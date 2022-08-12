Цветы и их значения

ЦВЕТЫ КАК СИМВОЛЫ

Большое количество растений на земеле стало частью мифов и культур стран. Одни помогают от сглазов, другие от болезней, третьи берегут в дороге, список сказок можно продолжать долго. Так сложилось, что к цветам также прикрепили ассоциации, с которыми люди 21 века пересекаются до сих пор. К примеру, легко провести аналогию с красными розами. Одно упоминание цветов наталкивает на страстную любовь, о которой хотел сказать даритель. Розовые розы наоборот, напоминают о нежности и привязанности человека. Собирая подарок в суматохе сложно выделить время на изучение символики растений, но с курьерской доставкойвсе проще. Остаётся время на размеренный выбор сюрприза. Вариантов множество, все зависит от цели подарка:

● Это могут быть лилии, которые нередко ассоциируют с королевскими особами, с чем-то возвышенным. Единственный минус благородного цветка — резкий запах. Из-за высокой концентрации пыльцы подобные растение нежелательны для аллергиков. Следует заранее уточнить такие нюансы у получателя.

● Ромашки и прочие полевые цветы станут намеком на трепетные чувства к получателю. Такие букеты напоминают поле, в котором свободно гуляет ветер. Воздушные и очаровательные, они станут хорошим вариантов как для девушки, так и для семьи.

● Розы давно стали классикой в сфере флористики. Трудно сказать одно опасение под все расцветки. От цвета напрямую будет зависеть значение. К примеру, белые бутоны в России означают чистоту, а розовые — нежность.

● Тюльпаны похожи характеристиками на розы, но имеется несколько отличий. К примеру, если красная роза — любовь, то тюльпан — удача. Пожелания любви в этом случае ассоциируют с желтым цветом.

Вариантов характеристик больше сотни, каждый цветок отличается. Подобрать полноценный букет с наличием всех необходимых бутонов пользователи могут на сайте. Сделать это легко в режиме онлайн, без лишней спешки.