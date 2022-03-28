Цифровая поддержка: «Ростелеком» в Дагестане помог организовать горячую линию по контролю за ценообразованием

«Горячая линия создана в соответствии с поручением главы Республики Дагестан Сергея Меликова для оперативного реагирования на жалобы и вопросы по выявлению и пресечению спекулятивного роста цен в рамках продовольственной безопасности Республики. Решение связано с тем, что в последнее время жители Дагестана жалуются на необоснованный рост цен. Глава предупредил, что вопрос мониторинга цен на продукты и товары первой необходимости в регионе остается ключевым. Цифровые технологии помогают оперативно отслеживать ситуацию в регионе и координировать действия», — отметил Юрий Гамзатов, министр цифрового развития Дагестана.

Региональные власти с помощью сервиса «Ростелекома» осуществляют мониторинг рынка товаров первой необходимости и оперативно реагируют на жалобы, обращения граждан по выявлению и пресечению спекулятивного роста цен.

«Получив задание, специалисты «Ростелекома» в течение нескольких часов развернули виртуальную АТС. Так же оперативно вопрос с обратной связью от населения решался в период пандемии, когда виртуальная телефония помогала предоставлять информацию о льготах, пособиях, лекарствах, консультациях по вопросам КОВИД. Цифровые технологии повышают оперативность, обеспечивают экономию финансов и человеческих ресурсов, и в конечном итоге показывают более высокий КПД», — отметил Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелеком».

Горячая линия по вопросам роста цен на продукты повседневного спроса работает без выходных. По всем интересующим вопросам относительно ценообразования и наличия товаров первой необходимости жители Дагестана могут обращаться ежедневно с 9:00 до 19:00 по номеру 98 97 76.