Цифровой контроль: «Ростелеком» организовал в Ингушетии систему видеомониторинга на стройплощадках
«Ростелеком» развернул систему видеомониторинга процесса строительства школ и детских садов в Ингушетии. Она поможет региональным властям более эффективно контролировать исполнение и качество работ на стройплощадках. Система включает 57 камер в 5 городах — Сунжа, Малгобек, Карабулак, Назрань, Магас и 12 селах, в числе которых Сурхахи, Али-Юрт, Экажево, Долаково, Барсуки, Кантышево и другие. Она охватывает все строящиеся в текущий момент времени объекты в регионе.
«Цифровизация республики вносит позитивные изменения во все области жизни и работы ингушей. Строительство школ и детских садов в Ингушетии ведется по нацпроектам «Образование» и «Демография». Инфраструктура социальной сферы совершенствуется не только в городах, но и селах. Участие в федеральных программах способствует динамичному развитию в направлении комфортной среды обитания людей. Использование в ходе строительства цифровых сервисов помогает контролировать сроки и качество исполнения работ, эффективность финансовых расходов. И в итоге выполнить федеральные контракты согласно установленного срока», — отметил министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» на строительных объектах обеспечивает круглосуточное наблюдение за всеми подразделениями стройплощадок и помогает контролировать процесс на соответствие качеству и срокам исполнения.
«Ингушские школьники и их родители нуждаются в дополнительных социальных объектах. Поэтому строительство школ и детских садов — приоритетное направление развития Республики. Цифровые решения, которые предлагает «Ростелеком», помогают ускорить процесс строительства, сделать его эффективным и тем самым помочь быстрее предоставить нашим детям добротные, современные учебные и дошкольные учреждения. «Держите строительные объекты под контролем даже на расстоянии» — это девиз для тех застройщиков, кто хочет идти в ногу с развитием цифрового общества», — прокомментировал Башир Хашегульгов, директор Ингушского филиала ПАО «Ростелеком».
Компания в Республике Ингушетия активно внедряет цифровые сервисы и услуги не только в крупных населенных пунктах, но и в малых, удаленных селах. Получить более подробную информацию можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.