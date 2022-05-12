Горное селение Салги в Ингушетии является одним из ярких свидетельств средневекового зодчества. Здесь до наших дней сохранились двенадцать башенных строений, и неудивительно, что выходец родом из этих мест Джабраил Марзиев стал профессиональным строителем. Ещё в 70-х годах прошлого столетия, в самом начале своего профессионального становления принимал участие в очень важном и значимом для страны строительстве завода азотных удобрений в Смоленской области, который действует доныне, а сегодня руководит не менее важным пилотным проектом — строительством федерального детского реабилитационного центра в Подмосковье.

«Ещё в начале прошлого столетия моё родовое селение Салги было довольно густонаселённым аулом, — не без гордости рассказывает о своих предках Джабраил Магометович. — Оно славилось знаменитыми оружейниками, ремесленниками и кузнецами. Это был центр культурной и экономической жизни района, здесь активно шла торговля, велись горные разработки, в частности, добывали селитру для изготовления пороха. Ну и, конечно же, славилось строителями.

Мой прадед Солс Марзиев был в звании урядника. Он родился в селении Салги в середине XIX века. Здесь он жил и трудился, был одним из двух сыновей юнкера Догуша Марзиева, награжденного золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на станиславской ленте. С 1889 года и до начала ХХ века Солс являлся старшиной Хамхинского общества, в звании урядника. Заведовал в одно время военно-конским участком в районе «названного присутствия». После 1903 года он купил дом в городе Владикавказе на улице Водовозной (ныне улица Гикало), который и сейчас там стоит. Он в шаговой доступности от известной всем суннитской мечети, расположенной по набережной реки Терек.

У Солса было восемь сыновей: Шаухал, Апсал, Темирбулат, Мазан, Идрис, Анзор, Багаутдин, Алаутдин и дочь Люба. Когда сыновья подросли, Солс для их компактного расселения и обустройства купил земельные участки у помещика Попова (его называли Попов хутор — около селения Реданта, в черте города Владикавказа). Старший из сыновей Шаухал, 1878 года рождения, был моим дедушкой. Он был партизаном, участником Гражданской войны, имел за боевые заслуги именной маузер и многочисленные благодарности от командиров, некоторые из них были за личной подписью Г. К. Орджоникидзе. Шаухал умер в ссылке, в 1947 году.

Мой отец, Магомед, в 1942 г. закончил в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) среднюю школу. Он был тружеником тыла и, как человек образованный, работал на различных должностях в народном хозяйстве.

23 февраля 1944 года, по приказу Сталина, вся семья Солса (сам он умер в 1910 году и похоронен во Владикавказе) вместе со всем ингушским народом была сослана в Казахстан. По иронии судьбы, местом ссылки стала Акмолинская область, а Акмола — в переводе с казахского языка означает «белая могила».

Жили мы в Акульском районе, в колхозе имени Сталина. Мой отец, с его опытом работы и образованием, был востребован и в ссылке. В первое время он работал бригадиром полеводческой бригады, председателем ревкомиссии, а потом на различных должностях в райпо (потребкооперация). Благодаря своему положению он имел возможность помогать родственникам и землякам выживать в те суровые годы. Он умер в 1956 году, ему было тридцать три года, видимо, сердце не выдержало испытаний, через которые пришлось пройти ему и его народу.

После ссылки на Кавказ вернулись только два сына Солса — Темирбулат и Багаутдин«.

Детство и годы становления Джабраила Марзиева

Родился Джабраил Марзиев 9 февраля 1951 года. «Мороз был такой трескучий, — вспоминал часто его родственник, который привёз молодую маму с ребёнком из больницы домой на лошадиной упряжке, — что не выдерживало животное, у которого от холода шла кровь из носа. Так и ехали, на соломенной подстилке, под тулупом, двадцать километров».

В 1958 году Джабраил Марзиев пошёл в первый класс. В школе учились в основном дети «врагов народа»: ингуши, немцы, белорусы (западные), украинцы (западные), поляки и другие. Все практически — и учителя, и учащиеся — были ссыльными и претензий друг к другу не имели, потому жили дружно.

«Мои детские воспоминания о жизни в Казахстане, — говорит Джабраил Магометович, — самые что ни на есть тёплые, даже зимние суровые морозы со своими буранами нас, пацанов, не пугали. Мы катались на санках, самодельных лыжах, коньках, которые жестко привязывали к валенкам. Ну а летом купались в озере, ловили рыбу, ходили в лес собирать ягоды. Помимо этого, были за нами закреплены и обязанности. Нас с раннего детства приобщали к труду. Мы должны были смотреть за скотиной, полоть огород, приносить воду, зимой рубить дрова и т. д. Скучать без дела не приходилось.

Электричества и радио у нас не было. Свет провели, кажется, где-то в 1956 году. Но помню тарелку радиорепродуктора, он был единственный в селе и установлен на столбе около правления колхоза. После хрущёвской оттепели здесь по определённым дням звучала вайнахская музыка и песни. Я помню, как ингуши и чеченцы в это время собирались у правления и слушали радио, многие из них плакали.

Помню название улиц — Львовская, Украинская, Польская и т. д. Жили мы в этом селе до августа 1960 года мирно и спокойно до известной массовой драки между ингушами и «целинниками», после чего нас спешно выслали или, вернее сказать, депортировали обратно на родину, на Кавказ. Ингуши за бесценок продали свои жилища, скот и опять в товарных вагонах отправились в ЧИАССР. В Попов хутор, под городом Владикавказом, путь нам был заказан, новые жильцы дома нам наши не освобождали и даже на порог не пускали, поэтому мы осели в Назрани. Здесь же я окончил среднюю школу с медалью.

В 1967-м мне посчастливилось побывать в «Артеке»: наша футбольная команда «Сийг» («Искра») стала победителем республиканского первенства. Из «Артека» многие наши ребята приехали с медалями победителей и призеров по различным видам спорта: волейболу, баскетболу, прыжкам в длину, высоту и т. д. Я и Муса Экажев завоевали по пять медалей, я даже повторил рекорд «Артека» в беге на 60 метров, впервые в жизни пробежав дистанцию в «шиповках», опередив многих разрядников-профессионалов.

В 1968 году после окончания школы Джабраил Марзиев работает на заводе «Электроинструмент» литейщиком, потом в АТП — таксировщиком, далее бухгалтером.

В 1970 году он поступает на строительный факультет дневного отделения в Грозненский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт имени академика Миллионщикова. В годы учебы проходит производственную практику на крупных стройках в таких городах, как Ташкент, Тула, Волгоград, в строительных отрядах в Карелии.

В 1975 году после окончания института, по распределению вуза, как это практиковалось в советской системе образования, Марзиев начинает трудовую деятельность в Смоленской области, в тресте «Дорогобужхимстрой» Минстроя СССР. Здесь он работает до 1981 года на строительстве крупного комбината — завода азотных удобрений (ДЗАУ) с участием японских и немецких специалистов (технический контроль, приемка объектов). За время строительства объектов ДЗАУ, а также завода пластмасс работает мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником участка, главным инженером, и. о. начальника управления, принимает участие в возведении и сдаче в эксплуатацию уникальных комплексов промышленного назначения, таких как комплекс по производству и хранению аммиака, цех по гидроиспытанию крупногабаритных изделий на заводе пластмасс и т. д.

После возвращения в г. Грозный, с 1981 по 1986 год он главный инженер ПМК (передвижная механизированная колонна) в тресте «Грозтрубопроводстрой» Миннефтегазстроя СССР. За время работы в ПМК принимал участие в строительстве нефтепровода «Грозный — Баку». Руководил возведением нефтеперекачивающих насосных станций «Терская» (г. Моздок, Северная Осетия), «Долинская» (г. Грозный), «Геджухская» (Южный Дагестан), при строительстве которых применялся революционный по тем временам комплектно-блочный метод, разработанный и внедренный в Миннефтегазстрое: использовались складывающиеся конструкции заводского изготовления, блочно-комплектные насосные станции чешского производства.

При строительстве НПС «Терская» была применена технология уплотнения просадочных грунтов гидровзрывом (метод Литвинова). При строительстве газопровода «Моздок — Кази-Магомед» руководил возведением компрессорных станций «Моздокская» (вторая очередь, Северная Осетия) и «Кази-Магомед» (вторая очередь, Азербайджан).

В эти годы дважды избирался депутатом Старопромысловского района г. Грозного. С 1986 по 1993 год — заместитель управляющего трестом «Грозтрубопроводстрой», курировал материально-техническое снабжение, строительство объектов жилья, соцбыта, строительство компрессорных и насосных станций, а также отвечал за эксплуатацию трестовского жилья (жилые дома, общежития, полевые городки), детских садов, столовых, работу ОРСа, автобазы, завода ЖБИ, базы отдыха «Беной», болгарской строительной группы.

Наиболее яркие события в производственной деятельности Марзиева пришлись на период работы в тресте «Грозтрубопроводстрой». Во время нахождения в длительных командировках (вахтово-экспедиционный метод), кроме освоения новейших технологий строительно-монтажного производства, было много деловых встреч с местными партийными и хозяйственными руководителями (Северная Осетия, Дагестан, Азербайджан и др.), тесное взаимодействие со смежными и субподрядными организациями, с представителями которых завязывались производственные и зачастую дружеские отношения.

С 1993 по 2004 год Джабраил Марзиев — заместитель директора ЗАО «МКФ» концерна «Нефтегазстрой». Занимался возведением объектов в Сочи, Краснодаре, Элисте.

С 2004 по 2009 год — заместитель начальника управления ГУКС (городское управление капитального строительства) в г. Орехово-Зуево Московской области. Под его руководством состоялось возведение значимых для города объектов жилья, строительство инженерных коммуникаций, автовокзала, торговых центров «Аквилон» и «Нарцисс», детских садов и т. д.

С 2009 по 2012 год — заместитель генерального директора ООО «Стройфининвест». Руководитель строительства офисного здания делового центра «Межрегионгаз» (поселок Газопровод, г. Москва). 15-этажное здание было построено по современной технологии, с передовыми системами жизнеобеспечения «умный дом», инженерными сетями.

С 2013 по 2018 год — руководитель инвестиционного проекта «Строительство завода по сборке южнокорейских автобусов DAEWOO» (Республика Ингушетия). Для запуска производства по сборке автобусов на площадях Назрановского завода электродвигателей малой мощности был выполнен большой объем строительно-монтажных работ по реконструкции административно-бытового блока, котельной, гаража, внутриплощадочных сетей, дорог и проездов, кровли. Были возведены из сборных конструкций на существующей территории дополнительные производственные площади (более 1200 кв. м). Основной цех завода был переоборудован под конвейер, было завезено из Южной Кореи все необходимое дорогостоящее оборудование, были закуплены крупногабаритные покрасочно-сушильные камеры, которые были запущены в тестовом режиме. Неоднократно приезжали на объект инженеры DAEWOO для монтажа и наладки оборудования. Инвестор Юнус Гагиев из Казахстана вложил огромные средства в этот проект, но в связи с изменившимися политическими и экономическими событиями, ростом курса валюты, как в России, так и в Казахстане себестоимость автобусов резко возросла, что не имело никакой экономической выгоды для республики и инвестора, и, к сожалению, многообещающий проект не был реализован.

С осени 2018 г. и по настоящее время Джабраил Марзиев живёт и работает в Москве. Он является руководителем проекта «Строительство федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 мест Минздрава России в г. Подольск МО» на улице Высотной.

Здание детского реабилитационного центра является уникальным сооружением (пилотный проект в России), предназначенным для оказания высококвалифицированной помощи по реабилитации детей от 0 до 17 лет, страдающих ретинопатиями, болезнями нервной системы, органов дыхания, костно-мышечной и эндокринной систем, расстройствами питания и нарушением обмена веществ, орфанными болезнями и др. Также задача центра — создание безбарьерной среды для психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с целью адаптации их к жизни в обществе. ФДРЦ имеет сложную форму в виде двух параллельных корпусов, соединенных системой переходов, в одном из которых сосредоточены лечебные и вспомогательные функции, а во втором расположены палатные отделения, палаты которых предназначены для совместного проживания детей и родителей.

Само здание находится на территории лесопарковой зоны «Дубки». Стилистическая концепция основана на стремлении придать активную динамику архитектурной форме, сыграв на контрасте стекла и бетона. Контраст между белизной плотного материала и стеклом разных цветов и степеней прозрачности дополнительно подчеркивается нетрадиционно наклонными формами, уводя от монотонности, раскрывая мир во всей его привлекательности, учитывая восприятие особенных детей (детей с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом). Фасад со стороны главного входа представляет собой светлый парящий объем, напоминающий белый корабль.

В центре есть бассейн с четырьмя чашами, прачечная, пищеблок, подземная стоянка на 40 автомобилей, рентген-кабинет, водолечебница, лаборатория, амбулатория, масса учебных классов, огромный актовый зал. Кроме того, центр оснащен самым современным медицинским и технологическим оборудованием. При возведении здания площадью свыше 45 тыс. квадратных метров был произведен огромный объем земляных работ, принято 40 тысяч кубометров бетона, смонтировано 27 лифтов, построена резервная котельная, возведена масса коммуникаций, монтаж медицинского и технологичного оборудования.

Сдача объекта намечена в этом году.

P. S. Всё своё свободное время Джабраил Магометович посвящает общению с любимым внуком, которому он дал имя Солс, в честь своего прадеда. Солс-младший занимается спортом, часто бывает с дедом в родовом селении Салги, безумно любит свой край, восхищается величественными башенными строениями и мечтает стать строителем, идти по стопам деда, посвятив себя одной из самых благородных на земле профессий.