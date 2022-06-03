Делегация посетила территории, благоустроенные в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 и 2021 годах, а также пообщалась уже на местах с жителями, которые ранее обращались в ОНФ с просьбой о содействии в решении проблемных вопросов.

По реализации нацпроектов Калинина отметила, что эта работа в городе идет успешно, заметен грамотный подход к ней градоначальника Урусхана Евлоева.

— Работы в целом выполнены качественно, все территории активно используются горожанами и создают общую атмосферу комфортного, современного города, — подчеркнула она в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Вместе с тем имелось несколько замечаний к работе подрядчика, которые администрация города во взаимодействии с подрядной организацией обязалась устранить.

Кроме того, делегация успела пообщаться с жителями общежития № 38 на проспекте Базоркина. Напомним, что в настоящее время остаются не расселенными из двух общежитий около 25 семей (всего их было 184). Основная причина отказа от переселения — требование предоставить квартиры в собственность. Однако, как пояснили в мэрии города, федеральный закон запрещает передавать жилое помещение в собственность, если ранее занимаемое помещение числилось за гражданами только на основании ордеров. Здесь подчеркнули, что жители имеют право приватизировать жилые помещения в случае соответствия нормам действующего ФЗ.

Более 150 расселенных и довольных новым жильем жителей свидетельствуют о том, что программа успешно близится к завершению. В ближайшее время комиссия проверит уже занимаемые помещения жителями (площадью не более 36 кв. м) и предлагаемые комфортные квартиры.

Также делегация посетила улицу Хвойная, жители которой уже не раз обращались с просьбой о замене водопроводных труб и укладке асфальта.

Урусхан Евлоев отметил, что в бюджет на 2022 год заложены средства на укладку асфальта и работу планируется начать после итогов аукциона.

Со своей стороны члены комиссии напомнили о том, что для проведения каких-либо работ на улицах города необходимо в первую очередь учитывать тот факт, что все дома должны быть оформлены, а коммунальные услуги своевременно оплачены.