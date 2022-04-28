Что делает квартиры Мадрида инвестиционно-привлекательными

Причины инвестировать в квартиры в Мадриде

Инвестиции в местную недвижимость — отличный вариант для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от своих денег. Разберем главные причины, делающие квартиры Мадрида привлекательными для иностранных предпринимателей:

1. Мадрид является одним из самых посещаемых европейских городов. И дело не только в развитой туристической отрасли, но и в деловой активности. Здесь расположено множество штаб-квартир местных и транснациональных компаний. Поэтому приток людей, желающих жить и работать в городе, велик.

2. Рынок испанской недвижимости уже несколько лет находится в стадии роста. Это значит, что сейчас у инвесторов есть возможность приобрести квартиру по низкой цене, которая существенно вырастет в ближайшем будущем.

3. В Мадриде можно найти квартиру на любой вкус. Разнообразие видов местного жилья поражает. В каталогах агентств испанской недвижимости имеются как просторные апартаменты со всеми удобствами и видом на город, так и компактные смарт-квартиры с удобной планировкой.

4. Спрос на аренду мадридских квартир вырос настолько, что владельцы зачастую находят арендаторов за считанные дни. В центральной части города всегда был высокий спрос на жилье, но постепенно он начал расти и на дома в периферийных районах. Это приводит к постепенному повышению арендных цен, а, следовательно, и к повышению дохода инвесторов.

Почему квартиры – недвижимость для инвестиций в Мадриде

Мадрид — город с большим количеством временных жителей. Здесь проживает множество иностранных студентов по обмену и работников, приезжающих на ограниченное время. Как правило, эти люди не могут или не хотят покупать недвижимость (из-за отсутствия сбережений или особенностей образа жизни), поэтому они находят съемную квартиру. Такая тенденция порождает постоянный спрос на сдаваемую в аренду недвижимость. Поэтому инвестиция в мадридскую квартиру — один из лучших вариантов для заработка в Испании.

Как купить квартиру в Мадриде