Отмечают День России 12 июня. В 2022 году он приходится на воскресенье, поэтому россиян, работающих по пяти или шестидневной системе, ждут три выходных дня подряд: 11, 12 и 13 июня. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, если государственный праздник выпадает на выходной, он переносится на следующий за ним рабочий день.

Именно 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие политических партий и общественных организаций. Также был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда союзные республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало также принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия).

Ровно через год в этот день были проведены президентские выборы, на которых в первом же туре победил Борис Ельцин, который и закрепил название — День принятия декларации о государственном суверенитете России. Историки отмечают, что первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, оценивалась неоднозначно. В народе он толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, когда можно было поехать куда-нибудь на отдых или на дачу. Хотя в ряде российских городов проводились праздничные мероприятия, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году и специальном телеобращении к россиянам Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России, что и было официально сделано 1 февраля 2002 года, уже при президентстве Владимира Путина, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

Всенародно избранный в марте 2000 года Президентом Российской Федерации Владимир Путин, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

С этого момента праздник начал отмечаться масштабнее, привлекая все больше внимания жителей страны.

Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Иногда некоторые ошибочно называют этот день по аналогии с праздником в США «Днем независимости». На самом деле День России нельзя назвать Днем независимости. Независимость России не имеет определенной даты. По другим данным, начало независимости России было положено еще в 862 году, когда, в соответствии с древнерусскими летописями, были призваны варяги во главе с Рюриком. Даже во времена ордынского ига наша страна не утрачивала независимость полностью, а после стояния на Угре тем более. Таким образом, в силу исторических обстоятельств, Россия уже давно является независимым государством и была таким еще до принятия декларации.

Несмотря на то, что в словарях слова «независимость» и «суверенитет» считаются синонимами, не все независимые государства суверенны (способны самостоятельно принимать решения). РСФСР в составе СССР была независима, но не суверенна, так как республиканские законы были подчинены союзным. В 1990 году, 12 июня, Российская Федерация получила суверенитет.

В наши дни этот праздник страны наполнен духом патриотизма: каждый год 12 июня граждане России празднуют национальное единение огромной державы, на территории которой проживают представители около двухсот народностей и этносов, чувствующих общую ответственность за настоящее и будущее страны.

Традиционно в этот день по всей стране улицы украшают флагами и другой патриотической символикой. В столице Ингушетии также как и в других субъектах России проходят развлекательные программы, патриотические мероприятия, которые завершаются торжественным фейерверком. Можно сказать, что День России, как один из главных государственных праздников страны, всегда отмечают в Ингушетии ярко и красочно. Причем праздничные мероприятия в честь Дня России проходят не только в столице региона, но и во всех городах и районах республики. Но традиционно центром торжеств становится площадь Алания перед стометровой башней Согласия в Магасе, являющейся символом национального единения.

Также в рамках празднования дня России в ингушской столице в последние годы проходят церемонии вручения удостоверений личности гражданина РФ юным жителям республики. Будут вручены первые паспорта и в этом году.

«Этот день символизирует наше национальное единство и общую ответственность за судьбу страны, — написал на своей страничке в соцсетях Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. — Россия, пройдя сложный путь политических и экономических преобразований, сумела возродиться как сильное и стабильно развивающееся государство и теперь уверенно занимает достойное место среди мировых держав. Мы живем в сильном государстве, заботящемся о нас, имеющем авторитет на международном уровне, с экономикой, подкрепленной мощным потенциалом. Сегодня каждый россиянин чувствует свою причастность к богатой истории и культуре многонационального народа. Поэтому мы неразрывно связываем будущее Ингушетии с будущим России. Я уверен, что общими усилиями мы сможем добиться намеченных целей и осуществить самые грандиозные замыслы! Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут нам справиться с любыми препятствиями и вдохновят на созидательный труд».

Как мы знаем, в прошлом году в Ингушетии ко Дню России были розданы продуктовые наборы семьям погибших правоохранителей. Эта была благотворительная акция, проведенная властями Ингушетии при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и фонда «Солидарность». Хочется надеяться, что эта добрая традиция будет продолжена. По данным МВД по Республике Ингушетия, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибло более 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих. Руководство силового ведомства и правительство РИ делают определенные шаги в сторону оказания необходимой помощи семьям, оставшимся без попечителей.

Также отрадно, что традиционно в честь дня России Национальная библиотека Республики Ингушетия из года в год проводит различные творческие мероприятия. На этот раз в НБ РИ пройдет финал республиканского фестиваля-конкурса ингушской культуры «Этнос» среди школьных команд. Как сообщили нам из пресс-службы учреждения, этот проект был реализован комитетом по делам молодежи РИ при поддержке Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева на площадках библиотечной сети республики в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа. В финале встретятся 4 команды — победители районных этапов. Мероприятие, посвященное дню России в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия Республики Ингушетия, вход для всех желающих будет свободный.

Как было отмечено выше, Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая в 1990 году, провозгласила принцип разделения властей и определила верховенство Конституции на всей территории страны, которая была принята вслед за образованием Российской Федерации.

Главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российской Федерации, как высший нормативно-правовой акт, который закрепляет государственное устройство нашей страны, была принята в день всенародного референдума 12 декабря 1993 года.

Этот документ государственного значения, имеющий высшую юридическую силу, регулирует образование всех органов власти и систему управления, а также определяет права и свободы человека и гражданина РФ. Это означает, что все законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. При этом она применяется на всей территории и во всех субъектах страны.

Нужно понимать, что Конституция России — это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её качества.

Гарантом Конституции России и прописанных в ней положений является Президент Российской Федерации.

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России.

Редакция Конституции Российской Федерации дает право всем субъектам страны принять свой основной закон регионального значения, которым воспользовались законодательные органы Ингушетии после принятия в 1992 году Верховным Советом РСФСР Закона «Об образовании в составе Российской Федерации Ингушской Республики». В связи с этим появилась необходимость в создании и принятии республиканской Конституции, как Основного Закона, важнейшего и необходимого элемента государственности нового субъекта Российской Федерации. Учитывая это,

15 марта 1993 года на чрезвычайном съезде народа Ингушетии в городе Назрани была принята Декларация «О государственном суверенитете Ингушской Республики», вслед за которой в феврале 1994 года на основе всенародного голосования была принята Конституция Республики Ингушетия, имеющая общеобязательную силу на всей ее территории.

В основном документе Ингушетия провозгласила себя демократическим, правовым, светским государством, входящим в состав в Российской Федерации, образованным на основе реализации народом Ингушетии своего неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение. Это событие стало важнейшей вехой в истории становления ингушской государственности.

Конституция Республики Ингушетия состоит из одиннадцати глав и преамбулы, которая гласит: «Мы, многонациональный народ Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству, сознавая ответственность за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, права и обязанности человека и гражданина, принимаем Конституцию Республики Ингушетия и провозглашаем её Основным Законом».

По словам региональных законодателей, Конституция Республики Ингушетия должна соответствовать федеральному законодательству, и потому, по мере изменений в федеральном законодательстве, вносились изменения и в Конституцию Республики Ингушетия.

Кроме того, как отметили в Народном собрании республики, Конституция дополнялась в целях совершенствования регионального ингушского законодательства и по причине республиканских политических и экономических изменений, а также по причине существования до конца не урегулированных территориальных споров с соседними республиками, а значит, в неё и дальше должны будут внесены изменения.