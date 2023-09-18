А что если водителем была женщина? Одно дело — рулить, а когда груженые машины застревали на разбитых дорогах, в осеннюю распутицу, когда неимоверными усилиями приходилось выходить из ситуации, дабы выполнить приказ и не подвести боевых товарищей? А бывало, во время передислокации в колонне спустится колесо, а то и прострелят. Хотя тут на поддержку всегда приходили свои ребята, водители из колонны. Жаловаться на то, что ты женщина, было неприемлемо, ибо ты на фронте боец, а значит, осознано пошёл на этот участок фронта, а значит, и быть должен наравне со всеми.

Вот такой она была, уроженка Ингушетии из сельского поселения Нестеровское Сунженского района Екатерина Михайловна Журавлева.

Екатерина Журавлёва родилась в этом же селении в 1922 году, здесь окончила школу и потом пошла работать в родной колхоз. Было нелегко, но так жили все. Вместе сеяли, пололи, потом убирали колхозные поля. Екатерина же успела окончить курсы водителя и работала на грузовике. Жили размеренно, вечерами занимались личным хозяйством, успевали ходить в кино, а то и песни петь под любимую гармонь, пока в мирную жизнь не ворвалась война.

Никто не мог отговорить бойкую, смелую девчушку, которой только исполнилось 19 лет, добровольцем уйти на фронт. Воевала она в 9-ом фронтовом запасном автомобильном полку, исколесила на своем грузовике фронтовые и прифронтовые дороги. Не раз оказывалась в гуще боевых действий, где приходилось применять все навыки настоящего воина, полученные на фронтовых дорогах.

Так Екатерина Журавлёва дошла до Берлина, где и встретила она день Великой Победы.

Екатерина могла вернуться домой, но она решила бить фашистов до конца и продолжила сражаться до сентября 1945 года на Дальнем Востоке с Японией, то есть до окончания Второй мировой войны, будучи участницей битвы за Манчжурию — операции советской армии и войск народно-революционной армии Монголии, проведённой с 9 августа по 2 сентября 1945 года в период Второй мировой войны с целью разгрома японской Квантунской армии, занятия Маньчжурии и Северной Кореи, и ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.

После войны Екатерина Журавлёва вернулась на родину. Так и жила она в этой станице, работала в колхозе «Путь к коммунизму». Здесь все её знали, любили и уважали. Она ушла из жизни в 1993 году.

Подвиги Екатерины Михайловны Журавлевой были отмечены высокими правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», за участие в боях на Дальнем Востоке.

Источник: «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» З. Дзарахова. Ростов-на-Дону. 2017.