем макулатуры собрали учащиеся Малгобекской второй школы, ребята смогли с момента запуска проекта принести около 4 тонн бумаги, газет и т. д. Ученики общеобразовательного учреждения получат приз в 50 тысяч рублей. ⠀
Второе место в конкурсе завоевала средняя школа № 4 города Сунжи, ученики которой собрали чуть больше 3,6 тонн макулатуры. Ребята выиграли 30 тысяч рублей. ⠀
Также учащимся двух школ присудили третье место, поскольку они собрали почти одинаковый объем макулатуры — 2,5 тонны. Школа № 1 сельского поселения Плиево Назрановского района и общеобразовательное учреждение № 3 Назрани забрали призы по 20 тысяч рублей.
Главные цели проекта «Спаси Грута» — улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также привитие молодежи культуры раздельного сбора мусора.
Проект помогает улучшить работу по вовлечению учащихся школ республики в практическую деятельность по оздоровлению окружающей среды. Также благотворно влияет на воспитание детей реализация грамотной мотивационной системы поощрений участников экологического конкурса.
Состязания направлены на повышение экологической грамотности у участников, а также привлечение детей и подростков к социально-значимой деятельности по защите окружающей природной среды и снижению количества бытовых отходов через соревновательную игровую форму.
Конкурс «Спаси Грута» впервые был проведен в Ингушетии в 2018 году, в нем приняли участие 4 школы, ученики собрали 14 тонн макулатуры. Также в школах были проведены экологические уроки для повышения экологической грамотности детей, привития им культуры раздельного сбора мусора.