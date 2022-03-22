Цифровое здравоохранение: жители Ростовской области могут вызвать врача с помощью голосового робота «Ростелекома»

Изначально «Ростелеком» запустил голосовой помощник в пилотном режиме. За месяц с начала тестирования система в среднем обрабатывала более 300 вызовов в день. Национальный цифровой провайдер предоставил канал связи, обеспечил настройку программного и телекоммуникационного оборудования. В настоящее время специалисты компании осуществляют техническую поддержку и информационную защиту сервиса, а также подключают к нему медицинские организации из других крупных городов Ростовской области.

«Вопросы борьбы с COVID-19 остаются приоритетными в повестке нашего региона. В пиковые периоды, когда резко возрастает количество звонков от населения, робот существенно снижает нагрузку на персонал кол-центра и помогает оперативно и без сбоев решать поступающие вопросы», — подчеркнул Сергей Берлизов, начальник ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области».

Сервис на базе искусственного интеллекта разработан специально для региональных контакт-центров России. Он функционирует в режиме 24/7 и постоянно обучается новым алгоритмам разговора с абонентами.

«Популярность программного обеспечения на основе искусственного интеллекта обусловлена их эффективностью. Доверие государственных и коммерческих организаций к этим сервисам продолжает расти. Смысл подобных технологий на данном этапе развития не в том, чтобы заменить человека и исключить его труд, а в том, чтобы взять на себя рутинные задачи, высвободить человеческие ресурсы для повышения качества и скорости любого бизнес-процесса в целом», — отметил Александр Токарь, заместитель директора по работе с государственным и корпоративным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».