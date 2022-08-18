Больше не придется вводить документы вручную, за вас это сделает сервис 1С: Распознавание первичных документов!

Помимо этого, уходит много времени на работу с первичной документацией. На практике внесение одного документа может занимать у вас и 10, и даже 40 минут.

Согласитесь, было бы практичнее, если бы все документы поставщиков были внесены в вашу учетную систему автоматически. Это возможно благодаря сервису 1С: Распознавание первичных документов, который берет на себя работу по переводу бумажных документов в документы базы 1С. Принцип работы сервиса очень прост!

В начале отсканируйте бумажные документы — используйте мобильный телефон или поточный сканер при большом объеме документов. Достаточно сделать пару фото и отправить в базу для распознавания. Это возможно, благодаря бесплатному приложению 1С: Сканер документов, доступных для скачивания в Google Play и App Store.

Подойдут и документы, которые вы получили в формате Excel или pdf по почте или любым другим способом. Загрузите документы в программу и сервис сам поймет, что вы загрузили: одностраничный документ, многостраничный pdf или архив, состоящий из множества файлов.

Когда процесс распознавания будет закончен, все данные будут сопоставлены автоматически. Вам останется их проверить и создать документ в учетной базе 1С.

Если записи отличаются от указанного в документе, программа подберет наиболее похожие варианты, запросит подтверждение и запомнит выбор. В случае новых позиций товаров, их можно создать по одной или воспользоваться групповым созданием номенклатуры.

Также повысить скорость и точность ввода учетных документов позволит групповая обработка распознанных документов. Сервис распознавания автоматически объединяет документы в комплекты и предлагает обработать их совместно.

А самое главное, что не требуется дополнительного программного обеспечения и сторонних установочных файлов. Работа по переносу бумажных документов в базу происходит в знакомом интерфейсе программы «1С». Важно отметить, что при загрузке большого объема документов, можно не дожидаться завершения распознавания, а заниматься другими делами и вернуться к проверке через некоторое время.

Использование сервиса «1С: Распознавание первичных документов» позволяет не только, повысить точность и скорость ввода, но и прикрепить сканы к предварительно созданным документам в базе.

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