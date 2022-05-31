Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.

«Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну«, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, каждый новый пакет санкций против России — это попытка ослабить ее. При этом они дают и новые возможности.

«Нам тоже непросто. Но у нас есть благородная цель — остановить попытки ограничить нашу страну. Поэтому и уход из нашей страны, замораживание активов — это сложные условия, в которых приходится работать. Но мы имеем свои возможности то, что у нас пытаются отнять, — восстановить. Создать новое. Именно поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы наладить импортозамещение», — заключил Дмитрий Медведев.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, а также по приглашению партии состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального собрания.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», — сказал секретарь Генсовета.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого, организовать перевалочные хабы в Ростове-на-Дону, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП. Российским предприятиям, которые открывают филиалы в ЛДНР, создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ, он предложил давать налоговые льготы.

Инициативы получили поддержку глав обеих народных республик — Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они также поблагодарили «Единую Россию» за поддержку Донбасса, доставку гумпомощи, оказание медпомощи жителям и работу в налаживании мирной жизни.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача — переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

«Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера эффективно работала в пандемию и востребована сейчас. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять«, — сказала, выступая на пленарном заседании, первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Она подчеркнула также, что предпринимательское сообщество ждет от «Единой России» и партпроекта «Предпринимательство» контроля за ситуацией в бизнес-сфере и принятия законодательных решений там, где это будет необходимо.

Часть таких решений была выработана участниками другой дискуссионной площадки — «Эффективность финансовых инструментов поддержки». Как отметил гендиректор АО «Костромской завод автокомпонентов» Денис Шмигель, представляя итоги обсуждения, «Единая Россия» предлагает усовершенствовать ряд мер, которые будут способствовать реализации народной программы партии и правительственного плана развития российской экономики в условиях санкций.

«Единая Россия» также предложила ввести мораторий на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освободить предпринимателей от штрафов в случае, когда выявленные нарушения были устранены во время проверки. Помимо этого, не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления таких выплат перед российскими держателями«, — сказал Денис Шмигель.

Среди других инициатив — увеличение суммы докапитализации региональных фондов развития промышленности, региональных микрокредитных компаний; повышение предельного размера доходов налогоплательщиков при проведении упрощённой и вменённой систем налогообложения; комплекс мер, направленных на защиту прав параллельных импортёров. Необходимо также повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через госграницу РФ, в первую очередь с КНР, что поможет в развитии логистических цепочек.

Немаловажный блок предложений был выработан на площадке «Народное предпринимательство». По ее итогам «Единая Россия» предложила ввести мораторий на проверки для социальных предпринимателей и НКО и снизить ставки налогов для социальных предприятий МСП по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество и на землю.

«Для самозанятых «Единая Россия» предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты», — рассказал ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института самозанятых Михаил Рыженков.

Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса будет партпроект «Предпринимательство». Он объединит опыт институтов развития и «Деловой России» и «Опоры России». Это поможет предпринимателям получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.

«Мы должны понимать, что работаем в режиме ограниченного финансового присутствия, поэтому любые предложения по поддержке из федеральных и региональных бюджетов должны быть выверены. На сегодняшний день принят большой пакет изменений в федеральное законодательство. Главнейшая задача в рамках нашего партийного проекта — сделать так, чтобы предприниматели четко понимали, куда они могут сегодня обратиться, где они могут получить разъяснения и самое главное — какой инструмент им подходит и как максимально эффективно им воспользоваться», — сказал председатель общественного совета партпроекта, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Выступая по итогам пленарного заседания форума партии «Предпринимательство в новой экономической реальности», Дмитрий Медведев отметил, что даже в текущих экстремальных условиях нельзя разрушить принципы работы рынка.

«Мы второй госплан не создаем. Рыночные законы должны остаться, с изменениями. Но все-таки общие правила должны оставаться, иначе мы попадем в другую крайность, тогда у нас наступит военный коммунизм — он нам не нужен. Мы современная страна, хотим развиваться по нормальным законам. «Единая Россия» должна помочь в создании единых платформ, в том числе — цифровой», — сказал Дмитрий Медведев.

По итогам форума был утвержден проект резолюции. Он будет доработан участниками и представлен в правительство и Госдуму.

Комментируя состоявшееся мероприятие, руководитель регионального исполнительного комитета ИРО партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев отметил: «Сегодня наша страна столкнулась с колоссальным санкционным давлением. Поддержка малого и среднего предпринимательства остается приоритетным направлением работы «Единой России». В Ингушетии организованы информирование и консультирование субъектов бизнеса по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Здесь, как и на всем Северном Кавказе, благоприятные условия для развития сельхозпроизводства, поэтому важно поддержать предпринимателей, занятых в этой отрасли. Также в республике введен механизм предоставления субъектам малого и среднего бизнеса кредитных каникул, предусматривающих отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по микрозаймам. Считаю, что те предложения и меры, которые были выработаны на форуме, создадут максимально комфортные условия для ведения бизнеса».