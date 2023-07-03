Как-то на одном исламском сайте довелось прочитать новость, что группа российских паломников, отправившихся в хадж по личному приглашению короля, решила устроить субботник и убраться на территории палаточного лагеря в долине Мина. Эту инициативу поддержали другие паломники, потом присоединились и местные жители. Акция приобрела массовый характер. За пару часов было убрано много мусора. И всеми ими двигало истинное понимание того, что чистота является неотъемлемой частью веры мусульманина.

«Всевышний пречист от всех недостатков и любит чистоту во всем, — говорит богослов Адам Марзиев, — поэтому люди должны стремиться к Его довольству, должны следить за избавлением от всего грязного и нечистого: от нечистоты физической, а также от нечистоты духовной».

Мусульманину предписано содержать в чистоте душу, тело, территорию, где он живет и работает, и окружающую его природу. Потому и перед каждым намазом положено совершать ритуальное омовение, с пониманием того, что он должен предстать перед Всевышним в чистом виде, потому как чистота — это проявление благоговения. Предписана чистая одежда и чистота жилища — в прибранном одеянии и убранстве и мысли чище. В желании добиться довольства Аллаха есть поклонение. Надо всегда помнить об этом.

Конечно же, каждый мусульманин понимает и знает, что чистота — половина веры. Но, к сожалению, некоторые граждане с лёгкостью нарушают эту заповедь. Небрежно относятся к самому себе, живут неопрятно, выбрасывают мусор куда попало или в пакетах оставляют у обочин дорог, нарушают чистоту своих поселений.

Но следует помнить, что получить довольство Аллаха можно не только исполнением своих основных обязанностей, но и другими предписаниями. «Убрать с дороги камень, ветку, кость (то, что наносит вред мусульманам) является милостыней» (Ат-Тирмизи), — говорил Пророк (с. а. в.). Сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, также сказал: «Поистине, Всевышний Аллах — Благий и любит благое, Чистый и любит чистоту, Благородный и любит благородство, Щедрый и любит щедрых. Держите в чистоте свои жилища и не походите на иудеев» (Ат-Тирмизи).

Ни для кого не секрет, что личность человека с психологической точки зрения во многом определяет среда, в которой он растет. Важно понимать, что чистота и порядок напрямую влияют на самочувствие и самосознание проживающих людей. Чистая комфортная среда повышает в человеке гордость, уважение к самому себе и вызывает в нём желание стать соучастником преобразований, как говорил старец, повышает уровень социальной ответственности. Чистота формирует чувство ответственности и безопасности, потому как порядок напрямую связан и с криминогенным фактором.

Чистота окружающей нас природы — тоже один из важных моментов в жизни любого человека. Очень актуальна эта тема летом — время массового выезда населения на природу. Здесь главное правило — не оставлять после себя мусор. Благо, недавняя поездка в горы оставила приятные впечатления. Мусора в разы стало меньше. Население понемногу осознаёт, что природу надо беречь. Но в этом свою роль сыграли и коммунальные службы. Созданы не только зоны отдыха, но и отведены специальные отсеки для сбора мусора, огороженные сеткой, и организован регулярный вывоз мусора.

Ещё одна проблема — это загрязнение воздуха при сжигании мусора, и ещё одна важная проблема сельских поселений — это сжигание отходов жизнедеятельности домашних животных. Образование ядовитых газов, которыми вынуждены дышать соседи, стало настоящим бедствием весенне-летнего сезона, когда вечером, после трудового дня хочется посидеть во дворе, подышать свежим воздухом, а такой возможности тебе не дают соседи. Просьбы на них не действуют, приходится уповать лишь на то, что в них проснётся сознание праведного мусульманина.

Если мусульманин хочет добиться довольства Аллаха, он должен помнить, что вред порождает только вред, поэтому, согласно общему богословскому правилу, любое вредительство есть харам! А в благом деле, если даже кажется, что это ты делаешь только для себя, есть благо для всех.