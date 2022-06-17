Цифровой контроль: «Ростелеком» организовал в Ингушетии систему видеомониторинга на стройплощадках

«Цифровизация республики вносит позитивные изменения во все области жизни и работы ингушей. Строительство школ и детских садов в Ингушетии ведется по нацпроектам «Образование» и «Демография». Инфраструктура социальной сферы совершенствуется не только в городах, но и селах. Участие в федеральных программах способствует динамичному развитию в направлении комфортной среды обитания людей. Использование в ходе строительства цифровых сервисов помогает контролировать сроки и качество исполнения работ, эффективность финансовых расходов. И в итоге выполнить федеральные контракты согласно установленного срока», — отметил министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» на строительных объектах обеспечивает круглосуточное наблюдение за всеми подразделениями стройплощадок и помогает контролировать процесс на соответствие качеству и срокам исполнения.

«Ингушские школьники и их родители нуждаются в дополнительных социальных объектах. Поэтому строительство школ и детских садов — приоритетное направление развития Республики. Цифровые решения, которые предлагает «Ростелеком», помогают ускорить процесс строительства, сделать его эффективным и тем самым помочь быстрее предоставить нашим детям добротные, современные учебные и дошкольные учреждения. «Держите строительные объекты под контролем даже на расстоянии» — это девиз для тех застройщиков, кто хочет идти в ногу с развитием цифрового общества», — прокомментировал Башир Хашегульгов, директор Ингушского филиала ПАО «Ростелеком».