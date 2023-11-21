Добрым молодцам урок: Wink. ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»

По сюжету школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева). Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя (Никита Тарасов), отца Таисии (Юрий Чурсин) и других героев.

«Это история о том, что сказка живет среди нас и каждый может с ней встретиться. Здесь мы осовременили сказочных персонажей и в целом постарались подойти к образам небанально, придумать для каждого интересные особенности, но при этом учитывать «базу» — то, на чем основана мифология», — сказал режиссер сериала Александр Богуславский.

В некоторых сказочных моментах зрители узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова «Богатыри».

«Это легкая и добрая сказка о людях, о дружбе, о любви. Съемочный процесс был потрясающий, что ни смена, то очередное приключение: то съемки в переполненном троллейбусе в 30-градусную жару, то на высоте в старинной часовне, то в ледяной воде, но всегда со смехом и весельем. Я до этого никогда не играл богатыря, чтобы прямо в гриме, кольчуге, по-серьезному, так сказать, поэтому роль Даньслава показалась мне очень заманчивой. Он мой любимый персонаж, потому что он очень добрый, честный и позитивный, но самое главное — влюбленный. А когда человек влюбленный, он творит чудеса», — поделился актер Александр Головин.

«Подростковое кино возвращает свои позиции и становится всё более популярным у нашей аудитории. Большую роль в этом играет тот факт, что из чисто развлекательного кино оно вырастает в кино познавательное, несущее ответы на многие вопросы, которые занимают современную молодежь. Мы видим это на примере нашего сериала-миллионника «Плакса», который помогает школьникам и взрослым бороться с травлей. «Недетское кино» — это, конечно, прежде всего сказка. Но как в каждой сказке, в ней есть добрым молодцам урок. Она про то, как важно осознавать ответственность за свои действия, даже если речь идет о шалостях. И о том, как важно уметь дружить и ценить ту силу, которую дает человеку настоящая дружба», — сказал Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink. ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

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