Уже к лету ингушские мамы активно ищут педагогов и детские центры для подготовки своего чада к школе. Дошкольная подготовка однозначно стала одним из самых востребованных направлений в Ингушетии. Является ли она необходимостью, вызванной современным образовательным процессом в школе, или желанием родителей «идти раньше программы»?

Что должен знать и уметь будущий первоклассник по ФГОС, мы решили узнать у преподавателя начальных классов ГБОУ СОШ № 13 Фатимы Торшхоевой.

По словам педагогов, обязательным является умение называть свои фамилию, имя, отчество, назвать своих родителей и их профессию, адрес своего места жительства, включая название страны и города.

Помимо этого, у ребенка должен быть развит кругозор: он должен уметь перечислить виды спорта или профессий, цвета, времена года, виды овощей и фруктов, дни недели, месяцы в году.

«Требования ФГОС обновляются каждый год. Но требования довольно высокие, существует целый перечень требований. Не просто знание алфавита, но звуковой анализ — умение различать согласные и гласные буквы. Чтение по слогам и умение составлять простые предложения. Акцент делается также на развитое мышление для запоминания рассказов, — рассказывает Фатима Торшхоева. — Что касается математики, то здесь в первую очередь важен уверенный счет от 1 до 10 и в обратном порядке. Умение выполнять различные задания на закрепление навыков счета, вставить пропущенную цифру, умение определять «цифры-соседи», складывать и вычитать простые примеры, решать несложные задачи».

Немало заданий в начальной школе детей ждут на логику и мышление: назвать последовательность времен года, отгадывать простые задачки и головоломки, находить различия в двух картинках, раскладывать картинки по категориям.

Самостоятельно молодым мамам, не имеющим педагогического образования, но параллельно занимающимся домом и младшими детьми, подготовить ребенка к школе на таком уровне крайне сложно, поэтому многие обращаются к услугам репетиторов.

Хава Гадиева — учитель английского языка, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2016», учредитель «Школы семейного образования VaySchool» (SmartING) уже не первый год готовит ребят к первому классу.

«Введение в ФГОС дошкольного и начального образования с 2014 года неким образом поменяло представление о дошкольном и начальном образовании в целом. Требования высокие, но по факту 90% детей не соответствуют предъявляемым требованиям. Не все дошкольники ходят в детские сады или в нулевой класс, но и те, кто их посещает, зачастую приходят к нам в центр, не зная букв и цифр. Причины, думаю, разные, не возьмусь судить», — рассказывает Хава Гадиева.

«Это неимоверный объем материала и нагрузка на преподавателя, который по программе должен его донести до учеников. Поэтому дошкольная подготовка актуальнее с каждым годом. В прошлом году наш центр выпустил 77 дошколят, в этом мы готовим около 100. Наша программа рассчитана на 2,5 месяца. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2,5 часа. За это время дети обучаются чтению по слогам, счету до 10 и более, решают примеры в пределах 10, решают простые задачи. В этом году мы также ввели окружающий мир и ингушский язык. В следующем году планируем ввести занятия по основам религии», — делится Хава Руслановна.

Несмотря на высокий уровень требований к дошкольной подготовке, некоторые мамы все-таки решают самостоятельно заниматься с детьми. Ада Ужахова — мама двух дочек и одного сына, окончила Ингушский государственный университет по специальности «Английский язык» в 2014 году. Молодая женщина практически не работала по профессии, но свое педагогическое образование применила в процессе воспитания детей.

«Сегодня много материалов в открытом доступе для занятий с ребенком. Можно ненавязчиво в игровой форме донести им знания, которые пригодятся как в жизни, так и в школе. Творчество, задания на логику и внимание, чтение сказок и заучивание стихов — дети любят и ждут, им нравится, когда с ними занимаются. Свою старшую дочь я стала готовить к школе в 5 лет, тогда мы стали учить первые буквы и цифры. Сегодня она уже неплохо читает и решает простые примеры и задачи», — рассказывает Ада.

«Но ошибочно считать, что это получается всегда и легко. Домашние дела никто не отменял. Тут главное стараться хотя бы периодически заниматься с детьми, не оставляя занятия на долгий срок, иначе ребенок быстро все забывает», — отметила многодетная мама.