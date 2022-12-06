Работы проведены добротно

Депутаты культурной столицы Ингушетии проверили ход работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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Каждый из нас хочет жить в красивом, благоустроенном городе, чтобы дети могли играть на детской площадке, а вид из окна радовал глаз. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», существующий с 2017 года, преследует именно эту цель — создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан.

В нашей республике этот проект за несколько лет своего существования получил огромную поддержку среди населения. Десятки объектов, реализованных по нему, стали местами, где любят собираться люди. Прежде всего речь идет о культурной столице Ингушетии городе Назрани.

— Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализовывался в период 2017-2018 годов, был признан удачным, — рассказал газете «Ингушетия» председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев. — Наработанный положительный опыт стал причиной его пролонгации. Основная задача проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По словам координатора республиканского центра мониторинга данного проекта Заремы Оздоевой, для жителей муниципальных образований создан механизм вовлечения в него, благодаря чему каждый гражданин страны старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

— Так, на суд жителей Назрани мы представили следующие «точки» зон отдыха, выбранные после голосования на платформе «Za gorodsreda — За благоустройство», — сообщила она. — Это территория, прилегающая к городскому пруду, сквер на улице Московская около школы № 3, территория, прилегающая к школе № 15 в 105 массиве, и сквер в Гамурзиевском округе рядом с местной администрацией на улице Студенческая.

По словам депутата горсовета Назрани Алихана Оздоева, участвовавшего в совместном мониторинге, качество работ, проведенных по благоустройству общественных территорий Назрани в рамках проекта «Городская среда», весьма положительное.

— Работы на всех объектах завершены, качество работ претензий не вызывает, а мелкие замечания, сделанные во время проверки, подрядчик обязался быстро исправить, — подчеркнул он.

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