Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тыс. домохозяйств Юга

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«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы в 2021 году охватил 177 тыс. домохозяйств регионах ЮФО и СКФО. В настоящее время 54% жителей Юга имеют возможность подключиться к интернету от национального провайдера.

Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком»:

«Мы постоянно стремимся повышать качество нашего сервиса и услуг, а с приходом пандемии это стало для нас основной миссией. Помимо прямой работы с абонентами его росту также значительно способствует модернизация инфраструктуры и технологий. Только в прошлом году наши технические специалисты смогли перевести 20% абонентов из числа подключенных по медному кабелю на оптику. В трех регионах — Краснодарском, Ставропольском крае и Астраханской области — мы стали предоставлять скорость от 500 Мбит/с, и клиенты уже оценили новый уровень сервиса».

В настоящее время в более чем 90% многоквартирных домов южных регионов создана возможность подключения интернета от «Ростелекома». Последние два года технические специалисты компании в связи с ростом потребности населения в цифровых сервисах и услугах по причине карантина, вызванного пандемией, ускорили темпы строительства оптической инфраструктуры, особенно в сельской местности.

Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге:

«Еще до пандемии понимая, что достаточно большое количество малых населенных пунктов и значительная доля частного сектора в малых и крупных населенных пунктах остаются без качественного интернет-доступа, мы определили для себя этот вектор развития приоритетным. Благодаря строительству оптической инфраструктуры в сельской местности мы создаем основу для предоставления возможности нашим гражданам дистанционно решать самые различные насущные задачи, учиться, работать и проводить досуг в онлайн-формате. Таким образом, мы обеспечиваем выравнивание цифровых возможностей в городе и селе».

Сегодня сельским жителям «Ростелеком» предлагает такие же экосистемные цифровые решения, как и абонентам в крупных мегаполисах. «Видеонаблюдение» обеспечивает безопасность дома или прилегающей территории, пока хозяин находится на работе или в отпуске. «Умный дом» помогает управлять цифровыми устройствами по любому заданному сценарию, защищает от протечек воды или проникновения злоумышленников. Мультимедийная платформа Wink разнообразит досуг с помощью сотни ТВ-каналов, более 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниг «ЛитРес» и образовательных лекций для школьников «Ростелеком Лицей».

Кроме строительства инфраструктуры в рамках собственной инвестиционной программы «Ростелеком» прокалывает оптику для подключения к интернету социально-значимых объектов, удаленных населенных пунктов, коммерческих и государственных организаций. Компания выступает исполнителем национальной программы «Цифровая экономика» и строит в рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» базовые станции сотовой связи в малых селах и поселках регионов Юга и всей страны.

Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефонам 8 800 100 0 800 и на сайте компании.

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