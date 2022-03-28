Цифровая поддержка: «Ростелеком» в Дагестане помог организовать горячую линию по контролю за ценообразованием

0

В Дагестане на основе сервиса «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» запущена горячая линия по вопросам роста цен на продукты повседневного спроса и товары первой необходимости. Национальный провайдер развернул цифровое решение и настроил оборудование по запросу республиканских министерств цифрового развития, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли, а также УФАС.

«Горячая линия создана в соответствии с поручением главы Республики Дагестан Сергея Меликова для оперативного реагирования на жалобы и вопросы по выявлению и пресечению спекулятивного роста цен в рамках продовольственной безопасности Республики. Решение связано с тем, что в последнее время жители Дагестана жалуются на необоснованный рост цен. Глава предупредил, что вопрос мониторинга цен на продукты и товары первой необходимости в регионе остается ключевым. Цифровые технологии помогают оперативно отслеживать ситуацию в регионе и координировать действия», — отметил Юрий Гамзатов, министр цифрового развития Дагестана.

Региональные власти с помощью сервиса «Ростелекома» осуществляют мониторинг рынка товаров первой необходимости и оперативно реагируют на жалобы, обращения граждан по выявлению и пресечению спекулятивного роста цен.

«Получив задание, специалисты «Ростелекома» в течение нескольких часов развернули виртуальную АТС. Так же оперативно вопрос с обратной связью от населения решался в период пандемии, когда виртуальная телефония помогала предоставлять информацию о льготах, пособиях, лекарствах, консультациях по вопросам КОВИД. Цифровые технологии повышают оперативность, обеспечивают экономию финансов и человеческих ресурсов, и в конечном итоге показывают более высокий КПД», — отметил Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелеком».

Горячая линия по вопросам роста цен на продукты повседневного спроса работает без выходных. По всем интересующим вопросам относительно ценообразования и наличия товаров первой необходимости жители Дагестана могут обращаться ежедневно с 9:00 до 19:00 по номеру 98 97 76.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии получил 1,5 года тюрьмы за нападение на полицейского
В Ингушетии по нацпроектам подписано 39 соглашений на сумму свыше 5 млрд рублей
Власти Ингушетии решили обновить бассейн и спортплощадки в детском лагере «Эрзи»
В Ингушетии прошел региональный этап VI Международной Scratch-олимпиады
За прошлую неделю дорожные полицейские зафиксировали более 2500 нарушений на дорогах республики
Ингушские выпускники досрочно сдают ЕГЭ по математике
29 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Ингушетии за сутки
В Ингушетии закупки малого объема до 100 тыс. рублей переведены в электронный формат
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит Всероссийская неделя детской книги
Центр гуманитарной помощи в Мариуполе значимая поддержка для жителей Донбасса — единороссы Ингушетии
Ингушские боксеры стали призёрами турнира на Ставрополье

Главное

Яндекс.Метрика

 