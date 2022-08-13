«На территории Назрановского района ведется капремонт в двух школах, строительство десяти новых общеобразовательных учреждений и возводится детский сад на 220 мест», — сказала Шанхоева, выступая с докладом о реализации в районе партийного проекта «Новая школа» на заседании политсовета местного отделения «ЕР».

В заседании приняли участие председатель Народного собрания республики, секретарь Ингушского регионального отделения партии Магомет Тумгоев, руководитель регионального исполнительного комитета Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения Назрановского района Магомед-Башир Муталиев, депутаты райсовета, члены местного политсовета, а также секретари первичных отделений.

С докладом о работе местного отделения партии в муниципальном образовании за первое полугодие 2022 года выступил Магомед-Башир Муталиев.

«Работа местного отделения партии за отчетный период строилась по принципам, которые определены уставом партии «Единая Россия». В текущем году партийцы принимали активное участие в различных по тематике и формату мероприятиях, в том числе инспекционные выезды, мониторинги, приемы граждан, встречи с жителями, патриотические и благотворительные акции и спортивные мероприятия. За это время сделано немало», — сказал Муталиев.

Он поблагодарил всех, кто принимал активное участие в работе местного отделения.

О реализации в районе партпроекта «Городская среда» рассказал секретарь первичного отделения Мурад Чумаков.

В свою очередь, член местного политического совета Хади Евлоева проинформировала присутствующих о ходе реализации партпроекта «Здоровое будущее».

Подводя итоги заседания, спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев отметил важность тесного взаимодействия партии и жителей республики.

«Основа нашей работы — это исполнение Народной программы, тесное общение с населением, ответственное отношение к их просьбам. Реализация партийных проектов затрагивает практически все сферы жизни людей. И поэтому нам необходимо информировать жителей о работе партии, а также активнее привлекать молодежь к общественной и партийной деятельности», — сказал Тумгоев.