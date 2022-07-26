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Сохранение родного языка

Частотный словарь на ингушском языке IT-специалиста Руслана Яндиева

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Частотным словарем, или частотным списком, называют набор слов данного языка вместе с информацией о частоте их встречаемости. Словарь могут сортировать по частоте, алфавиту, по группам слов, по типичности и так далее. Самый популярный частотный словарь для русского языка в 2009 году создали Ольга Ляшевская и Сергей Шаров.

Имя Руслана Яндиева хорошо известно в кругу программистов. В свои 33 года он востребованный IT-специалист, поэтому новый проект не вызвал бы особого удивления, но данный электронный частотный словарь имеет особое значение — он создан на ингушском языке.

Работу над словарем молодой человек, неравнодушный к вопросу сохранения и развития родного языка, начал два года назад.

«Я решил взяться за это, чтобы мобильная клавиатура Google могла правильно вносить исправления либо замены на ингушском языке. Сейчас необходимо, чтобы этот словарь использовали в Google-клавиатуре», — рассказывает Руслан Яндиев.

Помощь в сборе материалов на ингушском языке ему оказали Кодзоев Абдур-Рашид, Матиев Илез, Яндиев Арсен.

«Словарь составлен из всех доступных нам цифровых ингушских текстов, таких как книги, газеты, журналы», — делится разработчик.

Вклад в разработку словаря также внесли Звиад Кардава и Руслан Сакалов.

«Сложно было редактировать материал, убирать неправильно распознанные символы, исправлять опечатки, удалять слова из других языков. Это большой труд, — объясняет программист. — Проект стал быстрее продвигаться после присоединения Абдур-Рашида Кодзоева. Хочу выразить ему благодарность за большие усилия по созданию этого словаря».

В условиях развития высоких технологий, подобные проекты становятся спасительными в работе по сохранению ингушского языка.

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