«В этом году 9 мая в Мариуполе — особенный день. Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и восстанавливая родной город. Мы построим красивый город. И нам поможет в этом память о наших предках. О тех, кто победил войну», — подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли её до монумента «Воину - освободителю Донбасса». Это самая большая в мире георгиевская лента — её площадь составляет 2100 кв. метров.

Помимо этого, в рамках акции «Сад памяти», которая проводится вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах», и «Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя», высадили деревья.

В Республике Ингушетия, как и по всей стране, прошли патриотические акции и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, отмечает пресс-служба Ингушского регионального отделения ВВП «Единая Россия».

«В этом году отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной войне, и активисты регионального отделения партии «Единая Россия» принимают самое активное участие в праздничных акциях. В преддверии праздника активисты «Единой России» во всех муниципалитетах раздали 20 тыс. георгиевских ленточек. Депутаты всех уровней, активисты партии, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы навестили ветеранов на дому, вручили подарки, цветы и приветственные адреса. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. И это большая честь для нас поздравить их лично, выразить слова благодарности. В рамках акции «Парад у дома ветерана» организовали торжественный парадный марш и праздничный концерт в исполнении оркестра Росгвардии. Кроме того, в рамках акции «Палисадник Победы» партийцы и волонтеры высадили цветы, побелили деревья и облагородили придомовые участки домов ветеранов. Прошли возложения цветов к памятникам воинам и мемориальным обелискам. В Магасе развернули 100-метровую георгиевскую ленту к 77-летию Победы в ВОВ. 9 Мая мы встали в строй «Бессмертного полка», чтобы почтить память тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. Прошли по главной улице столицы республики с распечатанными фотографиями своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла. Самая главная задача для нас — подарить нашим ветеранам настоящий праздник. Мы должны успеть поблагодарить каждого из них за то, что победили, за мирное небо и хранить память о подвиге наших героев», — сказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Беслан Дзейтов.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт акции «Подарок ветерану» в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала «Единая Россия». Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.

К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики «Единая Россия» откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть 3-4 таких учебных заведения.